Une organisation caritative anti-sectaire propose d’éduquer les entreprises de médias sociaux sur la haine et les abus liés au football écossais | Actualités du football

Une organisation caritative anti-sectaire a proposé d’éduquer les entreprises de médias sociaux sur le sectarisme et le racisme anti-irlandais dans le but de lutter contre la haine et les abus en ligne liés au football écossais.

Le directeur de Nil By Mouth, Dave Scott, a déclaré que Twitter et Facebook ont ​​besoin que les employés soient «informés» et «aient une meilleure compréhension» des mots et des terminologies offensants que les gens utilisent pour abuser des footballeurs et d’autres personnes dans la société lorsqu’ils traitent des abus signalés sur leurs plateformes.

Instagram, qui appartient à Facebook, n’a pris aucune mesure contre un utilisateur qui a envoyé des abus sectaires au défenseur celtique d’alors Shane Duffy en mars. James McClean de Stoke City a également dénoncé les abus anti-irlandais qu’il reçoit régulièrement sur les réseaux sociaux.

Scott pense qu’il y a un problème avec l’éducation et a ouvertement invité les grandes entreprises de médias sociaux à participer à un atelier – et a même suggéré au personnel d’observer un joueur de haut niveau pour voir le type d’abus qu’ils subissent quotidiennement et leur impact. il a sur eux.

Il a dit Actualités Sky Sports: «Nil By Mouth ne serait que trop heureux de s’asseoir et de travailler gratuitement pendant une semaine ou deux avec les employés de Facebook ou Twitter pour leur montrer quelques-unes des terminologies.

«Nous pouvons leur montrer des exemples de tweets qui nous sont envoyés, presque toutes les heures, et leur dire: ‘Savez-vous ce que cela signifie? Connaissez-vous le contexte? Savez-vous ce que cela peut apporter aux gens?’

















Le secrétaire à la Justice écossais Humza Yousaf a condamné les célébrations des fans des Rangers à Glasgow et souhaite que les supporters qui ont enfreint la loi soient interdits à vie par le club.



« Nous serions heureux de le faire. Et il y a un certain nombre d’organisations qui se réuniraient pour un tel événement pour s’entraider et se soutenir et apprendre les unes des autres. Quel grand pas en avant ce serait si les entreprises de médias sociaux voulaient pour faire ça.

«Nous avons fait une analyse de base au cours du week-end et il était étonnant de voir la quantité de mots racistes, sectaires et horribles qui étaient utilisés sur les comptes de médias sociaux à Glasgow – nous parlons de dizaines de milliers.

«Nous avons besoin que les entreprises de médias sociaux comprennent comment elles aident à résoudre ce problème. En fin de compte, elles ne peuvent être tenues responsables de ce que les gens publient. Ce dont elles sont responsables, c’est la plate-forme d’où cela vient.

« Si quelqu’un envoie un message via Instagram, ce qui était le cas avec Shane Duffy, ou via Twitter – que ce soit sur un forum public ou via des messages directs – nous devons nous assurer que ces organisations agissent en suspendant les comptes et en travaillant avec la police doit donner les coordonnées de l’endroit où se trouve cette personne parce qu’elle a enfreint nos règles et enfreint la loi, mais nous avons également besoin qu’elle comprenne les mots et la terminologie utilisés.

L'ancien défenseur du Celtic Shane Duffy a été victime d'abus sectaires sur Instagram



« Nous avons vu le football essayer de changer les choses. Nous avons vu le football dire: » regardez, nous éteignons les lumières sur les réseaux sociaux pendant trois / quatre jours pour lutter contre le racisme sous différentes formes « . Maintenant, nous devons voir un vrai changement.

«Nous avons besoin que les gens soient informés, ils ont besoin que les gens y adhèrent et ils doivent travailler avec des gens qui travaillent dans ce domaine jour après jour pour avoir une meilleure compréhension des mots, de la langue et des torts causés.

«S’ils ne veulent pas me parler, parlez aux personnes qui ont été touchées. Venez parler à des gens comme Neil Lennon ou Shane Duffy. Demandez-leur ce qu’ils ont vécu et comment cela les a touchés.

« Peut-être demandez à quelqu’un de haut niveau de passer une journée à observer votre compte Twitter et de lui montrer la sélection de tweets, car il est extrêmement facile à trouver. »

1 / Je suis naturellement inondé de messages sur les scènes honteuses de ce jour à Glasgow. La police a encore un travail à faire, ce qui limite mes commentaires dans une certaine mesure – mais dire que je suis complètement dégoûté par les fans des Rangers qui ont saccagé la ville serait un euphémisme … – Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 16 mai 2021

Après le désordre du week-end à Glasgow alors que les fans des Rangers célébraient leur victoire au titre de la Premiership écossaise, de nombreux politiciens et personnalités clés en Écosse, dont le Premier ministre Nicola Sturgeon, ont dénoncé les «vils préjugés anti-catholiques» exposés.

Scott pense qu’il y a eu un réveil à ce problème vieux de plusieurs siècles, lié à l’importance du mouvement Black Lives Matter au cours de l’année dernière.

Il a déclaré: «Je pense que quelque chose a changé dans la société. Je pense que la campagne Black Lives Matter et le mouvement ont réveillé beaucoup de choses et beaucoup de débats inconfortables.

«En Écosse, il y a du sectarisme et des problèmes entre catholiques et protestants, et à travers l’histoire, cela a été fusionné entre les problèmes d’être irlandais et britannique et différents éléments là-bas.

« Il est indéniable que l’hostilité envers les Irlandais et les catholiques est certainement le plus gros morceau de ce puzzle – cela ne fait aucun doute. Les statistiques le prouvent, les preuves le prouvent.

«Ce n’est pas la seule pièce du puzzle, donc vous devez chercher les autres si vous voulez résoudre le puzzle. Mais les gens sont très motivés pour le moment à prendre ces choses en main.

« Je pense que les politiciens disent qu’ils sont exacerbés à ce sujet. Le football doit faire quelque chose à ce sujet – le football doit agir. Pas seulement des déclarations, nous devons faire quelque chose à ce sujet dans la société. Mais le problème est quand il s’agit de cela, Parfois, les gens sont très prompts à pointer du doigt et moins rapides à se regarder dans le miroir. Tant que nous ne prenons pas la responsabilité de nos propres problèmes et de nos propres problèmes, cela risque de se reproduire.

« C’est la deuxième fois en quelques semaines que nous avons mis en place quelque chose avec une prétendue atmosphère de fête qui a sombré dans la haine sectaire et raciale dans le centre-ville de Glasgow – et cela ne peut tout simplement pas continuer. »

Facebook possède le service de réseau social de partage de photos et de vidéos Instagram



Les supporters étant susceptibles de revenir à un moment donné la saison prochaine en Écosse, le sectarisme et le racisme anti-irlandais pourraient à nouveau faire surface dans les stades de football.

Nil By Mouth fait campagne pour que le football écossais mette en œuvre le protocole en 3 étapes de l’UEFA, qui permettrait aux joueurs de quitter le terrain si les chants illégaux se poursuivaient.

Scott pense que cela aiderait à s’attaquer au problème du football et a accusé la SFA et le SPFL d’essayer de «se cacher».

Il a déclaré: « Nous avons fait campagne pour que le protocole en 3 étapes de l’UEFA soit mis en œuvre en Écosse. S’il y a des abus raciaux sur le terrain, l’arbitre s’arrête et une annonce est faite sur le tannoy. Si cela se produit une deuxième fois, il promène les joueurs. Si cela arrive une troisième fois, il donne le coup de sifflet final et entre dans les vestiaires et tout le monde doit se disperser du stade. Et il y a des répercussions pour les gens de l’extérieur.

«Dans le football écossais, nous avons notre propre protocole en trois étapes: n’entendre rien, ne rien voir, ne rien faire.

« Il n’y a pas eu une amende d’un point ou d’une livre pour un club pour sectarisme, pour abus anti-irlandais ou anti-protestant – cela n’est jamais arrivé. Ils en sont terrifiés. Ils ne veulent pas s’en occuper. Ils veulent se cacher. Donc, ce qui se passe, c’est qu’ils ont créé un environnement permissif où ces choses peuvent se produire à l’intérieur et à l’extérieur du stade. «