Une paire de doubles à Roland-Garros disqualifiée après que la ballerine ait frappé entre les points | Actualité Tennis

La Japonaise Miyu Kato et l’Indonésienne Aldila Sutjiadi ont été disqualifiées de l’Open de France après que Kato ait frappé une balle sur le terrain entre les points et frappé une ballerine.

L’incident s’est produit lors du match du troisième tour du double féminin à Roland Garros dimanche.

Kato et sa partenaire indonésienne Aldila Sutjiadi, les 16e têtes de série, menaient Marie Bouzkova et Sara Sorribes Tormo 7-6 (7-1) 1-3 au troisième tour du double féminin lorsque la joueuse japonaise a frappé le ballon vers l’autre bout de terrain à la fin d’un point.

Ignorant que le ballon arrivait, la fille du ballon a été frappée directement sur la tête et s’est mise à pleurer.

Mirra Andreeva craignait d’être renvoyée après avoir lancé avec colère une balle dans la foule lors de son match en simple avec Coco Gauff plus tôt dans le tournoi.





L’arbitre Alexandre Juge a d’abord donné un avertissement à Kato avant que Bouzkova et Sorribes Tormo, de l’autre côté du filet, ne demandent la disqualification de leurs adversaires.

« Non, non, laissez-moi vous expliquer. Elle [Kato] ne l’a pas fait exprès, elle [the ball girl] n’a pas été blessé », a déclaré Juge.

« Elle ne l’a pas fait exprès? Elle pleure », a déclaré Sorribes Tormo.

« Et elle a du sang », a ajouté Bouzkova, incitant l’arbitre à aller voir la fille du ballon, qui sanglotait.

Après avoir parlé à la fille, l’arbitre remonta vers sa chaise et annonça la fin du match avec la disqualification de Kato et Sutjiadi.

Bouzkova a déclaré par la suite: « De toute évidence, nous avons déjà eu certains de ces problèmes auparavant. C’est difficile. La fille a pleuré pendant 15 minutes. Je pense que l’avertissement s’est d’abord produit parce qu’il (l’arbitre) n’a pas vu qu’elle pleurait et elle était dans ce genre de douleur.

« Nous lui avons dit qu’il devrait regarder plus en détail parce que la fille pleurait et que le ballon est allé directement sur elle, ce n’était pas un ballon plus lent. Nous leur avons dit (Kato et Sutjiadi) que c’est très malheureux. »

Novak Djokovic a frappé le juge de ligne avec un ballon lors de l’US Open en 2020





L’incident survient un jour après que Mirra Andreeva, 16 ans, a admis qu’elle craignait d’être renvoyée après avoir lancé avec colère une balle dans la foule lors de son match en simple avec Coco Gauff.

Cela fait trois ans, entre-temps, que Novak Djokovic a été renvoyé de l’US Open après avoir frappé un juge de ligne à la gorge avec une balle repoussée par agacement.