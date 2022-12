Une organisation de défense des droits de l’homme affirme avoir été la cible d’une cyberattaque parrainée par la Chine

La branche canadienne de l’organisation de défense des droits humains Amnesty International affirme avoir été la cible d’une cyberattaque qui, selon elle, a été parrainée par l’État chinois.

Dans une déclaration publiée sur son site Web, Amnistie internationale Canada a déclaré que la faille de sécurité numérique avait été détectée pour la première fois le 5 octobre 2022, lorsqu’une activité suspecte avait été repérée sur l’infrastructure informatique d’Amnistie.

Une enquête par des enquêteurs médico-légaux et des experts en cybersécurité a été immédiatement lancée et des mesures ont été prises pour protéger les systèmes de l’organisation.

Amnistie internationale Canada a déclaré que les résultats préliminaires de l’enquête suggèrent que des outils et des techniques associés à des groupes de menaces persistantes avancées spécifiques ont été utilisés dans la cyberattaque.

Il a déclaré que des experts médico-légaux de la société internationale de cybersécurité Secureworks ont établi plus tard que la source probable de la faille de sécurité était un groupe de menaces parrainé ou mandaté par l’État chinois, en fonction de la nature des informations ciblées ainsi que des outils et des comportements observés.

“En tant qu’organisation de défense des droits humains dans le monde, nous sommes très conscients que nous pouvons être la cible de tentatives parrainées par l’État pour perturber ou surveiller notre travail”, a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International Canada, Ketty Nivyabandi, dans le communiqué. “Ceux-ci ne nous intimideront pas et la sécurité et la confidentialité de nos militants, de notre personnel, de nos donateurs et de nos parties prenantes restent notre priorité absolue.”

Nivyabandi a ajouté que la cyberattaque témoigne du “contexte de plus en plus dangereux dans lequel les militants, les journalistes et la société civile doivent naviguer aujourd’hui”.

“Notre travail pour enquêter et dénoncer ces actes n’a jamais été aussi critique et pertinent. Nous continuerons à mettre en lumière les violations des droits humains où qu’elles se produisent et à dénoncer l’utilisation de la surveillance numérique par les gouvernements pour étouffer les droits humains.”

L’organisation a déclaré à ce stade qu’il n’y avait aucune preuve que des données sur les donateurs ou les membres aient été exposées

Dans la déclaration, Amnistie internationale Canada a déclaré qu’elle “a pris des mesures rapides et robustes pour renforcer sa sécurité numérique et restaurer les systèmes en ligne en toute sécurité”. Il a ajouté que les forces de l’ordre avaient été informées de la violation et qu’elles continueraient à travailler avec des experts en sécurité pour atténuer les risques potentiels futurs.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 décembre 2022.