Une Palestine reconnue contribuerait-elle à mettre fin au conflit à Gaza ? – DW – 13/02/2024

Récemment, les appels au monde occidental pour qu’il reconnaisse la Palestine comme un État à part entière se sont multipliés.

Bien que Allemagne ne considère pas la Palestine comme un pays, c’est ce que font la majorité des États du monde – 139 sur un total de 193 – aux Nations Unies. Mais ce qui est significatif cette fois-ci, c’est que la reconnaissance semble être reconsidérée par le NOUSun pays qui a auparavant opposé son veto à presque toutes les tentatives visant à faire de la Palestine un pays.

Le ROYAUME-UNI semble également y réfléchir même si dans le passé, le pays s’est montré tout aussi opposé à cette décision que les États-Unis.

“Ce que nous devons faire, c’est donner au peuple palestinien un horizon vers un avenir meilleur, celui d’avoir son propre Etat”, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. dit plus tôt ce mois-ci .

De hauts responsables politiques de Espagne, Norvège et Irlande ont également récemment parlé sur la possibilité de reconnaître la Palestine en tant qu’État.

À l’ONU, la Palestine est ce que l’on appelle un « État observateur non membre ». Image : ZAIN JAAFAR/AFP/Getty Images

“Au Moyen-Orient, plus d’acteurs clés ont besoin d’un mouvement vers un Etat palestinien démilitarisé aujourd’hui qu’à aucun autre moment dont je me souvienne”, New York Times le chroniqueur Thomas Friedman j’ai résumé cette semaine .

Cependant, les experts ont appelé à la prudence à l’égard des déclarations des États-Unis et du Royaume-Uni, suggérant qu’elles pourraient être divulguées ou, dans le cas du Royaume-Uni, exprimées ouvertement, pour faire pression sur un gouvernement israélien de plus en plus récalcitrant, insensible au malaise croissant de ses alliés proches. avec ses tactiques dans Gaza.

Lorsqu’on leur a demandé des éclaircissements, les porte-parole américains ont déclaré que pour l’instant, la politique du gouvernement n’avait pas changé.

Pourquoi l’idée est-elle controversée ?

Pour de nombreux pays occidentaux, l’idée a toujours été que le Changement de statut des Palestiniens viendrait à la fin des négociations sur ce que l’on appelle le solution à deux Étatsoù Israël et la Palestine existent côte à côte.

C’est pourquoi les déclarations et rumeurs les plus récentes ont suscité tant de débats. Certains affirment que la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État serait la première étape vers une solution durable et pacifique à ce conflit vieux de plusieurs décennies.

Mais d’autres affirment qu’à moins que les conditions ne changent sur le terrain, la reconnaissance serait inutile et ne servirait qu’à blanchir le statu quo, continuant à laisser tout le pouvoir à l’État israélien.

Quels sont les avantages?

La reconnaissance donnerait à la Palestine plus de pouvoir politique, juridique et même symbolique.

En particulier, l’occupation ou l’annexion du territoire palestinien par Israël deviendrait une question juridique plus sérieuse.

“[Such a] “Un changement jetterait les bases de négociations sur le statut permanent entre Israël et la Palestine, non pas comme un ensemble de concessions entre l’occupant et l’occupé, mais entre deux entités égales aux yeux du droit international”, a déclaré Josh Paul. écrit dans le Los Angeles Times le mois dernier.

Jusqu’à récemment, Paul était directeur des affaires parlementaires et publiques du Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État américain, mais il a démissionné en raison de désaccords sur la politique américaine à l’égard de Gaza.

“Les différends, tels que le statut de Jérusalem ou le contrôle des frontières, des droits sur l’eau et des ondes, peuvent être réglés par le biais de mécanismes d’arbitrage mondiaux établis”, a-t-il suggéré, notant que les règles internationalement acceptées en matière de droit, d’aviation civile ou de télécommunications pourraient alors être utilisées pour aider à résoudre les conflits en cours.

Mais le plus grand avantage pour les Palestiniens est peut-être symbolique. La Palestine pourrait éventuellement traduire Israël devant un tribunal international, mais ce serait un long chemin à parcourir, a déclaré Philip Leech-Ngo, un analyste du Moyen-Orient basé au Canada et auteur du livre de 2016 « L’État de Palestine : un Analyse critique.”

La Palestine a rejoint diverses instances internationales, comme l’UNESCO, où elle est reconnue comme État. Image : HAZEM BADER/AFP/Getty Images

Pour l’Autorité palestinienne, qui gouverne une partie de la Cisjordanie occupée et fait partie de la représentation officielle du peuple palestinien, “la seule raison d’être est la reconnaissance”, a déclaré Leech-Ngo à DW. “Ils ne peuvent pas offrir grand-chose d’autre au public palestinien. Ils ne peuvent pas affronter Israël, ils ne sont pas capables d’améliorer la vie des Palestiniens sous leur juridiction et ils sont également corrompus et non démocratiques. ce que nous pouvons offrir, c’est la promesse d’une reconnaissance internationale. »

“Après tout”, a poursuivi Leech-Ngo, “la reconnaissance en tant qu’État serait une façon de dire que la communauté internationale accepte que la cause palestinienne est légitime et, dans le contexte d’une occupation belligérante prolongée par Israël, cela offre un capital politique considérable. “

Quels sont les inconvénients ?

Sondages récents montrent que la plupart des Israéliens ne veulent pas voir la Palestine comme un État. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le dit depuis des années. Et pour les Israéliens et leurs partisans internationaux, on craint également que si la Palestine était reconnue comme un État maintenant, cela pourrait équivaloir à une victoire pour ceux qui prônent la violence.

La plus récente conflit à Gaza a commencé après le 7 octobre, lorsque le militant Groupe Hamas a attaqué Israël, tuant environ 1 200 personnes. Depuis lors, la campagne militaire israélienne en cours dans la bande de Gaza a causé près de 28 000 morts.

Si la reconnaissance se produit maintenant, le Hamas « s’en attribuera probablement le mérite », a déclaré Jérôme Segal, directeur de l’International Peace Consultancy. écrit dans Police étrangère revue plus tôt ce mois-ci. “[Hamas] soutiendra que cette reconnaissance… démontre que seule la lutte armée produit des résultats. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait accepter d’accepter la Palestine en tant que nation – mais les États-Unis et le Royaume-Uni, membres permanents, s’y opposent. Image : CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images

La différence entre la reconnaissance et une solution à deux États

Malgré ses avantages juridiques et symboliques, la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État ne changerait rien dans l’immédiat sur le terrain.

“Les plus grands obstacles à la création d’un Etat palestinien en février 2024 sont similaires aux plus grands obstacles qui existaient avant le 7 octobre”, a déclaré Dahlia Scheindlin, membre du groupe de réflexion américain Century International, basée à Tel Aviv. a écrit cette semaine .

“D’abord et avant tout, la direction politique israélienne s’efforce d’empêcher à tout prix l’indépendance palestinienne. Deuxièmement, la direction palestinienne est complètement divisée et n’a pratiquement aucune légitimité intérieure. Tous ces obstacles se sont aggravés depuis le 7 octobre”, a-t-elle écrit.

“Si vous deviez agiter une baguette magique et créer soudainement la reconnaissance d’un Etat palestinien, il y aurait encore d’énormes problèmes sur le terrain”, a souligné l’analyste du Moyen-Orient Leech-Ngo. “Il y a l’occupationil y a les [illegal] coloniesla dévastation à Gaza et le manque de contrôle des frontières ainsi que la question de savoir qui contrôle Jérusalem. Il existe de nombreuses questions relatives au statut final qui ne seraient pas résolues d’un coup, même si l’on pouvait agiter une baguette magique”, a-t-il conclu.

Edité par : Timothy Jones