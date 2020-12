Il s’est engagé à exécuter «le plan de vaccination de masse le plus efficace de l’histoire des États-Unis» mais n’a pas précisé comment et par quelles entreprises son administration achèterait des vaccins. M. Biden a également imploré les Américains de porter des masques pendant ses 100 premiers jours au pouvoir et a déclaré qu’il en ferait une obligation dans les bâtiments fédéraux et dans les avions, les trains et les bus qui traversent les lignes de l’État.

C’était un message beaucoup plus optimiste dans un auditorium près de la Maison Blanche, où M. Trump a rassemblé des responsables de l’industrie et des membres de son administration – la plupart portant des masques – pour un «sommet sur les vaccins» pour célébrer l’approbation attendue d’un vaccin par Food and Drug Administration cette semaine.

Les hauts fonctionnaires que M. Biden nommera – y compris Xavier Becerra, un ancien membre du Congrès qui est maintenant le procureur général de Californie, en tant que candidat au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux – devront relever le défi immédiat de ralentir la propagation du coronavirus, qui a a déjà tué plus de 285 000 personnes aux États-Unis et a fait des ravages particulièrement dévastateurs sur les personnes de couleur.

Interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas inclus les membres de l’équipe de transition de M. Biden dans le sommet pour assurer une livraison sans heurts du vaccin par la prochaine administration, M. Trump s’est à nouveau plaint, sans preuves, que les gens avaient tenté de «voler» l’élection et a déclaré qu’il espérait que la prochaine administration serait «l’administration Trump».

M. Trump, qui est entré dans un enregistrement de «Hail to the Chief» et s’est tenu devant un fond avec des drapeaux américains, a revendiqué le mérite du vaccin, remerciant son personnel et ses conseillers de la Maison Blanche – bien qu’il ait exclu le Dr Anthony S. Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, qui a été engagé par M. Biden pour être son conseiller médical en chef et a comparu à distance lors de l’événement du président élu.

M. Trump a à peine mentionné la flambée des cas et des décès à travers le pays ces dernières semaines, ne faisant que répéter son affirmation de longue date – et fausse – selon laquelle les États-Unis n’ont plus de cas que parce qu’ils effectuent plus de tests. Le pays a battu record après record alors qu’il approche les 300 000 décès et a dépassé les 15 millions de cas connus au milieu d’une vague brutale et accélérée. Lundi, le pays a enregistré le plus grand nombre de décès liés au virus sur une période d’une semaine – environ 2 200 par jour – et une moyenne de plus de 201 000 cas par jour.