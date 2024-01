Une otage israélienne libérée parle de captivité et craint pour son mari

KIBBUTZ NIR OZ, Israël (AP) — Debout dans les ruines de sa maison au Nir Oz village agricole à la frontière de Gaza, Sharon Alony Cunio a contemplé l’horizon lointain de Khan Younès, la ville palestinienne où les militants du Hamas l’ont traînée il y a plus de trois mois. Son mari, David, reste captif à Gaza.

Il est à des kilomètres mais complètement hors de portée.

Cunio et ses jumeaux de 3 ans ont été libérés de Gaza le 27 novembre. Ils sont physiquement en bonne santé et en sécurité. Mais elle ne peut s’empêcher de penser aux derniers mots que son mari lui a adressés. Il était maigre et frêle, blessé à la jambe, alors que la famille s’embrassait pour la dernière fois en captivité.

“Bats-toi pour moi. N’abandonnez pas », lui a-t-elle dit. «S’il vous plaît, criez ce que je ne peux pas crier. J’ai peur comme l’enfer.

David Cunio fait partie des dizaines de captifs qui seraient toujours en vie à Gaza après la libération de 120 otages, dont sa femme et ses filles, lors d’une opération cessez-le-feu d’une semaine.

Sharon Alony Cunio, qui a été kidnappée chez elle au kibboutz Nir Oz avec son mari et ses filles par des militants du Hamas il y a plus de trois mois, se tient sous des affiches d’otages le lundi 15 janvier 2024. Cunio et ses filles ont été libérées en novembre. mais son mari reste en captivité à Gaza. (Photo AP/Maya Alleruzzo)

Alors que les jours passent, ponctués par les informations selon lesquelles d’autres otages sont morts en captivité par le Hamas, les personnes libérées s’expriment de plus en plus sur les conditions qu’elles ont endurées à Gaza. Alors que le sort des otages restants retient l’attention de la nation, ceux qui ont survécu espèrent faire pression sur le gouvernement pour qu’il parvenir à un autre accord.

Dans une interview avec l’Associated Press, Sharon a décrit l’attaque du Hamas et son temps en captivité, dont la majeure partie, selon elle, a été passée dans un hôpital – renforçant les affirmations d’Israël selon lesquelles le Hamas aurait abusé des sites médicaux protégés à des fins militaires.

Ses filles, Emma et Julie, ne comprennent pas encore ce qui leur est arrivé après que les militants du Hamas ont saccagé le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en kidnappant 250. L’attaque du Hamas a incité une offensive israélienne fulgurante sur la bande de Gaza.

En captivité, elle a expliqué aux filles que les bruits quasi constants des bombardements n’étaient que des orages et que les militants qui gardaient leur porte étaient leurs protecteurs. Aujourd’hui, quand il pleut à Yavné, la ville du centre d’Israël où les trois vivent chez les parents de Sharon, les filles demandent : « Maman, où sont les barrages ? »

Sharon Alony Cunio inspecte la cuisine dans les ruines de sa maison du kibboutz Nir Oz, le lundi 15 janvier 2024. Cunio, son mari et leurs filles jumelles de 3 ans ont été kidnappés dans leur maison par des militants du Hamas le 7 octobre. , 2023. Elle et ses filles ont été libérées en novembre, mais son mari reste en captivité. (Photo AP/Maya Alleruzzo)

Le matin où des militants du Hamas ont attaqué leur maison, la famille s’est retranchée dans leur coffre-fort fortifié. David Cunio a fermé la porte aux intrus, a déclaré sa femme, mais ils ont finalement mis le gaz et ont mis le feu à la maison.

Alors que la fumée entrait, David a attrapé Julie et est sorti par la fenêtre, laissant Sharon et sa sœur Danielle dans la pièce sécurisée avec deux enfants. Des hommes armés se tenaient dehors.

«J’ai commencé à perdre connaissance», se souvient Sharon. « À ce moment-là, Danielle m’a secoué et m’a dit : « Ouvrons la fenêtre et sortons. C’est bien mieux s’ils nous tirent dessus. Alors il n’y aura ni douleur, ni souffrance, au lieu de nous voir tous mourir étouffés ici.

Mais les militants ne leur ont pas tiré dessus. Au lieu de cela, ils les ont traînés, avec quatre autres otages, jusqu’à Gaza sur un tracteur volé au kibboutz. Dans la mêlée, la famille a perdu l’un des jumeaux : Emma était partie et ils craignaient que ce soit pour de bon.

Sharon, David et Julie ont passé 10 jours dans une maison palestinienne, gardée par deux militants du Hamas. Leurs ravisseurs ont déclaré qu’ils se trouvaient à Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza, a déclaré Sharon.

Sharon Alony Cunio retrouve son chat, Elvis, le lundi 15 janvier 2024, dans les ruines de sa maison du kibboutz Nir Oz d’où elle a été kidnappée avec ses filles et son mari le 7 octobre 2023 par des militants du Hamas. . Son mari fait partie des dizaines de captifs qui seraient encore en vie à Gaza, après que 120 otages, dont sa femme et ses filles, ont été libérés lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre. (Photo AP/Maya Alleruzzo)

«J’ai fait une dépression nerveuse, j’ai eu des tics, j’ai eu des crises de panique», a-t-elle déclaré à AP.

Au neuvième jour de captivité, la maison voisine a été bombardée. Alors que l’explosion faisait s’effondrer les murs autour d’eux, David et Sharon grimpèrent sur Julie, la protégeant. Du verre a transpercé le cuir chevelu de Sharon.

Peu de temps après, les ravisseurs ont déménagé la famille. Sharon a déclaré que les militants avaient recouvert son mari d’un drap blanc pour qu’il ressemble à un cadavre et l’avaient habillée avec des vêtements arabes traditionnels. Ils ont enveloppé Julie dans un tissu et l’ont poussée dans les bras de Sharon. Ils ont emmené la famille dans une ambulance et l’ont emmenée à l’hôpital. Sharon a déclaré qu’elle reconnaît désormais, d’après les informations, le nom de Nasser, à Khan Younis.

Trois jours plus tard, Sharon a déclaré qu’elle avait entendu des pleurs à l’extérieur de leur chambre. Elle reconnut instantanément les cris comme étant ceux d’Emma.

« Ce type vient de me tendre Emma, ​​comme si c’était une boîte ou quelque chose comme ça. Et j’ai été choquée”, a-t-elle déclaré. «J’étais certain qu’elle était morte. Elle paniquait et pleurait. Je ne pouvais pas croire qu’ils nous l’aient ramenée.

Sharon Alony Cunio cherche un collier, lundi 15 janvier 2024, dans ce qui reste de sa cuisine au kibboutz Nir Oz, d’où elle a été kidnappée avec sa famille le 7 octobre 2023 par le Hamas. Cunio et ses jumelles ont été libérées en novembre, mais son mari reste en captivité à Gaza. (Photo AP/Maya Alleruzzo)

Réunie, la famille passe les semaines suivantes dans une chambre au premier étage de l’hôpital. Des cartons empilés séparaient la section des otages du reste de l’étage de l’hôpital, a déclaré Sharon. Elle a décrit avoir dormi avec les filles sur un petit lit, avec un oreiller taché de sang. À un moment donné, a-t-elle déclaré, 12 otages étaient entassés dans la petite pièce.

La famille a vite découvert qu’elle était détenue à proximité de deux autres chambres de captifs, soit près de 30 au total. Les ravisseurs ont finalement laissé les otages passer du temps dans les chambres des autres, a déclaré Cunio.

L’armée israélienne a fait l’objet de critiques internationales pour les évacuations forcées et la fermeture de plus de la moitié des hôpitaux de Gaza lors de son offensive, laissant ainsi le système médical hors service. proche de l’effondrement. Israël a à plusieurs reprises accusé le Hamas de stocker des armes et de cacher des otages dans des hôpitaux pour tenter de justifier des opérations militaires dans ces installations.

Cunio a déclaré que certains captifs avaient reçu des soins médicaux du personnel hospitalier. Lorsqu’un des captifs dans sa chambre tomba malade, dit-elle, il fut emmené et revint avec une intraveineuse dans le bras. Un autre jeune otage a subi une opération à la jambe, a-t-elle déclaré.

La nourriture n’arrivait pas selon un horaire régulier, mais la plupart du temps, les ravisseurs leur apportaient deux repas. Sharon a décrit des assiettes de riz épicé garnies de viande et du pain pita souvent moisi avec de la feta. Certains jours, aucune nourriture n’arrivait. Cunio a déclaré que les adultes renonçaient souvent à leur nourriture pour nourrir les jumeaux. Ils partageaient le pain en quartiers, au cas où aucune nourriture n’arriverait le lendemain.

Sharon Alony Cunio appelle un proche le lundi 15 janvier 2024, lors d’une visite des ruines de sa maison au kibboutz Nir Oz, d’où elle a été kidnappée avec sa famille et emmenée dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023. par des militants du Hamas. Elle et ses deux filles ont été libérées en novembre, mais son mari reste en captivité. (Photo AP/Maya Alleruzzo)

Cunio a perdu 11 kilos (24 livres) à Gaza et a déclaré que chaque membre de sa famille avait souffert de vomissements et de diarrhée au moins une fois.

« La plupart du temps, les filles pleuraient simplement en disant : « J’ai faim » », a-t-elle déclaré. “C’était dévastateur.”

Lorsqu’ils avaient besoin d’aller aux toilettes, ils frappaient à la porte et attendaient que les ravisseurs l’ouvrent. Parfois, elles attendaient cinq minutes, d’autres fois des heures, a expliqué Sharon, et les filles faisaient parfois leurs besoins dans l’évier ou la poubelle de la pièce humide et sans fenêtre. Chaque fois qu’elles partaient, elles devaient se couvrir d’un hijab.

Au cours de la dernière semaine de captivité, les militants ont transféré les otages dans une pièce extérieure dotée d’une fenêtre. Cunio a déclaré avoir vu des rangées de Palestiniens déplacés camper autour de l’hôpital.

On a dit aux captifs de ne pas le faire…