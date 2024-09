Une pandémie mortelle menace désormais l’endroit le plus reculé de la planète : ScienceAlert

Un animal mortel pandémie est sur le point de devenir mondial.

Les scientifiques ont officiellement documenté la présence d’oiseaux hautement pathogènes grippe virus (HPAIV) chez plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères dans la région la plus reculée de notre planète, l’Antarctique – un refuge glacé jamais auparavant assailli par une souche aussi mortelle.

Depuis 2021, le clade 2.3.4.4b du virus H5N1 a décimé les populations d’oiseaux et de mammifères sauvages dans le monde entier, se propageant rapidement de l’Europe vers l’Amérique du Nord et jusqu’en Amérique du Sud.

L’évaluation génétique du virus suggère qu’il commence maintenant à se propager dans la région de l’Antarctique, probablement transporté vers le sud par les oiseaux migrateurs.

Les scientifiques ont depuis longtemps craint Ce moment viendra. Des espèces emblématiques de la région, comme les albatros et les pingouins, sont confrontées à une crise existentielle.

« L’Antarctique et les îles subantarctiques possèdent des écosystèmes uniques qui abritent les bastions de population de plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères marins », écrire les auteurs de l’article récent, qui s’appuie sur les données du British Antarctic Survey (BAS).

« Les épidémies de maladies à forte mortalité représentent donc une menace importante pour les populations d’oiseaux de mer déjà vulnérables. »

Tout a commencé le 17 septembre 2023, lorsque des chercheurs du BAS travaillant dans les îles de Géorgie du Sud, à mi-chemin entre l’Argentine et l’Antarctique, ont remarqué un pétrel géant qui tremblait et avait du mal à se déplacer.

Lorsque l’oiseau est mort, des labbes bruns ont mangé son cadavre. Le 8 octobre, ils ont eux aussi commencé à trembler. Deux jours plus tard, les chercheurs ont enregistré le plus grand nombre de mortalités d’oiseaux jamais enregistré parmi les oiseaux non reproducteurs des îles.

Début décembre, des colonies d’éléphants de mer du Sud et d’otaries à fourrure de l’Antarctique ont été surprises en train de tousser et de lutter pour respirer, prenant des inspirations courtes et brusques.

Du 8 octobre au 9 décembre, les chercheurs ont recensé un total de 33 carcasses d’oiseaux et 17 carcasses de mammifères dans huit endroits différents des îles de Géorgie du Sud. Environ 66 % d’entre elles se sont révélées positives au virus HPAIV H5N1.

Sur les îles Malouines voisines, situées plus près de l’Argentine dans la région subantarctique, deux autres espèces d’oiseaux ont été testées positives au virus, notamment les albatros à sourcils noirs et les fulmars du sud.

Le virus n’a pas encore officiellement atteint le continent antarctique, mais certains chercheurs travaillant sur la péninsule occidentale pensent que la pandémie animale est déjà arrivée sur ce continent éloigné.

En mars 2024, une équipe de scientifiques internationaux a soumis une étudedevant évaluation par les pairsà propos de cas suspects de H5N1 chez des manchots Adélie et des cormorans antarctiques « à la latitude la plus méridionale jusqu’à présent en Antarctique ».

Entre décembre 2023 et janvier 2024, l’équipe a détecté le virus dans deux sites de reproduction de la péninsule Antarctique et de la côte ouest de l’Antarctique.

Si ces résultats sont vérifiés, il reste juste l’Australie comme le seul continent sans cette souche d’oiseau grippeLa région élargie de l’Océanie est également exempte de toute propagation connue.

En Amérique du Sud, la pandémie animale en cours s’est avérée « particulièrement grave », selon Banyard et ses collègues. expliquerprovoquant des mortalités massives tant chez les oiseaux que chez les mammifères marins.

Contrairement à d’autres régions du monde, la faune d’Amérique du Sud n’a pas été exposée à un virus aviaire hautement pathogène dans l’histoire récente. taux de mortalité de la population Les risques d’infection peuvent atteindre 40 pour cent chez certaines espèces.

Cette tragédie souligne « l’impact écologique considérable du virus HPAIV et la menace permanente qu’il représente pour les hôtes naïfs », selon les auteurs. dire.

Pour certaines espèces isolées de l’Antarctique, cette menace pourrait être le clou du cercueil. Les otaries à fourrure de l’Antarctique sur l’île Bird sont déjà confronté à un grave déclin démographiqueet les colonies de manchots sur le continent subissent des pertes catastrophiques.

La dernière chose dont ces oiseaux et ces mammifères ont besoin est une pandémie qui frappe à leur porte.

L’étude a été publiée dans Nature Communications.