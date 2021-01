Dimanche, le Pakistan a été plongé dans l’obscurité alors qu’une panne de courant de près de 18 heures a eu lieu.

L’alimentation électrique a finalement été rétablie dans tout le Pakistan dimanche après près de 18 heures. Le système de distribution d’électricité dans le pays de plus de 210 millions d’habitants est un réseau complexe et délicat, et un problème dans une section du réseau peut entraîner des pannes en cascade dans tout le pays.

La dernière panne d’électricité, qui a duré environ 18 heures dans la plupart des régions, a été causée par « un défaut technique » dans le sud du Pakistan à 23 h 41, heure locale, samedi (18 h 41 GMT), qui a déclenché le système et entraîné l’arrêt des centrales électriques. Le ministre du pouvoir, Omar Ayub Khan, a déclaré lors d’une conférence de presse à Islamabad.

Les experts tentaient cependant de déterminer les détails précis de ce qui s’était passé ainsi que « l’emplacement exact de la faille », a déclaré le ministre de l’Energie, ajoutant que cela prendrait du temps car la zone était encore couverte d’un épais brouillard.

Alors que la panne se poursuivait, tout comme leurs homologues indiens, les Pakistanais se sont tournés vers Twitter et ont fait la lumière sur la situation – avec des mèmes.

Panne de courant dans le reste du monde: il est de toute façon minuit, allons simplement dormir Panne de courant au Pakistan: DOIT RESTER À L’ACTION POUR FAIRE DES MÉMOIRES À CE SUJET ET ÉVACUER MA BATTERIE – Bissmah Mehmud (@bissmahmehmud) 9 janvier 2021

Un porte-parole de la Société nationale de transport et d’expédition (NTDC) a rapporté que « toutes les stations du réseau et les lignes de transmission 500KV et 200KV ont commencé à fournir de l’électricité » et que « l’alimentation électrique a été rétablie dans tout le Pakistan ».

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de perturbation dans les hôpitaux, qui dépendent souvent de générateurs de secours.

Netblocks, qui surveille les pannes d’Internet, a déclaré que la connectivité Web dans le pays s’était « effondrée » à la suite de la panne.

Cette panne a marqué la deuxième panne d’électricité majeure du Pakistan en moins de trois ans. En mai 2018, l’électricité a été partiellement interrompue pendant plus de neuf heures.

En 2015, une attaque rebelle apparente contre une ligne électrique clé a plongé environ 80% du Pakistan dans l’obscurité.

Cette panne d’électricité, l’une des pires de l’histoire du Pakistan, a entraîné une coupure d’électricité dans les grandes villes du pays, y compris Islamabad, et a même touché l’un des aéroports internationaux du pays.