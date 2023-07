Une panne d’électricité touche près de 200 000 clients d’Hydro-Québec à Montréal

Une panne de courant généralisée affecte de vastes pans de la partie ouest de Montréal.

Sur l’île de Montréal, plus de 198 000 clients sont touchés par 169 pannes différentes. 17 500 autres clients sont touchés en Montérégie.

L’ouest de l’île serait le plus durement touché par les quelque 170 pannes distinctes qui affectent la région.

Les pannes surviennent un jour où de nombreux Montréalais utilisent la climatisation et des ventilateurs pour se rafraîchir : les températures à Montréal atteignent 33 C, ce qui semblera 40 C avec l’humidité.

« Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le service le plus rapidement possible », a déclaré Hydro-Québec sur sa page Twitter,

CE QUI S’EST PASSÉ?

Un incident sur une ligne de transmission descendant de Laval dans l’ouest de l’île a déclenché un mécanisme de protection qui a privé d’électricité environ 200 000 clients dans l’ouest de l’île. « Nous n’avons malheureusement pas la cause pour le moment. Nos équipes travaillent fort pour comprendre exactement ce qui s’est passé », a déclaré le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, à CTV News.

« Nous ne pouvons rien exclure pour le moment », a déclaré Batty, qui a ajouté que ce type d’incident ne prend généralement pas trop de temps à se rétablir. Il n’a cependant pas pu donner d’heure exacte.

« Nous savons qu’il fait très chaud et que beaucoup de gens dépendent de l’électricité », a-t-il ajouté, affirmant que toute personne gravement touchée par la chaleur devrait contacter un proche ou la sécurité publique, si nécessaire.

VOLS RETARDÉS

Les vols au départ de Montréal sont interrompus « jusqu’à nouvel ordre », selon un porte-parole de YUL.

Les avions peuvent décoller et les avions déjà en vol pourront atterrir, bien que l’aéroport indique que les gens doivent s’attendre à des retards.

« Nous nous attendons à des retards pour certains vols », a écrit le porte-parole Eric Forest, ajoutant qu’ils « invitent tous les voyageurs à vérifier le statut et l’horaire de leur vol avant de se rendre à l’aéroport ».

CORRECTIFS À VENIR

Hydro-Québec a déclaré avoir déjà été en mesure de rétablir le courant pour environ la moitié de tous les ménages touchés depuis que les pannes ont atteint leur pic plus tôt jeudi.

« Les chiffres baissent très rapidement », a déclaré une autre porte-parole d’Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers. « Nous avions environ 200 000 personnes touchées par cela et nous sommes maintenant en dessous de 100 000. »

Elle a dit que bien que la cause de l’incident soit inconnue, il devrait être relativement simple à réparer.

« Il y avait un mécanisme automatique qui s’est déclenché, et qui a entraîné des pannes », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi des incidents comme ceux-ci sont généralement plus rapides à restaurer. »



Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.