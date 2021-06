Une paire de bingo ‘Greedy’ a volé 183 000 £ avant d’être arrêtée les VACANCES après quatre ans d’arnaque

DEUX caissiers de bingo « extrêmement fiables » ont cédé à la « tentation » après avoir volé 183 000 £ à leurs employeurs au cours d’une arnaque de quatre ans, qui n’ont été pris au dépourvu qu’en vacances.

Jorun Chang, 58 ans, et Jeanette Warrilow, 59 ans, empochaient 20 000 £ chacun par an alors qu’ils travaillaient au Pavilion Bingo Club, Liverpool, où ils étaient des employés fidèles depuis 20 ans.

Jorun Chang, 58 ans, a été emprisonné pendant 16 mois Crédit : Police de Merseyside

Jeanette Warrilow, 59 ans, a été emprisonnée pendant 12 mois Crédit : Police de Merseyside

L’entreprise fonctionnait à perte alors qu’elle menait son escroquerie avant d’être arrêtée lorsqu’un directeur aux yeux d’aigle a constaté que les recettes étaient plus élevées que d’habitude après le départ des deux amis, rapporte The Mirror.

Les deux mamans travaillaient pour Pavilion depuis plus de deux décennies et Liverpool Crown Court a entendu que la salle de bingo historique, qui appartient à Mark et Gary Armstrong, comptait environ 30 employés.

Cheryl Mottram, poursuivante, a déclaré que les femmes « extrêmement fiables » étaient des caissières, tandis que Chang agissait également en tant que responsable des secours.

Ils devaient récupérer les espèces des clients pour les cartes de bingo et les terminaux électroniques, puis enregistrer manuellement les paiements sur une feuille de rapprochement.

A la fin de chaque session, le caissier devait calculer les totaux et remettre une impression, ainsi que la feuille de rapprochement.

En septembre 2016, le manager Philip Corran a remarqué que les recettes d’une séance du samedi étaient « considérablement plus élevées que la normale ».

Lorsqu’il a examiné les chiffres des samedis précédents, lorsque Warrilow était en poste, il s’est rendu compte que les impressions et les feuilles de rapprochement ne correspondaient pas, car elle saisissait des montants inférieurs.

À son retour de vacances, Warrilow a été confrontée mais a affirmé qu’elle avait simplement fait des erreurs et avait quitté le bureau.

Elle a été suspendue et avouée lors d’une audience disciplinaire ce mois-là, lorsqu’elle s’est également excusée.

Mme Mottram a déclaré: « A la question de savoir si quelqu’un d’autre était impliqué, elle a répondu qu’elle ne pouvait pas répondre à cette question. »

Chang avait été en vacances avec Warrilow et les reçus montraient qu’elle avait utilisé la même méthode pour voler de l’argent.

Le Pavilion Bingo Club de Liverpool a perdu 183 000 £ à cause de l’arnaque Crédit : Google Earth

Mme Mottram a déclaré: « Un contrôle de la semaine avant son départ en vacances a montré qu’il manquait 1 400 £. »

Les dossiers de 2012 à 2016 ont été « minutieusement analysés » et ont révélé que le couple avait commencé à voler des centaines de livres, mais cela a augmenté régulièrement, avec finalement « bien plus de 20 000 £ par an chacun ».

Mme Mottram a déclaré en utilisant les estimations les plus basses, Warrilow a volé 83 500 £ et Chang a pris 99 900 £.

Elle a dit qu’à certains moments au cours de cette période, Pavilion fonctionnait à perte et que les « niveaux de dotation » devaient être modifiés.

Mme Mottram a déclaré: « La Couronne ne suggère pas que Mme Chang et Mme Warrilow étaient les seules responsables de ces problèmes, mais cela n’aurait certainement pas aidé les difficultés financières. »

Interrogée par la police en octobre, Warrilow a déclaré qu’elle volait de l’argent depuis jusqu’à deux ans.

Elle a dit que c’était une « tentation » car la direction n’a pas vérifié les draps et « elle savait qu’elle pouvait s’en tirer ».

Mme Mottram a déclaré que Warrilow avait expliqué qu’elle avait des dettes et une dépendance au jeu et « avait exprimé des remords ».

Chang a donné deux interviews « sans commentaire » en octobre 2016 et juillet 2017.

Les deux femmes – toutes deux de bonne moralité – n’ont été inculpées qu’en décembre 2020 et ont admis le vol par un employé plus tôt cette année.

David Woods, défendant Warrilow, d’Anfield, a déclaré qu’elle avait en fait travaillé pour Pavilion et une salle de bingo associée – Carlton à Orrell Park où elle était appelant au bingo – pendant environ 30 ans.

Il a déclaré que Warrilow avait été une « employée fidèle et travailleuse », mais pendant une période de « grand stress financier », y compris les problèmes de jeu désormais résolus, elle avait « tiré profit » du système de Pavilion.

M. Woods a déclaré: « En raison de ses actions, elle a perdu son emploi, sa réputation et sa bonne moralité, et elle a souffert de beaucoup d’anxiété en attendant cette affaire. »

Il a souligné que Warrilow avait reconnu sa responsabilité « presque immédiatement » parce qu’elle « avait honte ».

L’enregistreur Ian Unsworth, QC, a déclaré: « Il s’agit à la fois d’un cas grave impliquant un abus de confiance important et soutenu, impliquant le vol de sommes d’argent assez astronomiques de leurs employeurs, mais aussi un cas extrêmement triste – que deux femmes âgées dans leur La cinquantaine, maintenant avec des familles, qui avant cette infraction, à partir d’un certain temps en 2012, étaient de bonne moralité et ils ont tout jeté par leur propre cupidité. »

Il a déclaré que Pavilion Bingo Hall était « à risque à l’époque » et « fonctionnait à perte » et que « les propriétaires ne savaient pas comment cela pouvait être ».