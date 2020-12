Avec des salles de classe fermées et des parents perdant leur emploi pendant la pandémie, des milliers de familles mettent leurs enfants au travail pour joindre les deux bouts, annulant des décennies de progrès dans la réduction du travail des enfants et menaçant l’avenir d’une génération d’enfants indiens.

En Inde, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler, sauf dans les entreprises familiales et les fermes. Ils sont également exclus des lieux de travail dangereux tels que les chantiers de construction, les fours en brique et les usines chimiques.

Au plus fort de la pandémie, qui a infecté plus de 9,5 millions d’Indiens et tué plus de 138000, père de 13 ans, Sukhai Ram, un agriculteur sans terre du bas du système de castes implacable de l’Inde, était au chômage et inquiet .