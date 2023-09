Une panne de communication frappe une ville inondée en Libye, compliquant encore les efforts de recherche

LE CAIRE (AP) — Une coupure de communication d’une journée dans une ville inondée de l’est de la Libye a encore compliqué le travail des équipes recherchant les corps sous les décombres et en mer mercredi.

Le procureur général du pays, quant à lui, s’est engagé à prendre des « mesures sérieuses » pour rendre justice aux victimes des inondations, qui ont tué des milliers de personnes et dévasté la ville côtière de Derna il y a plus d’une semaine.

La panne a été provoquée par la rupture des câbles à fibres optiques mardi, a indiqué l’entreprise publique de télécommunications libyenne. Les ingénieurs enquêtaient pour déterminer si cela était dû à des fouilles à la recherche de corps ou s’il s’agissait d’un sabotage, a déclaré le porte-parole de l’entreprise, Mohamed al-Bdairi, à une chaîne de télévision locale.

Les services Internet et téléphoniques ont été coupés, les habitants et les journalistes n’ayant pas pu joindre les habitants de Derna. Les autorités ont déclaré que les communications avec la ville avaient été rétablies mercredi soir.

De fortes pluies ont provoqué des inondations meurtrières dans l’est de la Libye au début du mois. La tempête a submergé deux barrages dans les premières heures du 11 septembre, projetant un mur d’eau de plusieurs mètres de haut à travers le centre de Derna, détruisant des quartiers entiers et emportant les habitants vers la mer.

Les inondations ont inondé jusqu’à un quart de la ville, ont indiqué les autorités. Des milliers de personnes ont été tuées, dont de nombreux morts encore sous les décombres ou en mer, selon les équipes de recherche. Les responsables gouvernementaux et les agences humanitaires ont fait état de bilans variés allant d’environ 4 000 à plus de 11 000.

Au moins 40 000 personnes ont été déplacées dans la région, dont 30 000 à Derna, selon l’agence des migrations de l’ONU. De nombreuses personnes ont déménagé vers d’autres villes de Libye, hébergées par les communautés locales ou hébergées dans des écoles.

Les autorités locales ont déclaré avoir isolé la partie la plus endommagée de Derna, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant une éventuelle infection par des maladies d’origine hydrique. Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de vaccination ciblant initialement les équipes de recherche et de sauvetage ainsi que les enfants à Derna et dans d’autres zones touchées.

Des centaines de manifestants en colère se sont rassemblés lundi devant la mosquée principale de Derna. Ils s’en sont pris à la classe politique qui contrôle la Libye depuis l’éviction et l’assassinat du dictateur de longue date Mouammar Kadhafi lors d’un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011.

Les manifestants ont exigé qu’une enquête sur la catastrophe soit accélérée et que la reconstruction de Derna soit placée sous la supervision des Nations Unies.

Le procureur général al-Sidiq al-Sour a ouvert une enquête sur l’effondrement des deux barrages de Derna. S’adressant mercredi à une chaîne de télévision locale, il s’est engagé à prendre des « mesures sérieuses » pour rendre justice aux victimes des inondations.

« C’est une grande catastrophe, et le bilan des victimes est important. Certes, si des mesures avaient été prises au bon moment au cours des dernières années, une catastrophe d’une telle ampleur ne se produirait pas », a-t-il déclaré.

Les barrages ont été construits par une entreprise de construction yougoslave dans les années 1970 au-dessus de Wadi Derna, qui divise la ville. Ils étaient destinés à protéger la ville des crues soudaines, qui ne sont pas rares dans la région. Les barrages n’ont pas été entretenus pendant des décennies, malgré les avertissements des scientifiques selon lesquels ils pourraient éclater.

De nombreux habitants ont cependant réclamé une enquête internationale, une décision qui montre la profonde méfiance à l’égard des institutions étatiques dans un pays divisé entre gouvernements rivaux pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Un tel appel a reçu le soutien du Conseil suprême de l’État, un organe consultatif basé dans la capitale Tripoli. Le conseil a déclaré mercredi qu’une « enquête internationale approfondie » était nécessaire pour déterminer les raisons de la crise à Derna.

Entre-temps, l’aide humanitaire a continué à affluer vers la Libye. Une cargaison américaine comprenant des bâches d’abri, des kits de réparation, des produits d’hygiène, des couvertures et des bidons d’eau est arrivée mercredi dans la ville de Benghazi, dans l’est du pays, a déclaré Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international.