Une panne de courant plonge des quartiers de Paris dans l’obscurité, un problème technique est mis en cause

Adnan Farzat/NurPhoto via Getty Images

Une panne de courant a touché plusieurs régions du sud de la France jeudi soir.

Environ 125 000 ménages ont été touchés par la panne.

La panne a duré de 22h15 à 23h00.

Plusieurs quartiers du sud de Paris ont été plongés dans le noir jeudi soir en raison d’une panne d’électricité liée à un pépin technique sur un transformateur électrique du fournisseur d’énergie Enedis.

L’incident survient alors que les pannes de courant pourraient paralyser les infrastructures en France alors que la première vague de froid de l’hiver teste la résilience du réseau électrique.

De nombreuses rues des troisième, quatrième et cinquième arrondissements de Paris ont été touchées par les coupures de courant vers 22h15 et le courant a été rétabli vers 23h00, a indiqué la division du gestionnaire de réseau RTE pour la région englobant Paris, en Ile de France.

“Environ 125 000 foyers ont été touchés au plus fort de l’incident”, a-t-il précisé.

Une porte-parole d’Enedis a déclaré à Reuters que le défaut du transformateur avait provoqué une coupure dans une ligne à haute tension.

Elle a déclaré que la panne n’était pas liée à un exercice de délestage qu’Enedis et RTE mèneront vendredi pour se préparer à d’éventuelles pannes contrôlées dans un contexte de pénurie d’approvisionnement.

La porte-parole a ajouté :

Aujourd’hui, nous menons un exercice de crise comme nous le faisons régulièrement.

Les ministres du gouvernement ont mis en garde contre d’éventuelles coupures de courant en cas d’écart entre l’offre et la demande, qui, selon eux, ne dureraient pas plus de deux heures et seraient signalées à l’avance.

EDF, société mère d’Enedis, se bat pour remettre en service les réacteurs nucléaires touchés par des problèmes de corrosion.