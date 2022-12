Une panne de courant matinale froide à West Kelowna

L’électricité est coupée pour plus de 3 000 clients de BC Hydro à West Kelowna le matin du 6 décembre 2022. (BC Hydro/Capture d’écran)

Une panne de courant à West Kelowna fait l’objet d’une enquête.

L’électricité a été coupée pour 3 468 clients de BC Hydro juste avant 10 h

Les zones touchées sont à l’ouest de Sunnybrae Rd, à l’est de Brendalee Rd et au sud de Cougar Rd.

Les équipes sont sur place.

On ne sait pas encore quand le courant pourrait être rétabli.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

