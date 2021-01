Le COVID-19 a tué plus de 438 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Vous prévoyez de prendre les transports en commun prochainement? Vous allez avoir besoin d’un masque.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis un ordre vendredi soir exigeant que les passagers des avions, des navires, des ferries, des trains, des métros, des bus, des taxis et des covoiturage portent un masque facial pendant l’attente, l’embarquement, le voyage et le débarquement. La commande s’applique à ceux qui voyagent vers, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis

L’agence a déclaré que la violation des règles pourrait entraîner des sanctions pénales. L’ordonnance sera appliquée par la Transportation Security Administration, ainsi que par d’autres autorités fédérales, étatiques et locales, a déclaré le CDC. Il entre en vigueur à 23 h 59 lundi.

Le CDC a déclaré qu’il « n’a pas l’intention de s’appuyer principalement sur ces sanctions pénales, mais plutôt encourage fortement et anticipe une conformité volontaire généralisée ainsi que le soutien d’autres agences fédérales dans la mise en œuvre de mesures civiles supplémentaires ».

Dans les gros titres:

►Un deuxième État américain a signalé un cas du variant du coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a confirmé samedi un cas de la variante B.1.351 dans son État. La Caroline du Sud a signalé au moins deux cas de la variante plus tôt cette semaine. Pendant ce temps, le Minnesota a confirmé un cas de la variante brésilienne et plusieurs États ont signalé des dizaines de cas de la variante britannique

►Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi devant le Michigan State Capitol pour protester contre la pause de certains sports d’hiver dans les lycées de l’État, selon des informations locales. Le gouverneur Gretchen Whitmer a retardé le début de quatre sports de «contact» jusqu’à la fin février.

►Johnson & Johnson a déclaré vendredi que les données de son essai de stade avancé aux États-Unis et dans sept autres pays ont montré que son vaccin en une seule injection avait une efficacité globale de 66% dans la prévention des maladies modérées à sévères. Une fois entièrement protégé, il n’y a eu aucun décès dans le groupe vacciné et plusieurs parmi les receveurs du placebo, bien que la société n’ait pas détaillé ces cas. Le vaccin n’a pas besoin d’être conservé congelé, ce qui lui permet d’être distribué dans les chaînes d’approvisionnement normales sans avoir besoin d’un nouvel équipement coûteux.

► Neuf religieuses catholiques du sud du Michigan sont décédées en janvier des suites d’une épidémie de COVID-19 dans leur maison de retraite, qui était auparavant restée des mois sans un seul cas.

►L’Open d’Australie devrait débuter le 8 février avec des foules allant jusqu’à 30 000 personnes chaque jour. Le ministre des Sports de l’État de Victoria, Martin Pakula, a déclaré que les foules seraient à environ 50% des années précédentes, avec 390 000 personnes attendues au cours des deux semaines.

►L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle dépassait son objectif initial de vaccination, avec une moyenne de 1,2 million de vaccins par jour administrés au cours des sept jours précédents. Biden a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il espérait obtenir 1,5 million de vaccins par jour.

►Le régulateur des médicaments de l’Union européenne a autorisé vendredi le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca à être utilisé chez tous les adultes, malgré les craintes de ne pas disposer de suffisamment de données pour prouver qu’il fonctionne chez les personnes âgées. Jeudi, le comité consultatif allemand de la vaccination a déclaré dans un projet de recommandation que le vaccin ne devrait être administré qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans pour le moment.

►Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi des restrictions plus strictes sur les voyageurs en réponse à de nouvelles variantes probablement plus contagieuses du nouveau coronavirus – notamment en obligeant les voyageurs à se mettre en quarantaine dans un hôtel à leurs propres frais lorsqu’ils arrivent au Canada et en suspendant la compagnie aérienne service vers le Mexique et toutes les destinations des Caraïbes jusqu’au 30 avril.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 26 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 438200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 102,3 millions de cas et 2,2 millions de décès. Environ 49,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 27,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les candidatures à la faculté de médecine pour l’automne prochain sont en hausse de 18%, selon l’Association of American Medical Colleges, et de nombreux responsables scolaires notent spécifiquement que le nombre de candidats d’Américains traditionnellement sous-représentés contribue à alimenter la flambée. Lire la suite.

Le quartier de New York a du mal à vacciner les résidents latinos

Le maire de New York, Bill de Blasio, a reconnu vendredi qu’un site de vaccination à Washington Heights avait administré des injections à des personnes principalement blanches qui venaient de l’extérieur du quartier à majorité latino.

« D’une manière ou d’une autre, au lieu de se concentrer sur la communauté latino-américaine de Washington Heights, un endroit qui a vraiment été durement touché par COVID, l’approche a plutôt été propice pour que des personnes extérieures à la communauté viennent se faire vacciner, mais pas les personnes qui vivent là-bas à Washington. Hauteurs – totalement en arrière », a déclaré le maire lors d’une conférence de presse, selon une transcription.

De nombreuses villes et États accusent un retard dans la vaccination des personnes de couleur, bien qu’elles soient plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du virus.

Philadelphie coupe ses liens avec une start-up de distribution de vaccins dirigée par un jeune de 22 ans

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a annoncé mardi que la ville ne travaillera plus avec une start-up chargée de mettre en place un site d’inscription à la vaccination de masse après que des rapports aient fait état du manque d’expérience de son dirigeant et d’un changement de sa politique de confidentialité pour éventuellement monétiser les données des patients.

« Où étaient tous les gens avec des titres? Pourquoi un enfant a-t-il dû venir aider la ville? » L’étudiant de 22 ans, Andrei Doroshin, a déclaré dans une interview à l’Associated Press. « Nous avons fait le travail. Nous avons vacciné 7 000 personnes. » Doroshin, qui dirige la start-up Philly Fighting COVID et est étudiant diplômé en psychologie à l’Université Drexel, a déclaré que le changement de politique de confidentialité était un problème qui a été rapidement corrigé.

Après avoir examiné les prestataires de soins de santé de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université Temple, les responsables de la ville ont déclaré avoir choisi la startup en se basant sur les sites de test COVID-19 qu’ils avaient mis en place l’année dernière. Les responsables de la ville n’ont pas annoncé de nouvel opérateur de site.

Une panne de congélateur entraîne une ruée vers la vaccination au milieu de la nuit à Seattle

Les hôpitaux de Seattle ont précipité des vaccins contre le COVID-19 à des centaines de personnes au milieu de la nuit après l’échec d’un congélateur dans lequel ils étaient stockés.

On ne sait pas ce qui a causé la panne du congélateur jeudi soir, mais les campus Northwest et Montlake du centre médical de l’UW et la clinique des services de santé suédois de l’Université de Seattle ont lancé des appels d’urgence sur les médias sociaux et ont chacun administré plus de 800 doses de vaccin tard dans la nuit le matin. Pas une seule dose n’a été gaspillée.

« Merci à tous ceux qui se sont réunis pour se faire administrer ces doses! » Services de santé suédois m’a dit sur Twitter vendredi après-midi.

Le représentant américain vacciné Stephen Lynch est testé positif au COVID-19

Un membre du Congrès du Massachusetts qui a reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer a été testé positif pour le virus.

Le bureau du représentant américain Stephen Lynch a déclaré vendredi que le législateur avait eu un résultat de test négatif avant d’assister à l’investiture du président Joe Biden. Le bureau dit que le résultat du test positif de Lynch est venu après qu’un membre du personnel de son bureau de Boston ait été testé positif plus tôt cette semaine.

Une déclaration indique que Lynch ne présente aucun symptôme du COVID-19. Lynch se mettra en quarantaine et votera par procuration au Congrès la semaine prochaine.

Lynch est le deuxième membre de la délégation du Congrès de l’État à être testé positif en autant de jours. Jeudi, la représentante américaine Lori Trahan a annoncé qu’elle avait été testée positive après avoir été testée à plusieurs reprises négative.

Le maire du Colorado compare les restrictions du COVID-19 à la mort de George Floyd

Le maire d’un village du Colorado a comparé les restrictions du comté de COVID-19 à la mort de George Floyd dans une déclaration qu’il a plus tard qualifiée de « mauvais choix », selon un média local.

Le maire du village de Snowmass, Bill Madsen, a plaidé pour des restrictions plus légères liées au COVID lors d’une réunion du conseil de santé du comté de Pitkin jeudi lorsqu’il a fait une comparaison avec la mort de Floyd, un homme noir décédé après qu’un policier de Minneapolis eut tenu son genou au cou de Floyd pendant plus de huit minutes.

« Nous créons une énorme quantité de mauvaise volonté dans la communauté », a déclaré Madsen, selon le Aspen Daily News. « Pour revenir au scénario de George Floyd, nous avons mis le pied sur la gorge de l’industrie de la restauration et ils ne peuvent pas respirer. »

Plus tard, il est revenu sur ses commentaires: « J’essayais simplement de faire valoir que l’industrie de la restauration souffre, et c’était probablement un mauvais choix de mots », a déclaré Madsen. «C’était un mauvais choix.… Je voulais juste m’assurer que l’industrie de la restauration soit entendue, et je pense que tout au long de ce processus, ils ne l’ont pas ressenti.

