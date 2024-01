Une « pandémie de neige » record enterre les bâtiments d’Anchorage sous la neige

Par Dolores Chang pour Dailymail.Com et Associated Press





Anchorage est en bonne voie pour battre son record de tous les temps après avoir reçu plus de 100 pouces de neige jusqu’à présent cet hiver.

Une tempête de trois jours a ajouté près de 17 pouces de neige supplémentaires à la plus grande ville de l’Alaska mardi matin.

Les toits de trois structures commerciales se sont effondrés et environ 500 à 1 000 bâtiments ont leurs fermes de toit qui constituent un problème immédiat.







Une « pandémie de neige » sans précédent a enseveli des bâtiments à Anchorage, avec plus de 8,5 pieds de couverture couvrant l’Alaska jusqu’à présent cet hiver.

Mardi matin, une récente tempête de trois jours avait ajouté près de 17 pouces de neige supplémentaires dans la plus grande ville de l’Alaska, alors que les autorités exhortent les habitants à sortir leurs pelles pour éviter un sort similaire chez eux.

«C’est misérable. C’est une pandémie de neige”, a déclaré Tamera Flores, alors que le tas de neige dans son allée lui dominait la tête.

Brian Brettschneider, un climatologue basé en Alaska pour le National Weather Service, a déclaré : « Nous sommes aujourd’hui au plus haut niveau de neige de la saison. Nous étions jusqu’à 104,3 pouces, et nous n’avions jamais atteint ce montant avant la fin janvier auparavant.

Cette saison s’est déjà assurée une place dans le livre des records en tant que 8ème année la plus enneigée, avec encore beaucoup de temps restant.

Brettschneider a dit USA aujourd’hui: “Même si nous avons la plus petite quantité de neige que nous ayons jamais eue à partir de ce point pour le reste de l’hiver, cela nous placerait toujours dans le top cinq des hivers les plus enneigés.”

Aujourd’hui, même les habitants d’Anchorage, habitués à l’hiver, en ont assez des rues et des trottoirs enneigés, du pelletage constant et des six jours d’apprentissage à distance en période de pandémie.

L’année dernière, 107,9 pouces de neige sont tombés sur Anchorage, ce qui en fait seulement la deuxième fois que la ville connaît des années consécutives de plus de 100 pouces de neige depuis les hivers de 1954 et 1955.

Cette année, les toits de trois structures commerciales se sont effondrés sous de fortes chutes de neige, alors que les autorités municipales ont averti que « 500 à 1 000 bâtiments à Anchorage ont des fermes de toit qui posent un problème immédiat ».

Il y a eu tellement de neige au sol à Juneau, en Alaska, que l’instrument de mesure du National Weather Service n’arrive pas à suivre.

La semaine dernière, la ville a publié des directives exhortant les gens à déneiger leurs toits. Les autorités ont déclaré qu’il y avait des charges de neige de plus de 30 livres par pied carré.

“C’est beaucoup de poids”, indique l’avis. Il donnait l’exemple d’une maison avec 1 500 pieds carrés de toit avec 30 livres par pied carré de neige, ce qui supporterait environ 45 000 livres, soit « environ 8 camionnettes légères pleine grandeur ».

“Il est important que la neige soit soigneusement enlevée afin de ne pas créer de pieux susceptibles de surcharger des parties du toit ou de créer des charges déséquilibrées sur les éléments structurels”, ont déclaré les autorités dans l’avis de déneigement.

L’année dernière, le toit de 16 bâtiments s’est effondré, et une personne a été tuée dans un gymnase où le toit s’est effondré brusquement.

Les experts conseillent aux gens de penser à déneiger, surtout s’il y a des signes de détresse structurelle, par exemple un toit affaissé.

D’autres signes incluent des éclats, des craquements ou d’autres bruits étranges provenant du toit, qui peuvent indiquer qu’il est soumis aux contraintes de la neige ; ou des portes et fenêtres coincées ou coincées, signe que la neige pourrait déformer la structure de la maison.

Des pancartes sont apparues dans toute la ville de la part d’entreprises annonçant des services pour déneiger les toits.

Véhicules d’enfouissement de la neige à Anchorage

La neige s’accumule dans les rues

Anchorage n’est pas la seule ville de l’Alaska aux prises avec des chutes de neige quasi record. Jusqu’à présent ce mois-ci, la capitale Juneau (photo) a enregistré 69,5 pouces de neige

Une tempête pourrait laisser tomber plusieurs centimètres de neige avant la fin du mois, mettant en péril le record mensuel de 75,2 pouces en 2009.

Le déluge de neige de cette année a incité un propriétaire d’Anchorage à ériger un bonhomme de neige à trois niveaux mesurant plus de 20 pieds de haut. Snowzilla, comme son nom l’indique, a incité les gens à prendre des photos

Anchorage n’est pas la seule ville de l’Alaska aux prises avec des chutes de neige quasi record. Jusqu’à présent ce mois-ci, la capitale Juneau avait enregistré 69,5 pouces de neige.

Une tempête pourrait laisser tomber plusieurs centimètres de neige avant la fin du mois, mettant en péril le record mensuel de 75,2 pouces en 2009, a déclaré Andrew Park, météorologue du National Weather Service.

Mais c’est un autre type de tempête qui a retardé le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, de prononcer son sixième discours annuel lundi à Juneau.

Des rafales de vent ont atteint 105 mph lundi dans une station de ski de l’île Douglas, de l’autre côté du canal Gastineau depuis Juneau, ce qui a perturbé les vols et empêché les chefs de service et les invités d’arriver.

Dunleavy devait prononcer son discours un jour plus tard, et Park a déclaré qu’il n’y avait aucune inquiétude concernant les vents violents mardi.

À Anchorage, beaucoup de neige a apporté du plaisir.

Le déluge de neige de cette année a incité un propriétaire d’Anchorage à ériger un bonhomme de neige à trois niveaux mesurant plus de 20 pieds de haut. Snowzilla, comme son nom l’indique, a incité les gens à prendre des photos.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé des photos de la neige qui s’accumule dans leur jardin.

« Cet hiver est décidément rude. Mais nous, les Alaskiens, sommes définitivement construits différemment”, a déclaré Damon Fitts, un habitant, en pelletant l’allée de sa résidence.

Des rafales de vent ont atteint 105 mph lundi dans une station de ski de l’île Douglas, de l’autre côté du canal Gastineau depuis Juneau, ce qui a perturbé les vols et empêché les chefs de service et les invités d’arriver.

La semaine dernière, Anchorage a connu des températures inférieures à zéro pendant sept jours pendant la nuit, et il n’a neigé qu’après s’être réchauffé dimanche.

Mais les habitants d’Anchorage ne pourront peut-être pas s’accrocher au vieil adage selon lequel il fait trop froid pour neiger.

Les chutes de neige de dimanche étaient la première fois depuis 1916 que plus d’un pouce de neige tombait à Anchorage lorsque les températures étaient de 2 degrés ou moins, a déclaré Kenna Mitchell, météorologue au National Weather Service.

Et un retour au froid glacial est probablement ce qui nous attend plus tard cette semaine.

Un système anticyclonique de niveau supérieur pourrait revenir, ramenant les températures en dessous de zéro la nuit, pouvant descendre jusqu’à moins 25 jeudi et vendredi soir, a déclaré Michael Kutz, un autre météorologue du service météorologique.

«Nous pouvons gérer 100 pouces de neige tout en arrivant au travail à temps», a-t-il déclaré. “Nous pouvons supporter beaucoup de choses.”