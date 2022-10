Une pakistanaise de 50 ans tombe amoureuse d’une aide ménagère de 20 ans et l’épouse

L’âge, le sexe ou le statut dans la société n’ont pas d’importance en amour. Tomber amoureux de quelqu’un est purement basé sur le fait que vous l’aimiez vraiment et que vous vous sentiez émotionnellement et physiquement en sécurité avec lui. Au Pakistan, une femme de 50 ans est tombée amoureuse de son aide-ménagère de 20 ans et a également noué le mariage.

News24 a rapporté l’incident qui a révélé que Nazia, une propriétaire d’Islamabad qui vivait seule, est tombée amoureuse de son serviteur Sufiyan, qui lui a été recommandé par un ami.

La logeuse a embauché Sufiyan pour un salaire de Rs 18 000 par mois après avoir été convaincue par les références du travailleur. Cependant, elle a fini par tomber amoureuse de Sufiyan et l’a épousée.

La résidente d’Islamabad a accordé une interview au YouTuber Syed Basid Ali décrivant son histoire d’amour avec Sufiyan. Elle a révélé qu’elle restait seule dans la maison sans personne qu’elle pouvait appeler la sienne, raison pour laquelle elle avait besoin d’aide pour tous les travaux ménagers. Après avoir employé Sufiyan, Nazia a révélé qu’elle avait lentement appris à aimer les habitudes, le comportement et la réflexion de Sufiyan au fil du temps.

La propriétaire est tombée amoureuse de son aide ménagère en quelques jours. Sufiyan, selon elle, respecte tout le monde autour de lui. Il n’a jamais regardé personne de travers. Elle a révélé que la simplicité de Sufiyan avait capturé son cœur et elle lui a proposé.

S’adressant au YouTuber, elle a rappelé: “Sufiyan s’était évanoui après avoir entendu la proposition et avait répondu” Je t’aime aussi “.”

Le couple se compare à Salman Khan et Katrina Kaif. La propriétaire a révélé que Sufiyan est comme Salman et prend soin de tous ses besoins. Qu’il s’agisse d’apporter des médicaments en cas de fièvre ou des tâches quotidiennes telles que la cuisson des aliments, Sufiyan fait tout bien. Pendant ce temps, Sufiyan a comparé Nazia à Katrina Kaif.

Le couple s’est même dédié des chansons dans la vidéo. Alors que Nazila a dédié la chanson “Humne Aana Hoga Duniya Mein Dobara…”, Sufiyan a chanté la chanson “Kacchi crayon Naal” pour elle.

