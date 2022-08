Une panne mécanique met fin aux débuts du pilote russe en NASCAR

Les débuts attendus de Daniil Kvyat ne se sont pas déroulés comme prévu

La transition du vétéran de la Formule 1 Daniil Kvyat vers NASCAR n’a pas tout à fait eu le résultat que le pilote russe espérait après qu’une panne mécanique l’ait forcé à abandonner la course de dimanche à Indianapolis.

Les débuts de Kvyat à la NASCAR Cup Series sur l’Indianapolis Motor Speedway ont été l’une des intrigues secondaires les plus intéressantes bouillonnant sous la surface avant la course alors qu’il devenait le dernier d’une liste sans cesse croissante d’anciens pilotes de F1 à s’essayer dans le parfois chaotique monde des courses de stock-cars.

Kvyat, 28 ans, courait pour l’équipe Hezeberg après avoir été officiellement dévoilé en tant que deuxième pilote de l’équipe quelques jours auparavant, où il a couru dans la voiture numéro 26 – le même numéro auquel il a été associé tout au long de son mandat avec Red Bull en Formule 1.

Le Russe a suivi les traces de l’ancien champion du monde de F1 Jacques Villeneuve en représentant l’équipe, mais il espère certainement une reprise de sa chance après que sa première course n’ait duré que 43 tours.

“Les débuts de Kvyat se terminent avec lui effectuant 43 tours (le problème de suspension a mis fin à sa journée)“, a déclaré le journaliste de NASCAR Bob Pockrass sur les réseaux sociaux.

Son abandon est survenu environ 14 tours après avoir été contraint de retourner au garage de son équipe après s’être plaint de problèmes de batterie et d’électricité.

Malgré la déception, Kvyat sera sans aucun doute quelque peu satisfait de sa présence même en NASCAR – quelque chose qui survient dans un scénario où de nombreuses stars du sport russes voient leurs droits de concourir restreints par diverses fédérations sportives à la lumière de l’opération militaire russe en Ukraine.

Les débuts de Kvyat se terminent avec lui effectuant 43 tours (un problème de suspension a mis fin à sa journée). – Bob Pockrass (@bobpockrass) 31 juillet 2022

“La situation est un peu compliquée comme vous pouvez l’imaginer, mais j’ai été heureux d’entendre NASCAR montrer un excellent exemple d’esprit sportif», a récemment noté Kvatt.

“Je pense que c’est comme ça que ça devrait être. Le sport devrait unir les gens et c’est incroyable comment ils l’ont montré, et c’est un excellent exemple pour tous les autres aussi en Europe.

Lire la suite Un coureur russe se prépare pour ses débuts en NASCAR

“J’espère qu’ils prendront cela et le rendront moins compliqué. J’espère donc que ce sera comme ça.

“J’étais vraiment excité de monter dans la voiture ici,” il ajouta.

“Quand la voiture a finalement démarré aujourd’hui en essais libres, je me suis dit ‘oui, nous allons enfin en piste ! On fait la course ! C’est vraiment cool’. Et donc oui, très, très excité.”

La FIA, qui est l’instance dirigeante de la Formule 1, a autorisé les pilotes russes à courir sous un drapeau neutre – mais Kvyat a été un critique notoire des diverses sanctions imposées à ses compatriotes dans le domaine sportif, affirmant qu’ils sont “une solution injuste [which] va à l’encontre de ce que le sport nous enseigne dans son principe – l’unité et la paix.”