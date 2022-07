Une paire de défenseurs défavorisés de Tottenham suscite l’intérêt

Joe Rodon et Japhet Tanganga, deux joueurs de Tottenham en défaveur, suscitent tous deux l’intérêt des costumes potentiels alors que les Spurs cherchent à réduire leur équipe avant la nouvelle saison.

Aucun des deux joueurs ne faisait partie des quatre laissés pour compte de la tournée de pré-saison en Corée du Sud, mais on s’attend à ce que l’un ou les deux puissent partir si des offres appropriées arrivaient, ni Rodon ni Tanganga ne jouant de matchs importants sous Antonio Conte depuis qu’il a pris le relais.

Mise à jour de Tottenham. Ces joueurs ont été exclus de la tournée en Corée du Sud 🚨⚪️ #THFC ▫️ Harry fait un clin d’œil

▫️ Sergio Reguilón

▫️ Giovani Lo Celso

▫️ Tanguy Ndombele Antonio Conte souhaite qu’ils trouvent de nouvelles solutions cet été, au plus vite. pic.twitter.com/TfZZRTGM8s — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 9 juillet 2022

Les médias italiens rapportent que l’AC Milan tient à conclure un accord pour Japhet Tanganga, bien qu’à l’heure actuelle, il semble que la partie italienne soit plus encline à un prêt qu’à un prêt permanent. Les Rossoneri ont déjà réussi à récupérer ceux qui sont rejetés à Fikayo Tomori, qui n’était pas désiré à Chelsea.

Pendant ce temps, Football Insider rapporte que Fulham envisage une décision pour Rodon, le Gallois ayant désespérément besoin de minutes régulières avant la Coupe du monde en novembre. L’ajout de Clément Lenglet n’a fait que le pousser plus loin dans l’ordre hiérarchique d’Antonio Conte.

Serait-ce un problème ?

Potentiellement.

Si les deux joueurs partaient, ainsi que Harry Winks (qui a été exclu de la tournée), les Spurs pourraient avoir un problème de quota local.

Au début de la fenêtre de transfert, Football.London a signalé que le club pourrait rencontrer des difficultés avec les règles de la Ligue des champions, avec seulement 8 joueurs que l’UEFA comptait comme locaux dans ses livres.

Sur ces huit, Cameron Carter-Vickers et Jack Clarke ont tous deux quitté le club, tandis que Fraser Forster est arrivé et que l’arrivée de Djed Spence est apparemment imminente.

Cela laissera Tottenham là où ils ont commencé, mais les départs de Tanganga et Winks réduiraient ce nombre à six et les obligeraient à nommer une équipe de 23 hommes, plutôt que les 25 habituels.

Lire la suite:

Pourquoi Manchester United ne signera pas de milieu de terrain défensif cet été

Erik ten Hag envoie un avertissement à Cristiano Ronaldo lors de sa première conférence de presse