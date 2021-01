Une défaillance technique majeure dans le système de production et de distribution d’électricité du Pakistan a provoqué une panne d’électricité massive qui a plongé le pays dans l’obscurité du jour au lendemain, a déclaré le ministre de l’Énergie du pays.

La panne d’électricité a touché samedi toutes les grandes villes du pays, y compris sa capitale Islamabad, son principal centre économique Karachi et la deuxième plus grande ville, Lahore.

Quelques heures après la panne tardive, le ministre de l’Énergie, Omar Ayub Khan, a déclaré sur Twitter que l’électricité était rétablie par étapes, à commencer par Islamabad. Il a déclaré plus tard dimanche que l’électricité avait été rétablie dans une grande partie du pays.

La panne d’électricité a été initialement rapportée sur les réseaux sociaux par les habitants des grands centres urbains, notamment Karachi, Lahore, Islamabad et Multan. Le ministre et son porte-parole se sont ensuite rendus sur Twitter pour mettre à jour le pays.

Khan a exhorté les gens à être patients. Il a déclaré que la cause de la panne de courant était en cours d’enquête et que des travaux étaient en cours pour allumer la principale centrale électrique de Tarbela au Pakistan, dans le nord-ouest du pays, ce qui conduirait à une restauration progressive de l’électricité dans le reste du pays.

Les coupures d’électricité sont courantes au Pakistan, qui est confronté à une crise énergétique chronique depuis des années et dispose d’un système de distribution complexe et obsolète. Beaucoup de ses quelque 210 millions d’habitants sont sans électricité pendant de longues heures chaque jour, et le phénomène est aggravé pendant les mois chauds de l’été.

La centrale électrique de Guddu, dans le sud de la province du Sindh, a développé une panne à 23h41 heure locale (18h41 GMT) qui a déclenché une réaction en chaîne qui a arrêté d’autres centrales électriques en quelques secondes, a déclaré Khan lors d’une conférence de presse dimanche.

« Nos experts tentent de déterminer l’emplacement exact de ce dysfonctionnement », a-t-il ajouté, ajoutant que cela prendrait « quelques heures de plus car la zone est toujours recouverte d’un épais brouillard ».

La panne d’électricité, l’une des pires de l’histoire du Pakistan, a touché l’un des aéroports internationaux du pays et contraint les hôpitaux du pays à utiliser leurs générateurs de secours.

L’électricité a été partiellement rétablie dans la majeure partie du Pendjab, la province la plus densément peuplée du pays, ainsi qu’à Karachi, a-t-il déclaré. C’était également le cas à Islamabad et à Lahore en fin de matinée.

« Nous espérons que le système fonctionnera à nouveau à pleine capacité d’ici ce soir (dimanche), mais il faudra du temps avant que les centrales nucléaires et thermiques ne soient pleinement opérationnelles », a déclaré Khan sur Twitter.

Plus tard, Zafar Yab, porte-parole du ministère de l’Énergie, a déclaré que les usines de Tarbela et de Warsak, toutes deux situées dans le nord-ouest de la province de Khyber Pakhtunkhwa, étaient revenues en ligne et que l’électricité était rétablie dans le système de transport.

Yab a déclaré que la restauration du pouvoir dans toutes les régions du pays prendrait un certain temps, cependant.