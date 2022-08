Une organisation caritative met en garde contre le danger pour les animaux de compagnie britanniques

La crise du coût de la vie pourrait entraîner davantage d’abandons, a déclaré la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

La hausse des coûts au Royaume-Uni pourrait avoir “un impact inquiétant» sur le bien-être des animaux de compagnie, a mis en garde samedi l’une des plus grandes associations caritatives pour les animaux du pays.

S’adressant à Sky News, un porte-parole de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) a expliqué qu’étant donné que “l’augmentation du coût de la vie met à rude épreuve les finances des gens”, on craint que davantage d’animaux domestiques ne soient abandonnés. L’organisme de bienfaisance s’inquiète également de voir une augmentation du nombre d’animaux de compagnie »être traité avec des remèdes maison pour réduire les coûts au lieu d’être emmené chez le vétérinaire.”

“Tout cela pourrait avoir un impact inquiétant sur le bien-être animal,», a déclaré le porte-parole, tout en exhortant les propriétaires d’animaux aux prises avec les soins de leurs animaux à «chercher de l’aide auprès d’amis et de la famille,” ou des organismes de bienfaisance réputés.

Plus tôt ce mois-ci, la RSPCA a signalé que la crise du coût de la vie a ajouté “une autre dimension” aux problèmes exacerbés par la pandémie de Covid-19, lorsqu’une augmentation massive de la possession de chiens a entraîné une augmentation des abandons et des cas de cruauté envers les animaux. Plus de 3 millions de chiens ont été acquis au Royaume-Uni pendant le verrouillage, selon un rapport de l’Association des fabricants d’aliments pour animaux de compagnie en 2021. L’année dernière, plus de 92 000 chiens ont été signalés à l’organisme de bienfaisance comme victimes de cruauté, soit une augmentation de 16 % en un an.

Alors que le coût mensuel moyen des soins pour un petit chien, selon l’organisme de bienfaisance vétérinaire PDSA, est d’environ 50 £ (60 $), les dépenses peuvent monter en flèche si un animal tombe malade, certaines procédures coûtant des milliers de livres.

En juillet, l’Oak Tree Animals’ Charity de Cumbria a signalé une forte augmentation des abandons en raison de difficultés financières. Entre janvier et juillet, le nombre d’animaux emmenés au refuge pour cette raison a augmenté de 500% par rapport à la même période l’an dernier.

Dans le même temps, les dons au centre ont chuté, car les gens ont moins d’argent à dépenser, a déclaré l’organisme de bienfaisance.

La crise énergétique en Europe a été exacerbée par les sanctions contre Moscou suite au conflit ukrainien et la diminution des approvisionnements russes en gaz naturel. Bien que le Royaume-Uni ne dépende pas directement de Moscou pour le carburant, il souffre toujours de la hausse des prix de l’énergie.

Les factures annuelles des ménages au Royaume-Uni devraient dépasser les 3 300 £ (3 971 $) cet hiver, selon le consultant en énergie Cornwall Insight. Jusqu’à 6 millions de foyers britanniques pourraient être soumis à des coupures de courant cet hiver si l’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe était interrompu, a rapporté le Times le mois dernier, citant un document de Whitehall.