Une panne de pipeline oblige les compagnies aériennes à envisager d’autres approvisionnements en carburant

Pipeline colonial | via Reuters

Les réservoirs de rétention sont vus à l’installation de livraison de l’aéroport de Charlotte Colonial Pipeline à Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis, une photographie non datée.

La cyberattaque qui a forcé la fermeture du plus grand pipeline de produits pétroliers raffinés du pays au cours du week-end a provoqué des changements d’itinéraire pour American Airlines alors qu’elle cherche à économiser du carburant dans son deuxième hub le plus achalandé.

Colonial Pipeline Co., qui exploite le pipeline de plus de 5500 milles de Houston, au Texas, à Linden, dans le New Jersey, a déclaré qu’elle avait pour objectif de rétablir le service opérationnel d’ici la fin de la semaine, mais a déclaré que le processus serait progressif. Le pipeline dessert directement sept aéroports, selon la société.

L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, le plus achalandé de Delta Air Lines, a déclaré qu’il recherchait d’autres fournisseurs de carburant, mais que les opérations n’ont pas été affectées.

« Hartsfield-Jackson et ses partenaires aériens sont en étroite communication avec les fournisseurs de carburant et prennent des mesures pour atténuer tout impact que l’incident colonial pourrait avoir », a déclaré une porte-parole dans un communiqué. « Actuellement, ATL se coordonne avec d’autres fournisseurs pour augmenter l’inventaire de carburant de l’aéroport. »

Delta a refusé de commenter la panne du pipeline.

American Airlines a déclaré dans un communiqué que l’effet de la panne sur son exploitation était jusqu’à présent mineur. Il ajoutera des arrêts pour deux vols long-courriers au départ de l’aéroport de Charlotte Douglas, a annoncé lundi le transporteur. Un arrêt sans escale vers Honolulu s’arrêtera à Dallas-Fort Worth International où l’approvisionnement en carburant n’a pas été interrompu. Les clients changeront d’avion là-bas pour un Boeing 777-300 pour continuer vers Hawaï.

Un vol Charlotte-Londres s’arrêtera à Boston pour du carburant supplémentaire. Les changements sont effectifs jusqu’au 14 mai au moins.

United Airlines a déclaré qu’elle travaillait avec les aéroports « pour comprendre l’impact et nos opérations ne sont pas affectées pour le moment ».

Les analystes ont déclaré que l’impact sur les approvisionnements en carburéacteur et autres produits raffinés comme l’essence dépend de la durée de la panne, en particulier à l’approche du week-end du Memorial Day.

«Nous pouvons dresser un inventaire pendant probablement une semaine et c’est à ce moment que le problème deviendrait alors aigu», a déclaré Rick Joswick, responsable mondial des analyses pétrolières chez S&P Global Platts. « J’espère que cela sera résolu d’ici là. »