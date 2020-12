Si l’on peut être assez créatif, la charité peut également être collectée en vendant du caca de vache. Une organisation caritative australienne a fait exactement cela pour collecter des fonds pour le traitement des enfants atteints de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de tumeurs cérébrales et d’autres maladies cérébrales, ainsi que de leurs familles.

Tout comme la plupart des organisations caritatives, l’organisation australienne Brainwave a également ressenti le poids de 2020 et a observé une baisse de ses fonds qui fournissent un soutien pratique et des soins aux enfants touchés par des troubles neurologiques depuis 1994.

Selon Vice, pour collecter des fonds en 2020, Nicholas Cox, fils de l’un des fondateurs de Brainwave et copropriétaire d’une agence de création Gen C, a eu l’idée de vendre du caca de vache comme engrais naturel.

Les sacs emballés de merde de vache sont vendus comme ‘Pure Sh * t ‘ à utiliser comme engrais de jardinage. L’emballage indique également que le produit est 100% australien, avec des qualités telles que bio et inodore. On dit que la crotte de vache convient aux arbres, aux légumes, aux fleurs, aux plates-bandes et aux plantes en pot. Chaque paquet est au prix de 25 $ le kilogramme.

L’argent recueilli sur les ventes de ce produit servira à soutenir les familles qui ont besoin d’un hébergement à proximité des hôpitaux pendant que leurs enfants suivent un traitement médical. Les ventes aideront également à payer le matériel médical tel que les fauteuils roulants, les mangeoires et même un chien de thérapie, rapporte Vice.

Le rapport mentionne comment Nicholas, qui a eu l’idée de vendre du caca de vache, avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau à l’âge de six ans. Cette expérience a fait comprendre à sa mère la douleur que les familles endurent lorsque leurs enfants sont confrontés à des problèmes de santé liés au cerveau. Après l’incident, la mère de Nicholas a décidé de fonder l’organisation caritative Brainwave.

Avec la dernière idée de Nicholas et de son copropriétaire Gen-C, Jack White, il semble qu’ils redonnent à l’organisme de bienfaisance. Parler à Vice, La PDG de Brainwave, Amy Timoshanko, a déclaré qu’elle était ravie lorsque Nic est venu les voir et a dit qu’il voulait soutenir Brainwave. Amy a ajouté que Nic était une grande partie de l’histoire de Brainwave et que sa générosité, et la générosité de Jack, se concentrer sur quelque chose comme ça, créer ce type de produit définissent l’impact que Brainwave a créé sur les gens.

L’organisme de bienfaisance soutient les familles à travers le pays. Il offre non seulement du confort et de la gentillesse, mais aussi un soutien à leurs enfants qui souffrent de graves problèmes de santé. Brainwave assiste ces familles et patients sous diverses formes.