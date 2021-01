La pandémie de coronavirus a été dure pour pratiquement tout le monde. Mais ceux qui ont été célibataires à travers l’isolement, la peur et les bouleversements disent qu’ils ont été confrontés à un ensemble distinct de défis – pas nécessairement plus ou moins graves que ceux qui sont couplés, mais différents. Certains qui se disaient satisfaits d’être célibataires avant la pandémie ont néanmoins lutté avec ce qui leur manquait dans le soutien émotionnel et même le contact physique de routine. «Les premiers mois, je me suis dit:« C’est bon, je peux travailler sur moi-même »», a déclaré Gagan Bhatnagar, 35 ans, consultant en oncologie clinique à Londres. «Mais ensuite, ça a traîné. Un jour, j’ai réalisé que cela faisait trois mois que j’avais touché un être humain. Avec un fil Twitter largement partagé en décembre, M. Bhatnagar a exploité un large éventail d’angoisse unique. Les milliers de réponses qu’il a reçues indiquent que les célibataires ont souvent le sentiment que leurs besoins sont négligés ou rejetés, et ils se sentent souvent coupables de les exprimer. Qu’est-ce qu’un peu de solitude mopey quand les autres meurent? Bien que tout le monde soit à l’aise avec le fait d’être célibataire – il y a beaucoup de gens parfaitement bien qui passent du temps seuls – ceux qui ont répondu au fil de discussion de M. Bhatnagar, en public et en privé, ont exprimé des frustrations similaires, a-t-il déclaré.

Certains, en particulier ceux qui vivent seuls, ont déclaré qu’ils se sentaient laissés pour compte par les politiques de verrouillage qui découragent le mélange des ménages. Même lorsque les politiques gouvernementales permettent à ceux qui vivent seuls de former une «bulle de soutien» avec une autre personne, comme en Grande-Bretagne, la plupart des amis proches bouillonnent déjà avec des partenaires ou de la famille, laissant les célibataires isolés de manière unique, a déclaré M. Bhatnagar. Le fait de ne pas pouvoir sortir comme d’habitude a privé les gens de l’espoir et de l’excitation qui peuvent les soutenir pendant les périodes difficiles typiques, a-t-il déclaré. (Beaucoup ont rapporté que les promenades socialement éloignées dans le froid, l’un des rares moyens sûrs pour Covid de rencontrer des gens après une correspondance en ligne, n’était pas propice à la création de connexions.) Et tandis que les gens manquaient le sexe, il y avait un besoin plus sévère pour les formes non sexuelles de contact: le contact quotidien, les câlins sur le canapé et les câlins – même high-fives – qui ont été rompus à une époque de distanciation sociale. «Le contact le plus physique que j’ai eu était avec un caissier qui me donnait de la monnaie», a déclaré Marc Fein, 35 ans, éducateur et défenseur de la santé mentale à Jérusalem. «Je ne pense pas avoir réalisé à quel point j’en avais besoin. M. Fein a dit qu’il avait eu recours à «pousser ma main contre le mur juste pour avoir une sensation tactile» ou à dormir avec un autre oreiller pour simuler une étreinte.

La science soutient la nécessité du toucher humain: Tiffany Field, directeur du Touch Research Institute de l’Université de Miami, a déclaré que la recherche avait montré que le toucher était crucial en tant que stabilisateur de l’humeur. «Pour avoir du bien-être, il faut avoir le toucher», dit-elle. «Et si vous n’avez pas cela, vous entrez dans ces états d’anxiété et de dépression.» Lane Moore, comédien à New York et auteur de «Comment être seul», A déclaré que le manque de contact était la plainte la plus courante qu’elle avait reçue de la part de célibataires. Mais la pandémie a également fait des ravages mentaux importants, amplifiant les angoisses et la dépression existantes. Un partenaire «peut vous calmer lorsque votre cerveau commence à tourner», dit-elle. Pour certains, perdre près d’un an à chercher un partenaire est du temps que les gens ne pensaient pas pouvoir perdre, a déclaré Mme Moore. C’est particulièrement un problème pour ceux qui ressentent une précipitation biologique pour avoir des enfants, a-t-elle déclaré. « Quel que soit le calendrier que vous avez pour vous-même, il s’agit simplement de jeter une clé sérieuse dans cela », a déclaré Mme Moore. Même ceux qui se considèrent totalement autonomes ont ressenti la perte de rencontres fortuites ou la possibilité réduite d’une explosion d’excitation inattendue.

Kris Herndon, 49 ans à Greenwich, Connecticut, a déclaré qu’elle acceptait généralement d’être célibataire mais avait toujours imaginé qu’elle pourrait rencontrer un futur partenaire dans le cadre de ses activités quotidiennes. Cette possibilité lui a donné du réconfort et de l’espoir, qui ont diminué pendant la pandémie. «Il n’y a pas grand chose à faire à part rester à la maison, et je ne vais pas rencontrer quelqu’un chez moi», a-t-elle déclaré. M. Fein, qui vit seul, a déclaré qu’il avait appris qu’il était «beaucoup plus résilient que je ne le pensais», mais tout le temps qu’il passait seul a suscité des questions inconfortables: quelles décisions l’ont amené là-bas? Qu’aurait-il pu faire différemment? Quand les choses changeront-elles? Mais reconnaître ses difficultés l’a incité à agir, a-t-il déclaré. Il a commencé à avoir des appels téléphoniques réguliers avec des amis avec lesquels il ne parlait pas normalement. Il a assisté à des soirées dansantes virtuelles, a organisé des dates via un chat vidéo et a rencontré des gens entre les verrouillages en Israël. Rien de tout cela n’est idéal et cela n’a pas été facile de le faire seul, a déclaré M. Fein. «Toute l’énergie autonome doit être autoproduite», a-t-il déclaré. «Il n’y a personne d’autre là-bas. Il n’y a personne dans le domaine physique sur lequel se fier émotionnellement, physiquement ou spirituellement. Grace Rogers, une célibataire de 24 ans à Charleston, SC, a déclaré que des amis en couple lui disaient parfois qu’elle était chanceuse, sans être enfermée avec des enfants et un partenaire.