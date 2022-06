Une OTAN plus musclée émerge alors que l’Occident affronte la Russie et la Chine

L’annonce est intervenue un jour où un haut responsable du renseignement américain a déclaré que la victoire en Ukraine n’était pas encore à la portée de la Russie, les deux parties ont déclaré avoir échangé plus de 200 prisonniers de guerre et un responsable ukrainien a déclaré : « Il y a des batailles partout ».

Dans une rafale d’étapes lors du sommet de Madrid, qui se termine jeudi, le président Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN ont cherché à répondre à la Russie renaissante et belliqueuse du président Vladimir V. Poutine. Juste avant de publier l’énoncé de mission, ils ont adressé des invitations formelles à l’adhésion aux pays nordiques jusqu’ici non alignés, la Finlande et la Suède, ouvrant la voie à l’élargissement le plus important de l’OTAN depuis plus d’une décennie.

« À un moment où Poutine a brisé la paix en Europe et attaqué les principes mêmes de l’ordre fondé sur des règles, les États-Unis et nos alliés – nous allons intensifier », a déclaré M. Biden. “Nous intensifions.”