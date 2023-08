Une orque bien-aimée meurt avant la libération prévue de sa captivité

Lolita l’orque, également connue sous le nom de Toki, est décédée vendredi au Miami Seaquarium, quelques mois seulement après qu’un accord a été conclu pour la libérer dans un habitat océanique après plus de 50 ans de captivité.

« Au cours des deux derniers jours, Toki a commencé à montrer de sérieux signes d’inconfort, que son équipe médicale complète de Miami Seaquarium et Friends of Toki a commencé à traiter immédiatement et de manière agressive », a déclaré le Seaquarium samedi. « Bien qu’elle ait reçu les meilleurs soins médicaux possibles, elle est décédée vendredi après-midi de ce que l’on pense être une maladie rénale. »

« Toki a été une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance d’entendre son histoire et en particulier pour la nation Lummi qui considérait sa famille. Ceux d’entre nous qui ont eu l’honneur et le privilège de passer du temps avec elle se souviendront à jamais de son bel esprit », a ajouté le Seaquarium.

Le Seaquarium a été fermé samedi pour donner au personnel du parc le temps de « réfléchir à la vie et à l’héritage de Lolita ».

Lolita the Killer Whale se produit lors d’un spectacle au Miami Seaquarium à Miami le 21 janvier 2015. (crédit : ANDREW INNERARITY / REUTERS)

Eduardo Albor, PDG de The Dolphin Company, propriétaire de l’aquarium, a tweeté : « Pas un seul effort que nous ayons fait pour donner une opportunité à Lolita n’a été une perte de temps et d’argent. Mon cœur est vraiment brisé. Lolita m’a capturé depuis [the] premier jour. Le coup de foudre. Merci de faire croire en ce que nous faisons. L’équipe de soins dirigée par Mike Partica et le Dr Reiderson sont de véritables héros.

Pas un seul effort que nous avons fait pour donner une opportunité à Lolita n’a été une perte de temps et d’argent. Mon cœur est vraiment brisé. Lolita m’a capturé depuis le 1er jour. Le coup de foudre. Merci de faire croire en ce que nous faisons. L’équipe de soins dirigée par Mike Partica et le Dr Reiderson sont de véritables héros — Eduardo Albor (@eduardoalbor) 18 août 2023

Le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, qui avait aidé à financer les efforts pour libérer Lolita, a également répondu à la mort samedi, en tweetant « J’ai le cœur brisé que Toki nous ait quittés. Son histoire a captivé mon cœur, tout comme des millions d’autres. J’ai été honorée de faire partie de l’équipe qui a travaillé pour la ramener dans son foyer indigène, et je suis réconfortée de savoir que nous avons considérablement amélioré ses conditions de vie au cours de la dernière année. Son esprit et sa grâce ont touché tant de personnes. Repose en paix, cher Toki.

J’ai le cœur brisé que Toki nous ait quittés. Son histoire a captivé mon cœur, tout comme des millions d’autres. J’ai été honorée de faire partie de l’équipe qui travaillait pour la ramener dans sa maison indigène, et je suis réconfortée de savoir que nous avons considérablement amélioré ses conditions de vie par le passé… – Jim Irsay (@JimIrsay) 18 août 2023

Lolita devait être libérée dans l’habitat océanique

En mars, le Miami Seaquarium a déclaré qu’il avait conclu un « accord contraignant » avec l’organisation à but non lucratif Friends of Lolita pour ramener la baleine, qui s’est récemment retirée des spectacles, dans un habitat océanique du nord-ouest du Pacifique d’ici deux ans.

Lolita, une orque de 57 ans capturée en 1970 dans une crique au large de Seattle, était également connue sous le nom de Toki, un nom qui est l’abréviation du nom amérindien de la baleine, Tokitae, le Héraut de Miami rapporté à l’époque. Le plan de retour de Lolita dans son habitat naturel nécessitait l’approbation fédérale, selon le journal.

Le processus de retour de Lolita dans ses « eaux natales » a pris des années, à commencer par le transfert de la propriété de l’aquarium à The Dolphin Co, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse. L’entreprise s’est ensuite associée à l’organisation à but non lucratif pour fournir des soins médicaux à la baleine.

L’ancien propriétaire du Seaquarium, SeaWorld Entertainment, a progressivement supprimé les spectacles d’épaulards en 2016. Lolita, autrefois l’une des principales attractions du Seaquarium, a pris sa retraite des spectacles en mars 2022 après que la direction a changé de mains.

La poussée pour libérer Lolita a pris de l’ampleur après le documentaire de 2013 Poisson noir mis en évidence la captivité des orques.

Les défenseurs des droits des animaux se sont battus pendant des années en vain devant les tribunaux pour obtenir la liberté de Lolita après que la National Oceanic and Atmospheric Administration ait ajouté les orques à la liste des espèces menacées en 2015.

Les épaulards sont des mammifères très sociaux qui n’ont pas de prédateurs naturels et peuvent vivre jusqu’à 80 ans.