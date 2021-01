Une panne d’oxygène a-t-elle tué des patients Covid en Égypte? Le gouvernement dit non.

Le communiqué a ajouté qu’il y avait au moins une douzaine d’autres patients à l’hôpital, y compris des nouveau-nés dans des incubateurs, qui étaient liés au même réseau d’oxygène et qu’aucun n’était affecté, «confirmant l’absence de lien entre les décès et les allégations concernant un manque d’oxygène. »

Le clip vidéo, d’une durée de moins d’une minute, s’est répandu rapidement et largement sur les réseaux sociaux et a été diffusé dans des talk-shows télévisés appartenant à l’État, où les responsables sont invités à commenter. Interrogé sur les raisons pour lesquelles des proches ont été autorisés à entrer dans le quartier d’isolement, le gouverneur d’Al Sharqiya, une région au nord-est du Caire où se trouve l’hôpital, a déclaré qu ‘ »il n’y avait pas eu de visites » et que l’homme qui avait filmé à l’intérieur avait « pris d’assaut le quartier » après avoir appris l’existence de la mort de son parent.

Le New York Times n’a pas pu confirmer indépendamment si une interruption ou une pénurie d’oxygène s’était produite, mais deux témoins contactés par téléphone se sont opposés au récit officiel et ont décrit un moment de panique parmi les membres du personnel de l’hôpital qui a été suivi par la mort soudaine d’un certain nombre de les patients. Ils ont également déclaré qu’ils avaient été autorisés à visiter pendant une heure chaque jour entre 15 heures et 16 heures, heure qu’ils utilisaient pour nourrir et changer leurs parents malades.

«Le médecin nous a rassuré qu’il était dans un état stable, son taux d’oxygène était à 95, il marchait et parlait, rien à redire», a déclaré Barakat Abdel Aziz, 50 ans, parlant de son jeune frère décédé à l’hôpital ce jour-là. M. Abdel Aziz a déclaré qu’il était revenu dans la soirée pour déposer de la nourriture. «Peu de temps après, il y avait de l’agitation partout; les gens disaient que le gaz était terminé et que les forces de sécurité ont encerclé l’hôpital.

Ahmed Mamdouh, l’homme qui a filmé la vidéo, était à l’hôpital pour rendre visite à sa tante, qui est également décédée.

«Oui, nous ne sommes pas censés être avec des patients Covid, mais nous allons porter un masque, et c’est ce que nous faisons pour prendre soin de nos proches», a déclaré M. Mamdouh, 33 ans. «Ce jour-là, elle mangeait du yaourt avec pommes et oranges, et kofta de boeuf avec riz.