Une paire de choc s’associe pour une nouvelle entreprise à Emmerdale

Un NOUVEAU duo semble sur le point de se former pendant la période des fêtes à Emmerdale alors qu’ils se mettent au travail sur une toute nouvelle entreprise.

Noël marquera une période de changement pour les habitants des Dales cette année alors que Bernice Blackstock, interprétée par Samantha Giles, semble prête à se lancer dans une toute nouvelle aventure et elle travaillera avec Bob Hope pour y arriver.

TVI

Bernice est sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure[/caption]

TVI

Bob semble prêt à venir faire le tour[/caption]

Ayant découvert qu’elle traverse la ménopause, Bernice entreprend de créer une série de changements dans sa vie et cherche de nouvelles opportunités pour qu’elle reste épanouie.

Après avoir passé un jour de Noël difficile, où elle sent que tout le monde plaisante sur sa ménopause, elle sent un nouveau projet arriver et décide qu’il est temps de changer.

Décidant initialement qu’elle veut créer quelque chose de positif, Bernice envisage de créer un groupe de soutien à la ménopause pour d’autres femmes occupant un poste similaire.

En même temps, Bob fait face à ses propres difficultés lorsque ses projets de DJ pour une énorme fête du Nouvel An sont moqués à cause de ses vieux airs dépassés.

Alors que Bernice tentait d’obtenir du soutien pour son groupe, elle a reçu une nouvelle d’Eric qui pourrait façonner son avenir.

Eric et Brenda annoncent qu’ils prennent leur retraite et Bernice voit donc le potentiel de reprendre les rênes du B&B d’Eric.

Bernice commence rapidement à montrer ses plans extravagants pour l’endroit, réussissant à ennuyer sa sœur Nicola dans le processus.

Quand Eric lui donne le poste, elle est ravie et recrute Bob pour être son bras droit.

Bernice et Bob rebondissent l’un sur l’autre alors qu’ils font des plans pour le B&B.

Bernice est contrecarrée dans ses plans pour commencer lorsque Mandy insiste pour qu’elle travaille sur son préavis d’un mois, la laissant choquée et incertaine de son prochain mouvement.

Alors que Bernice envisage de retirer les affaires de Bob et Wendy du salon de Mandy, la coiffeuse est furieuse et se rend compte qu’elle devra peut-être fermer boutique.

Quel avenir pour Bernice et Bob et réussiront-ils ensemble dans leur nouveau partenariat.