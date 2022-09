Une organisation caritative appelle les donateurs à aider à éviter la marée noire au Yémen

L’appel de Save the Children est venu alors que les Pays-Bas, les États-Unis et l’Allemagne devaient annoncer mercredi “le financement réussi de l’opération d’urgence” pour neutraliser la menace du pétrolier FSO Safer. L’événement, qui comprend également l’ONU et le gouvernement internationalement reconnu du Yémen, se déroule en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

LE CAIRE – Un organisme de bienfaisance international a exhorté mercredi les donateurs mondiaux à payer leurs promesses de retirer le pétrole d’un superpétrolier rouillé et échoué au large du Yémen afin d’éviter une explosion ou une fuite qui pourrait provoquer une catastrophe environnementale et économique.

Save the Children a exhorté la communauté internationale à traiter le pétrolier comme “une urgence internationale”. Il a averti que les vents turbulents et les courants en mer en hiver sont susceptibles de “rendre l’opération de transfert de pétrole plus dangereuse et d’augmenter le risque de rupture du navire”.