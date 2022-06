Une organisation caritative afghane éduque les filles malgré l’interdiction des écoles par les talibans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les talibans ont renié leur promesse initiale de permettre aux jeunes filles au-delà de la sixième année de retourner à l’école. Le brusque revirement n’a pas empêché les femmes afghanes de continuer à lutter pour l’éducation des filles.

« Août 2021 a frappé comme une montagne », Pashtana Dorani, fondatrice de APPRENDRE Afghanistana déclaré à Fox News Digital.

LES TALIBAN ANNULENT L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES FILLES MALGRÉ LES ENGAGEMENTS

Dorani est à l’avant-garde de la bataille populaire entre les talibans et les droits des femmes. Dorani a lancé l’organisation à but non lucratif en 2018 pour aider à élargir les opportunités d’éducation pour tout l’Afghanistan.

Lorsque les talibans sont arrivés à Kaboul, à sa grande surprise, elle était plus que préparée avec un livre de jeu.

« Ce n’était pas la première fois que je devenais voyou. »

Dorani avait l’habitude d’être réduite au silence, même par le précédent gouvernement soutenu par les États-Unis, et elle savait ce qu’elle devait faire cette fois-ci.

« Une fois que les talibans ont pris le pouvoir, bien sûr, les 20 à 30 premiers jours, nous évacuions les gens et les mettions dans la clandestinité. Ensuite, j’ai réalisé que je pouvais faire beaucoup plus de choses, mais en fin de compte, nous ne pouvons pas évacuer toutes les filles ou tous les enseignants, et nous devons contourner les talibans », a déclaré Dorani.

LES DIVISIONS DES TALIBAN S’APPROFONDISSENT ALORS QUE LES FEMMES AFGHANES DÉFIENT L’ÉDIT DU VOILE

L’annonce officielle du gouvernement taliban est intervenue le 23 mars, qui se trouvait être le premier jour d’école. Les jeunes filles désireuses de revenir après quelques mois tumultueux et incertains de régime taliban ont été refoulées par les combattants talibans qui ont refusé de les laisser entrer dans les écoles. Certaines écoles ont en fait rouvert, avec des filles assises dans des salles de classe prêtes à apprendre, seulement pour se faire dire de se lever et de rentrer chez elles parce que les talibans avaient renversé leur politique.

Dans une bousculade pour justifier la décision, les talibans ont cité le manque d’enseignantes et d’uniforme religieux approprié pour les filles. Les porte-parole des talibans continuent de dire au pays de rester calme et patient pendant qu’ils examinent la situation pour savoir quand il rouvrira l’enseignement secondaire pour les filles.

LES TALIBAN PRENDENT LE CONTRÔLE DE L’AFGHANISTAN : CE QUE NOUS SAVONS ET QUOI DE SUIVANT ?

Après la prise de Kaboul par les talibans, Dorani et son équipe se sont regroupées, car de nombreuses personnes avec lesquelles elles travaillaient avaient fui. « Nous nous sommes retrouvés avec une petite équipe, et nous nous sommes regroupés, avons redéfini nos stratégies et avons compris que nous ne pouvons pas avoir la même situation que nous avions il y a 30 jours lorsque les talibans ont pris le pouvoir, mais nous pouvons l’améliorer d’une manière ou d’une autre », a déclaré Dorani.

Elle a également été forcée de fuir l’Afghanistan, craignant pour sa vie, mais la lutte pour l’éducation perdure.

LEARN opère sous terre principalement dans quatre provinces : Kandahar, Kaboul, Takhar et Bamyan. Chaque école compte environ 100 élèves inscrits avec un total d’environ 400 filles fréquentant diverses écoles secrètes à travers le pays.

Dorani dit que l’organisation fonctionne sur ce qu’elle appelle la règle des 75%-25%. Vingt-cinq pour cent du coût incombent aux tribus et aux communautés pour fournir un lieu et une protection aux filles si les talibans arrivent. LEARN fournit 75 % des coûts fiscaux et éducatifs, pour les ordinateurs portables, l’électricité, Internet, les enseignants, les textes, les frais de transport et tout ce dont les filles ont besoin pour suivre une éducation.

L’effort louable de remettre en cause la politique des talibans en matière d’éducation des filles n’est pas sans risques.

« Je m’inquiète pour ma propre famille et les miens, mais si je ne le fais pas, à quoi je fais de toute façon ? » dit Dorani.

COUVERTURE DU VISAGE DU MANDAT TALIBAN D’AFGHANISTAN POUR LES FEMMES ET LES ANCRES

L’équipe de communication modernisée des talibans a assuré au monde que les droits des femmes, y compris le droit d’aller à l’école, ne seraient pas lésés. Après la prise de Kaboul par les talibans, le nouveau gouvernement a tout fait pour apaiser les craintes de la communauté internationale selon lesquelles les nouveaux talibans n’étaient pas les mêmes que les anciens.

Peu de temps après son arrivée au pouvoir, le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a déclaré que le nouveau gouvernement était « attaché aux droits des femmes », mais dans le cadre de la charia. La dernière fois que les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, de 1996 jusqu’à leur renversement par les États-Unis en 2001, ils ont interdit à presque toutes les filles et les femmes l’accès à l’école et à l’emploi.

L’expérience passée de l’Afghanistan sous le régime taliban a préparé beaucoup de ceux qui avaient vécu cette époque à ne pas abandonner complètement cette fois-ci. « Les écoles souterraines secrètes faisaient partie intégrante de l’ancien régime des talibans de 1996 à 2001 et dès qu’ils ont repris le pouvoir, beaucoup de femmes afghanes plus âgées et qui étaient là la dernière fois ont pensé: » C’est reparti « », Heather Barr, associée directrice de la division des droits des femmes de Human Rights Watch, a déclaré à Fox News Digital.

Un retour à la gouvernance archaïque d’avant le 11 septembre mettrait en péril l’aide internationale tant convoitée qui a maintenu l’Afghanistan à flot et qui est essentielle pour le nouveau gouvernement taliban. Pour presque tous les observateurs internationaux ainsi que pour les Afghans de souche, cette décision n’a pas été un choc. Toute prétention que les talibans ont changé est apparemment terminée.

« C’est un jeu de dupes de continuer à les attendre parce que c’est exactement ce qu’ils ont fait de 1996 à 2001, où ils ont toujours dit que les conditions n’étaient pas bonnes ou sûres pour le moment et ont demandé de la patience. Mais ce moment n’est jamais venu dans ces cinq – période d’un an… personne n’a la moindre confiance que le moment viendra cette fois-ci non plus « , a déclaré Barr.

Beaucoup d’Afghans n’ont pas pris la peine d’attendre et de voir si les talibans changeraient de couleur ou tenteraient d’autres moyens d’éducation en Afghanistan. Certaines familles désespérées ont fui vers l’Iran juste pour envoyer leurs enfants à l’école.

Il y a environ 3,7 millions d’enfants non scolarisés en Afghanistan et plus de 60% d’entre eux sont des filles, selon les Nations Unies. Des progrès ont été réalisés au cours des 20 années qui ont suivi la chute du dernier gouvernement taliban en 2001. Le nombre de filles à l’école primaire est passé de près de zéro en 2001 à 2,5 millions en 2018 et quatre élèves sur 10 inscrits à l’école primaire sont des filles, selon un rapport de l’UNESCO.

Dorani et d’autres comme elle ne laisseront pas les talibans faire reculer complètement les progrès réalisés et continueront d’être une épine dans leur pied.

« Les talibans savent que je les défie et que je serai toujours une douleur pour eux », a déclaré Dorani avec confiance.