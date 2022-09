Une organisation caritative britannique établit un record mondial avec plus de 37 000 donneurs de sang en une seule journée

Une organisation caritative britannique est entrée dans le record du monde pour avoir organisé le plus grand nombre de dons de sang en une journée, comme le rapporte The Guardian. L’événement organisé par Social Justice Charity, ‘Who is Hussain’, avec NHS Blood and Transplant et Imam Hussain Blood Donation Camp, a établi un record du monde géré par des bénévoles le 27 août de cette année et le record a été confirmé le 17 septembre. précédent record du monde de 34 723 en 2020, le nouveau record a été établi avec 37 018 dons authentifiés par les records du monde officiels.

La campagne appelée #GlobalBloodHeroes a reçu des dons de 360 ​​​​emplacements, y compris des centres à travers le Royaume-Uni et de 27 autres pays, comme l’Argentine, la Thaïlande et l’Irak. Les dons ont commencé en Nouvelle-Zélande et se sont terminés avec les volontaires des États-Unis.

Sur son compte Twitter officiel, “Who is Hussain” a partagé le certificat officiel du record du monde, pour “la plupart des dons de sang à l’échelle internationale en un jour calendaire”, et l’a sous-titré “C’est officiel… #GlobalBloodHeroes”. La chasse a eu lieu le 27 août.

‘New Zealand Blood Service’ s’est rendu sur Twitter pour exprimer leur appréciation d’avoir participé à la campagne en répondant: «Bien joué. Nous sommes très fiers d’avoir été parmi les services du sang à travers le monde qui ont joué un rôle en vous aidant à atteindre le record mondial du plus grand nombre de dons de sang en une seule journée lors de votre campagne #GlobalBloodHeroes. Merci encore de nous avoir permis d’être impliqués.

Le Guardian a rapporté que Muntizar Rai, le directeur de l’association caritative, a déclaré : « La pandémie a durement touché les réserves de sang à travers le monde. Les hôpitaux ayant du mal à répondre aux demandes. Les bénévoles de Who Is Hussain se sont rassemblés et ont lancé notre campagne Global Blood Heroes. Donner du sang est un acte universel de compassion qui peut unir les gens partout dans le monde – nous saignons tous de la même façon. Nous sommes ravis que tant de nouveaux donateurs se soient manifestés et beaucoup se sont engagés à donner à nouveau et continueront, espérons-le, pendant des années à venir.

Dans le cadre de la campagne, 25 % des donneurs au Royaume-Uni et 50 % au Canada étaient des donneurs pour la première fois.

