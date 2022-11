Une pakistanaise danse sur la chanson de Lata Mangeshkar lors d’un mariage et met le feu à Internet

L’Inde et le Pakistan n’ont peut-être pas eu les meilleures relations diplomatiques depuis la partition et il y a toujours des tensions politiques entre les deux nations, mais une chose dans laquelle les deux pays sont unis est la plate-forme culturelle. Il y a toujours eu un grand respect pour la musique et l’art de chacun des deux côtés de la frontière. Nous avons eu des artistes pakistanais comme Nazia Hassan, Rahat Fateh Ali Khan et plus récemment Atif Aslam, qui nous ont hypnotisés avec leurs chansons. De même, les icônes musicales indiennes jouissent d’une popularité considérable de l’autre côté de la frontière. L’héritage de feu la légendaire chanteuse Lata Mangeshkar, qui a commencé sa carrière avant même la partition, transcende les frontières. Une vidéo récente devenue virale montre que ses chansons sont toujours jouées lors de mariages au Pakistan.

Si vous êtes un fervent utilisateur des médias sociaux, vous devez avoir regardé la vidéo d’une femme pakistanaise, Ayesha, qui a mis le feu à Internet. La vidéo dont nous parlons montre la dame dansant sur une version remixée de la chanson Mera Dil Ye Pukare Aaja de Lata Mangeshkar. On peut voir Ayesha danser sur la chanson dans la vidéo désormais virale tout en portant une kurta ample et des leggings.

Elle est flanquée de plusieurs autres femmes appréciant la performance. À en juger par ce qui semble être un kaleera entre ses mains, elle est probablement la future mariée.

La vidéo a été initialement partagée par Ayesha sur TikTok et par la suite, elle l’a également partagée sur Instagram. La section des commentaires a indiqué qu’elle avait gagné des fans non seulement au Pakistan mais aussi en Inde. Elle a été beaucoup appréciée et certains lui ont même fait une proposition hilarante dans la section des commentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici