Une panne Internet généralisée affecte les principaux sites Web

Plusieurs grands sites Internet, dont ceux du gouvernement britannique, The New York Times, CNN, The Financial Times et The Guardian, étaient inaccessibles pour de nombreux utilisateurs mardi matin.

Selon Downdetector.com, qui suit les interruptions d’Internet, des sites comme Etsy, Hulu, PayPal, Reddit, Twitch et Twitter ont également signalé des problèmes.

De nombreux sites touchés semblaient avoir été restaurés après un peu moins d’une heure.

La panne était liée à Fastly, un fournisseur de services de cloud computing utilisé par de nombreuses entreprises pour améliorer la vitesse et la fiabilité de leurs sites Web. Fastly a déclaré plus tard sur son site Web que le problème avait été identifié et qu’un correctif était en cours.

Fonctionne rapidement sur une technologie connue sous le nom de réseau de diffusion de contenu, qui est un réseau de serveurs hautement distribués utilisé pour réduire la distance entre un serveur et un utilisateur et augmenter la vitesse de chargement d’un site Web.