Une organisation caritative affirme que 64 enfants ont été tués par l’action britannique dans la guerre en Afghanistan

LONDRES (AP) – La Grande-Bretagne a versé des indemnités aux familles d’au moins 64 enfants tués par l’action militaire britannique en Afghanistan, a déclaré mercredi un organisme de bienfaisance – quatre fois plus que ce qui avait été reconnu auparavant.

Le groupe de défense et de recherche basé à Londres Action on Armed Violence a déclaré avoir reçu les informations en réponse à des demandes d’accès à l’information.

Il a déclaré que le Royaume-Uni avait indemnisé les familles de 64 enfants tués entre 2006 et 2014. Il a déclaré que le plus jeune pour lequel un âge a été enregistré était de 1 an et le plus âgé de 15 ans. Les frappes aériennes et les tirs croisés étaient les causes les plus courantes de décès. .

Action on Armed Violence a déclaré que l’indemnisation moyenne était de 1 656 livres (1 894 $).

Le groupe a déclaré que le véritable décompte des décès d’enfants dus à l’activité militaire britannique pourrait atteindre 135, car dans certains cas, les personnes tuées étaient répertoriées comme “fils” ou “fille” sans indication d’âge.

Il a déclaré qu’il n’y avait “absolument aucune preuve qu’il y ait eu un ciblage délibéré de civils ou d’enfants par l’armée britannique, et ces tragédies doivent être anéanties en raison d’un mauvais ciblage, d’une utilisation excessive d’armes lourdes ou de combats dans des zones peuplées”.

Le ministère britannique de la Défense a précédemment reconnu avoir versé une indemnisation pour la mort de 16 enfants.

Le ministère a déclaré mercredi dans un communiqué que « tout décès de civil pendant un conflit est une tragédie, d’autant plus lorsque des enfants et des membres de la famille sont impliqués. Les forces armées britanniques travaillent dur pour minimiser ce risque, qui malheureusement ne peut jamais être entièrement éliminé. »

“Nous enquêtons sur les rapports de victimes civiles et sommes toujours prêts à réexaminer où de nouvelles informations sont soumises”, a-t-il déclaré.

Le ministère a déclaré qu’il “suivait” un examen par le département américain de la Défense de la manière dont il enquêtait sur les victimes civiles “et tiendrait compte de tout résultat susceptible d’aider nos propres processus”.

Plus de 450 soldats britanniques sont morts en Afghanistan entre l’invasion menée par les États-Unis en 2001 et la fin des opérations de combat britanniques en 2014.

The Associated Press