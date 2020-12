LUCKNOW, Inde (AP) – Un garçon qui a crié après avoir été battu pour s’être plaint de douleurs à l’estomac a attiré l’attention d’un passant, qui a alerté la police dans la ville d’Agra, au centre de l’Inde.

Les agents ont cassé un cadenas sur la porte de l’usine de chaussures illégale où le garçon travaillait et ont trouvé une douzaine d’enfants, âgés de 10 à 17 ans.

Avec les salles de classe fermées et les parents perdant leur emploi dans la pandémie, des milliers de familles mettent leurs enfants au travail pour survivre, annulant des décennies de progrès dans la réduction du travail des enfants et menaçant l’avenir d’une génération d’enfants indiens.

En Inde rurale, un verrouillage national imposé en mars a poussé des millions de personnes dans la pauvreté, encourageant le trafic d’enfants des villages vers les villes pour une main-d’œuvre bon marché. La pandémie entrave l’application des lois anti-travail des enfants, avec moins d’inspections sur le lieu de travail et une poursuite moins vigoureuse des trafiquants d’êtres humains.

«La situation est sans précédent», a déclaré Dhananjay Tingal, directeur exécutif du Bachpan Bachao Andolan, un groupe de défense des droits des enfants dont le fondateur, Kailash Satyarthi, a remporté le prix Nobel de la paix en 2014.

«Ces enfants sont obligés de travailler 14 à 16 heures par jour et s’ils refusent de travailler, ils sont battus. Un passage à tabac envoie le message au groupe, ce qui convient au propriétaire », a déclaré Tingal.

L’organisation de Tingal a secouru au moins 1 197 enfants entre avril et septembre à travers l’Inde. Au cours de la même période l’an dernier, cela a aidé 613.

Childline, un service d’assistance téléphonique national pour les enfants en détresse, a reçu 192 000 appels de détresse entre mars et août, la plupart concernant des cas de travail des enfants. Il a traité 170000 de ces appels au cours de la même période de 2019.

Le garçon de 13 ans qui travaillait dans l’usine de chaussures illégale à Agra ne peut pas être identifié par son nom car la loi indienne interdit de nommer des victimes présumées de travail et de trafic d’enfants.

Il travaillait 12 à 14 heures par jour pour attacher les semelles en caoutchouc des chaussures avec de la colle dans une petite pièce exiguë, avec peu de nourriture et d’eau lorsque la police l’a secouru ainsi que d’autres enfants en septembre.

Il a été renvoyé chez lui à Bahraich, une ville rurale de l’État de l’Uttar Pradesh, au cœur de l’Inde, à quelque 460 kilomètres (285 miles) d’Agra, avec l’aide du Children’s Welfare Committee, un organisme gouvernemental qui fournit des soins et une protection aux enfants dans le besoin.

Mais avec les écoles fermées et son père luttant pour nourrir ses quatre enfants, le garçon est retourné travailler, cette fois dans une ferme de son village.

En Inde, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler, sauf dans les entreprises familiales et les fermes. Ils sont également exclus des lieux de travail dangereux tels que les chantiers de construction, les briqueteries et les usines chimiques.

Le pays a fait de sérieux progrès dans la lutte contre le travail des enfants, mais plus de 10 millions d’enfants indiens sont encore sous une forme ou une autre de servitude, selon l’UNICEF.

Au plus fort de la pandémie, qui a infecté plus de 9,5 millions d’Indiens et tué plus de 138000, le père de la jeune fille de 13 ans, Sukhai Ram, un agriculteur sans terre de l’extrémité inférieure du système de caste impitoyable de l’Inde, était sans emploi et inquiet.

Un jour, il a rencontré un homme qui a promis de donner au fils de Ram un emploi payant environ 60 $ par mois. En fin de compte, la famille n’a reçu qu’un mois de salaire pour les deux mois pendant lesquels le garçon a travaillé là-bas avant d’être secouru.

«J’ai été influencé par ces mots et je lui ai permis d’emmener mon fils en ville», a déclaré Ram.

Dans de nombreux cas, les familles connaissent les trafiquants d’enfants, a déclaré Surya Pratap Mishra, une militante des droits des enfants.

Dans certains villages de l’Uttar Pradesh, les trafiquants ont distribué gratuitement de la nourriture aux familles pauvres pendant le verrouillage de la pandémie, qui a duré 68 jours. Ayant gagné la confiance des villageois, ils ont proposé de donner à leurs enfants des emplois dans les grandes villes.

«Comme les villageois connaissaient ces personnes, ils ont accepté et ont envoyé leurs enfants avec eux», a déclaré Mishra.

Beaucoup ne sont pas revenus pendant des mois et n’ont été renvoyés chez eux qu’après avoir été secourus par les autorités et des groupes à but non lucratif. Certains n’ont pas encore été trouvés.

En juillet, le ministère indien de l’Intérieur a redoublé de lutte contre la résurgence du travail des enfants, publiant des directives pour la mise en place d’urgence d’unités de lutte contre la traite des êtres humains dans chaque district. De nombreux États indiens ont fait fi de cet avis.

Ajit Singh, un activiste des droits de l’enfant dans l’Uttar Pradesh, a déclaré que les efforts du gouvernement pour protéger les enfants depuis le début de la pandémie ont été catastrophiques.

La plupart des écoles élémentaires et intermédiaires de l’Inde sont toujours fermées en raison de la pandémie, qui touche plus de 200 millions d’enfants. Les enseignants visitent les familles pour s’enregistrer avec les élèves, mais l’apprentissage en ligne est hors de portée de millions de familles qui n’ont pas les moyens d’acheter des téléphones intelligents ou des ordinateurs portables.

Un matin récent dans une banlieue de la capitale, New Delhi, Mohammad Shahzad a regardé avec inquiétude son fils de 14 ans porter un lourd sac de sable sur un chantier de construction.

«Gardez votre corps raide. Sinon, il tombera », cria Shahzad alors que le garçon, un élève de septième, se dirigeait pieds nus dans le bâtiment. Au moins quatre autres enfants travaillaient aux côtés de leurs parents.

Avec les écoles fermées, le garçon continuera à travailler, a déclaré Shahzad.

«Il y a déjà très peu de travail. S’il ne nous aide pas en ces temps difficiles, nous n’aurons pas assez à manger », a-t-il déclaré.

——

Sheikh Saaliq a rapporté de New Delhi.