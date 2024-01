Une otage israélienne libérée dit avoir rencontré un dirigeant du Hamas dans un tunnel, où elle a été détenue dans des conditions désastreuses

JERUSALEM (AP) — Une Israélienne de 72 ans retenue captive par des militants du Hamas pendant près de 50 jours a déclaré mercredi à une chaîne de télévision israélienne qu’elle avait été longuement détenue dans un tunnel sombre et humide où elle a rencontré un dirigeant du Hamas et a aidé à passer la frontière. temps avec une série de conférences informelles données par ses compagnons otages bien informés.

Adina Moshe a été capturée le 7 octobre au kibboutz Nir Oz, un village agricole communal durement touché. Elle a été libérée fin novembre. dans le cadre d’un accord qui a vu environ 100 otages, pour la plupart des femmes et des enfants, libérés en échange d’un cessez-le-feu temporaire et de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël.

Son récit sur la chaîne de télévision israélienne 12 intervient alors que des efforts sont en cours pour réaliser une nouvelle affaire cela pourrait libérer la centaine de captifs restants. Il apporte également un nouvel éclairage sur les conditions difficiles endurées par les otages alors qu’elle était en captivité au Hamas, où Yehya Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, a rendu visite à Moshe et à un groupe d’otages profondément sous terre, a-t-elle déclaré.

“Bonjour. Comment vas-tu? Tout va bien?” Moshe a déclaré que Sinwar leur avait parlé dans l’hébreu qu’il avait appris au cours d’une longue incarcération en Israël. Elle a ajouté que les otages avaient baissé la tête et n’avaient pas répondu. Une autre visite a suivi trois semaines plus tard, a-t-elle déclaré.

Moshe a déclaré que des militants avaient attaqué la maison elle a partagé avec son mari, David, qui a reçu une balle dans la jambe. Ils l’ont arrachée par la fenêtre du coffre-fort de sa maison et un autre militant est revenu pour abattre son mari, a-t-elle déclaré. Avant d’être tué, il lui a envoyé un baiser d’adieu, a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite été emmenée à Gaza sur une moto flanquée de deux militants armés. Elle a dit que l’un d’eux lui avait douloureusement arraché une boucle d’oreille et qu’avant de pouvoir arracher l’autre, elle l’avait offerte. Il lui a pris tous ses bijoux et un passant lui a volé ses lunettes, a-t-elle raconté.

Moshe et un groupe d’autres otages ont été emmenés dans le vaste réseau de tunnels du Hamas, marchant pendant cinq heures dans cinq vols souterrains à travers des puits sombres et sans air jusqu’à ce qu’ils atteignent une pièce souterraine où on leur a dit qu’ils seraient libérés dans les prochains jours.

« Nous les avons crus. Nous pensions que ce serait la première chose qu’Israël ferait », a-t-elle déclaré.

Il a fallu près de 50 heures avant qu’elle soit libérée.

« J’ai dit à tous les gars : ‘Nous serons ici pendant au moins deux mois et pas à cause du Hamas’ », a-t-elle déclaré, indiquant qu’elle nourrissait de la colère envers Israël pour n’avoir pas obtenu sa libération plus tôt.

Moshe passait ses journées avec d’autres otages – hommes, femmes et enfants – tandis que des gardes armés étaient à ses côtés. Ils mangeaient de petites portions de conserves et de riz qui diminuaient avec le temps, a-t-elle expliqué. La pièce était éclairée uniquement par une petite lumière LED.

Pour passer le temps, elle a déclaré que trois otages masculins, dont un passionné d’histoire juive, un connaisseur de cinéma et un arabophone, ont proposé de donner des conférences aux autres captifs. Lorsque les conférences sur l’Holocauste sont devenues trop difficiles à entendre, ils sont passés à la persécution des Juifs espagnols au Moyen Âge, un autre sujet trop difficile à traiter dans ces conditions. Les trois hommes sont toujours en captivité.

Moshe, qui parle un peu arabe, a déclaré avoir demandé aux hommes armés de baisser leurs fusils, affirmant qu’ils effrayaient un enfant captif, et ils ont accepté. Elle a également demandé à pouvoir traverser le tunnel à pied, affirmant que son problème cardiaque l’exigeait, et ils ont également accepté. C’est au cours d’une de ces promenades qu’elle a découvert deux otages masculins détenus dans des cellules parce que, disaient-ils, ils avaient riposté contre les militants.

Depuis ces profondeurs souterraines, elle n’a pas entendu les bombardements massifs d’Israël. Mais elle a dit qu’elle pouvait dire qu’ils se produisaient parce qu’elle avait l’impression que les tunnels bougeaient.

Moshe tremblait et fondit en larmes pendant l’entretien. Elle se dit hantée par les images de tunnels dégagés par l’armée où elle pense que ses camarades otages ont été pris.

« J’ai le sentiment que certains d’entre eux ne sont plus en vie, car je sais qu’ils ne sont plus à l’endroit où j’étais », a-t-elle déclaré. « Ils les ont emmenés de là. J’ai vu les photos.