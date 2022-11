Une organisation caritative soutenue par Sam Bankman-Fried sonne l’alarme aux régulateurs britanniques après l’effondrement de FTX

Un organisme de bienfaisance soutenu par Sam Bankman-Fried et son échange de crypto-monnaie en échec, FTX, a sonné l’alarme aux régulateurs du Royaume-Uni qui soulèvent des questions sur la viabilité des organisations à but non lucratif qu’il a financées.

La Charity Commission for England and Wales, une agence britannique qui réglemente les organisations à but non lucratif, a déclaré que l’un des organismes de bienfaisance a déposé un “rapport d’incident grave” lié à “l’effondrement de FTX”, selon un e-mail envoyé mercredi en réponse aux questions de CNBC.

Les avocats de FTX ont déclaré que la société était “effectivement gérée comme un fief personnel de Sam Bankman-Fried”. Le fondateur et ancien PDG fait face à un barrage d’enquêtes civiles et prétendument criminelles après avoir transféré des milliards de fonds de clients de FTX, la plateforme de trading de crypto qu’il a fondée en 2019, à Alameda Research, une société de trading de crypto qu’il a fondée en 2017. Questions sur la stabilité des avoirs de FTX a provoqué une fuite de liquidités qui a mis les deux sociétés en faillite au début du mois.

Bankman-Fried, FTX et Alameda Research, entre autres entités qu’il contrôlait, ont aidé à financer le Centre for Effective Altruism, basé à Oxford, qui s’appelle maintenant Effective Ventures Foundation, le réseau caritatif basé au Royaume-Uni qui a déposé le rapport auprès de la commission. Bankman-Fried a également été trésorier de la branche américaine du Centre de 2013 à 2015 et a siégé à son conseil d’administration de 2016 à 2018, selon ses déclarations fiscales auprès de l’IRS.

Les dons de Bankman-Fried sont au moins de plusieurs millions de dollars avec des promesses publiques de donner des milliards de plus. Mais l’implosion de ses entreprises au milieu d’un tsunami de nouveaux problèmes juridiques jette un doute sur l’avenir des organisations caritatives qu’il a aidé à financer.

“Nous pouvons confirmer que, conformément à nos conseils, Effective Ventures Foundation (dont le Center for Effective Altruism est un projet) a déposé un rapport d’incident grave lié à l’effondrement de FTX”, a déclaré Polly Kettenacker, porte-parole de la Charity Commission. , refusant de divulguer plus de détails. “Nous nous engageons avec l’association caritative autour de cette question.”

La commission n’a pas précisé pourquoi elle a déposé le rapport, mais les organisations à but non lucratif au Royaume-Uni sont tenues de soumettre des rapports d’incidents graves dans une poignée de circonstances, y compris la “perte de l’argent ou des actifs de votre organisme de bienfaisance” ou “l’atteinte au travail ou à la réputation de votre organisme de bienfaisance”. “, selon le site Internet de la commission.

Les organisations caritatives soutenues par Bankman-Fried stimulaient le soi-disant mouvement d’altruisme efficace, qui prétend utiliser la recherche et les données pour trouver les meilleurs moyens d’aider les autres. Cependant, il est plus souvent critiqué comme un stratagème de relations publiques utilisé par les super riches pour convaincre le public qu’ils aident la société en donnant une partie de leur argent à des causes sociales valables.

“Effective Ventures a par le passé reçu des subventions d’Alameda Research et d’employés de FTX/Alameda. Nous avons également reçu des dons de FTX Future Fund et d’individus et d’organisations liés”, a confirmé le porte-parole Shakeel Hashim dans un e-mail. “Nous avons utilisé ces fonds pour soutenir nos opérations caritatives.” Hashim a déclaré que “Effective Ventures” est un parapluie pour deux organisations caritatives, Effective Ventures Foundation au Royaume-Uni et le Center for Effective Altruism US.

Il n’a pas précisé le montant des dons de ces groupes ni répondu aux questions de suivi sur le “rapport d’incident grave” que son groupe a déposé auprès de l’organisme de réglementation britannique des organismes de bienfaisance.

Alameda Research a fait don de subventions au groupe depuis 2017, la même année où la société a été lancée par Bankman-Fried, selon les dossiers financiers britanniques de l’organisme de bienfaisance.

Le FTX Future Fund, la branche philanthropique de l’échange crypto, se vante sur son site Web d’avoir fait don de 34 millions de dollars à des causes liées à un altruisme efficace. Le Center for Effective Altruism a reçu environ 14 millions de dollars du Future Fund, selon le site Web du fonds. Le Future Fund dit qu’il est “financé principalement” par Bankman-Fried “avec des contributions majeures” de l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ainsi que de Gary Wang, qui a cofondé Alameda et FTX avec Bankman-Fried, et Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie. à FTX.

Bankman-Fried a personnellement engagé 16,5 milliards de dollars de lui-même et de FTX dans des organisations caritatives d’altruisme efficaces, selon une diapositive d’une conférence sur les philanthropies l’année dernière à Londres. L’année dernière seulement, le Center for Effective Altruism USA a collecté 102 dons cryptographiques d’une valeur marchande équitable de 9 millions de dollars, selon leurs déclarations de revenus l’année dernière. Cela représentait près de la moitié des 17 millions de dollars que le groupe a levés en 2021, selon les archives.

Le jeune PDG s’est souvent vanté lors de réunions avec des législateurs américains à Capitol Hill à Washington de ses efforts philanthropiques tout en plaidant pour l’industrie de la cryptographie, selon un responsable de la cryptographie qui était à certains des rassemblements privés. Il voulait les convaincre qu’il utilise sa richesse pour de bonnes causes, a déclaré cette personne.