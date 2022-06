Une organisation caritative dit que 30 migrants à destination de l’Europe craignent la mort au large de la Libye

LE CAIRE – Un canot pneumatique fragile s’est effondré et a coulé dans la mer Méditerranée au large des côtes libyennes, laissant au moins 30 personnes, dont des femmes et des enfants, portées disparues et présumées mortes, a déclaré mercredi une organisation caritative internationale. Il s’agissait de la dernière tragédie en mer impliquant des migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe.