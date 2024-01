Une otage israélienne détenue par le Hamas craint pour les femmes qu’elle a laissées derrière elle à Gaza

Agam Goldstein-Almog, 17 ans, a été enlevée le 7 octobre 2023 à son domicile du kibboutz Kfar Aza. Agam a décrit la terreur et la confusion auxquelles elle a été confrontée en tant qu’otage à Gaza. (Vidéo : Le Washington Post)

SHFAYIM, Israël — Dès que des hommes armés du Hamas ont enlevé Agam Goldstein-Almog, 17 ans, à son domicile du kibboutz Kfar Aza le 7 octobre, ils ont travaillé pour démanteler son identité. Ils l’ont traînée entre des tunnels souterrains, des appartements abandonnés et une école qui servait également de site de lancement de fusées, a-t-elle expliqué, la couvrant d’un foulard et d’une robe longue et lui ordonnant de regarder le sol. Elle a déclaré qu’ils lui avaient ordonné de réciter des prières islamiques et l’avaient renommée Salsabil, les sources naturelles du paradis mentionnées dans le Coran. Ils lui ont permis de se doucher cinq fois en 51 jours, a-t-elle expliqué.

« Ils m’ont emmenée, ainsi que ce qui restait de ma famille, et j’ai eu l’impression : « Ça y est, maintenant nous vivons à Gaza » », a-t-elle déclaré au Washington Post. “Et c’est pourquoi j’avais l’impression que ce serait pour toujours.”

Agam a dit qu’il lui était interdit de pleurer. Elle ne devait pas pleurer son père et sa sœur aînée, Yam, 20 ans, abattus par des militants dans leur maison familiale. Parfois, les ravisseurs lui criaient dessus, se souvient-elle, d’autres fois, ils essayaient de gagner sa sympathie avec des crèmes et des parfums pillés.

Les armes armées, Agam a déclaré qu’ils avaient mis en garde sa famille – en particulier ses frères de 9 et 11 ans – contre le bruit. Si Israël découvrait où ils se cachaient, elle se souvient que les ravisseurs disaient que l’armée les tuerait tous.

C’était l’un des innombrables mensonges qu’ils ont racontés pour affirmer un « contrôle absolu », a réalisé Agam après sa libération fin novembre – lors d’une pause humanitaire temporaire qui a impliqué la libération de plus de 100 otages captifs du Hamas.

« Ils savaient aussi que grâce à nous, ils étaient en sécurité », a-t-elle ajouté. “C’est pourquoi ils se sont rassemblés autour de nous en grands groupes.”

Dans sa première interview avec les médias internationaux, Agam a décrit la terreur et la confusion qu’elle a endurées pendant près de deux mois en tant qu’otage à Gaza, détenue avec sa mère Chen et ses deux frères Tal et Gal. S’exprimant depuis Shfayim, un kibboutz du centre d’Israël transformé en relais pour des centaines de ses voisins déplacés, elle a raconté l’épuisement extrême, la puanteur oppressante des tunnels, la torture psychologique incessante.

Elle a tourné la conversation encore et encore vers les plus de 130 otages qui seraient toujours retenus captifs à Gaza. La Croix-Rouge n’a pas été autorisée à leur rendre visite. Le plus jeune, Kfir Bibas, fête ses 1 ans cette semaine.

Le Post n’a pas pu confirmer de manière indépendante le récit d’Agam, mais il concorde avec celui d’autres anciens otages. Il y a des détails qu’elle ne peut toujours pas partager, a déclaré Agam, pour protéger ceux qui restent. Elle pense constamment à eux. Elle essaie d’être leur voix : « Je ne peux rien faire d’autre. »

Dimanche, Israël a célébré le 100e jour depuis le 7 octobre, lorsque les militants dirigés par le Hamas ont envahi les communautés du sud, tuant 1 200 personnes et ramenant 240 hommes, femmes et enfants à Gaza. Les entreprises ont fermé leurs portes pendant 100 minutes et plus de 100 000 personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour un rassemblement de 24 heures en solidarité avec les otages et leurs « 100 jours en enfer ».

Au début de l’événement à Tel Aviv samedi soir, Agam s’est adressé aux femmes détenues à Gaza : « Avez-vous assez mangé aujourd’hui ? Êtes-vous ensemble ou vous ont-ils séparés ? Vous a-t-il encore fait du mal ? Vous a-t-il encore demandé si vous étiez mariée, s’il pouvait vous mettre en relation avec quelqu’un de Gaza ? Est-il encore entré dans votre douche, a-t-il enlevé le pyjama qu’il vous a donné, touché la blessure de la balle qu’il a tirée, qui vous a vraiment blessé ? Mais son contrôle lui faisait encore plus mal.

« Nous avons été libérés juste avant de perdre espoir, juste avant de perdre la raison », a-t-elle déclaré. “Et toi?”

Lundi, la branche armée du Hamas a publié une vidéo prétendant montrer les corps de deux otages israéliens, Yossi Sharabi, 53 ans, et Itay Svirsky, 38 ans. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les Forces de défense israéliennes étaient déjà sérieusement inquiètes. sur le sort des deux otages, « en raison des informations dont nous disposons ».

La guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza a tué plus de 24 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. L’armée israélienne affirme qu’au moins 9 000 combattants figurent parmi les morts. Les responsables israéliens ont insisté sur le fait que la pression militaire était le seul moyen d’obtenir un nouvel accord sur la libération des otages. Mais Agam craint que le temps ne soit compté pour ceux qui sont encore à l’intérieur. Les femmes, dit-elle, sont particulièrement vulnérables.

Lorsqu’Agam a été rassemblée devant sa maison par des hommes armés – certains en tenue militaire, d’autres en jeans et tongs – et conduite à Gaza dans la voiture volée de sa mère, un trajet court et silencieux, elle a immédiatement pris conscience du peu qu’elle portait.

«J’étais dans mon petit pyjama shortie. Tout est très exposé. Ils avaient le contrôle », a-t-elle déclaré. “C’est comme ça qu’ils m’ont emmené – tout nu, alors que j’étais à moitié endormi.”

Les gardes entraient et sortaient tout au long de sa captivité, a-t-elle déclaré. Parfois il y avait deux hommes, parfois six. L’un d’eux était enseignant. Un autre lui a dit qu’il étudiait dans une université locale. Agam a déclaré qu’on lui avait demandé de lui apprendre l’hébreu. Dans les espaces sombres et minuscules, ils la regardaient, racontait-elle, jour après jour, semaine après semaine. Ils lui ont dit qu’elle avait été abandonnée par Israël, qu’elle resterait à Gaza pendant des années et qu’elle serait mariée à un homme de la région.

Ils lui rappellent Gilad Shalit, dit-elle, le soldat israélien fait prisonnier par le Hamas en 2006 et détenu pendant cinq ans avant d’être échangé contre plus de 1 000 prisonniers palestiniens.

Dans un tunnel où sa famille a passé une semaine avant leur libération, Agam a rencontré six femmes. Certains ont été grièvement blessés ; Agam a déclaré qu’elle et sa mère avaient aidé à panser les blessures alors que les fournitures diminuaient. Une femme, dont la peau avait déjà commencé à se croûter au niveau de ses points de suture et dont les bandages étaient noirs à cause d’un usage excessif, a déclaré à Agam qu’elle espérait recevoir des soins appropriés en Israël. Elle reste à Gaza.

Certains avaient été gardés seuls, à l’écart des autres, dans de petites pièces avec leurs ravisseurs. Ils ont dit à Agam et à sa mère – certaines immédiatement, d’autres après quelques jours – « avec beaucoup de difficulté et en pleurant » qu’elles avaient été agressées sexuellement.

«C’est la première question que nous avons posée lorsque nous avons compris qu’ils étaient seuls : ‘Comment vous ont-ils traité’», a-t-elle déclaré. « Tout à coup, ils avaient un ami à qui en parler, quelqu’un à qui ils pouvaient se confier. Nous avons pleuré ensemble.

Agam n’a pas précisé si elle avait été agressée sexuellement. Elle a été libérée le 26 novembre. « Ils sont soudainement arrivés et nous ont dit d’être prêts à 9 heures du matin », se souvient-elle. « Et ils ont dit aux autres filles, qui ne rentraient pas chez elles, peut-être demain… Inchallah — Si Dieu le veut, demain, demain.

C’était un autre mensonge. Elles font partie des 19 femmes toujours détenues à Gaza.

Trente-neuf enfants et adolescents ont été libérés par le Hamas. Ils étaient maigres et pâles, certains avec de légères blessures causées par des éclats d’obus. Beaucoup avaient appris des phrases arabes comme «Uskut – taisez-vous », et il a fallu dire à certains qu’ils n’avaient plus besoin de chuchoter.

Au centre médical pour enfants Schneider, qui a accueilli de nombreuses familles libérées, le personnel s’est inquiété réalimentation, le risque d’accabler les corps sous-alimentés. De nombreux enfants avaient été conditionnés à des portions minuscules. Les mères avaient souvent faim pour que leurs enfants puissent manger ; même à l’hôpital, ils gardaient leurs enfants près de eux, terrifiés à l’idée qu’ils soient à nouveau emmenés.

Au début, « tout le monde était dans cette sorte d’euphorie, accompagnée d’une profonde tristesse et d’une méfiance », a déclaré le Dr Efrat Bron-Harlev, directeur de Schneider. Un certain nombre d’otages avaient été drogués au clonazépam, un puissant tranquillisant, avant d’être libérés, « pour qu’ils aient l’air heureux », a déclaré Hagar Mizrahi, un responsable du ministère israélien de la Santé, à la Knesset le mois dernier.

À mesure que les médicaments et l’adrénaline disparaissaient, selon les médecins, il y avait des terreurs nocturnes, des crises d’angoisse et des crises de colère.

Pour Agam – qui est maintenant libre depuis presque autant de jours qu’elle l’était en captivité – le retour en Israël est encore difficile à comprendre. Elle s’est rendue une fois dans son ancienne maison et a pris connaissance de l’ampleur des atrocités du 7 octobre.

Elle a déclaré que ses ravisseurs lui avaient répété à plusieurs reprises que l’attaque était justifiée et qu’il ne s’agissait que d’un « premier coup ».

« Ils nous crieraient dessus que ce pays est le leur », se souvient Agam. « Ils ont dit que leur objectif était de prier à Jérusalem. Ils nous ont dit qu’à leur retour, ils reviendraient plus grands et plus forts. Ils nous ont dit que le Hamas à Gaza compte environ 40 000 combattants et que la prochaine fois, tous les 40 000 viendront, et non 3 000. »

Les militants ont conseillé à sa famille de ne pas retourner dans leur kibboutz, leur suggérant de déménager à Tel Aviv ou à New York.

Et Agam a déclaré qu’ils avaient eu un message d’adieu avant de la libérer : « Je ne me souviens pas de nos visages. Et les habitants de Gaza – bien.