Une paire de trafiquants de drogue présumés arrêtés à un arrêt de la circulation à Vernon – Kelowna Capital News

La GRC saisit une quantité de drogues présumées, de l’argent, des téléphones cellulaires, du gaz poivré et des accessoires

Un arrêt de la circulation proactif dans les premières heures du lundi de Thanksgiving a conduit à l’arrestation de deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de drogue.

Un agent de la GRC de Vernon North Okanagan a arrêté un véhicule dans le pâté de maisons 3400 de la 32e rue vers 3 h du matin.

Lors de l’interpellation, l’agent a remarqué plusieurs objets évoquant un trafic de stupéfiants à l’intérieur du véhicule.

Les deux hommes ont été arrêtés pour possession à des fins de trafic et après une enquête plus approfondie, la police a saisi une quantité de drogues présumées, de l’argent, des téléphones portables, du gaz poivré et d’autres accessoires de trafic de drogue. Il a également été confirmé que l’homme qui conduisait le véhicule avait une interdiction de conduire.

“C’est un excellent exemple des efforts proactifs que nos agents déploient pour perturber les activités criminelles dans notre communauté”, a déclaré le const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias.

Le conducteur de 26 ans et le passager de 33 ans, tous deux de Vernon, ont été libérés en attendant leur comparution devant le tribunal à une date ultérieure. La police continue d’invéstiguer.



