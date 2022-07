Une organisation à but non lucratif lance un engagement à accroître l’utilisation du congé parental par les pères et les parents non biologiques

Women in Capital Markets, une organisation canadienne à but non lucratif, a lancé un engagement national pour les entreprises et les organisations du secteur financier afin d’augmenter leur utilisation du congé parental par les parents non biologiques.

Les congés parentaux sont des absences du travail prises pour s’occuper de la naissance ou de l’adoption d’un nouvel enfant.

L’engagement comporte sept engagements que ses signataires doivent prendre, notamment l’offre de congés payés à tous les parents, y compris les pères et les parents non biologiques, et la garantie que l’utilisation des congés – indépendamment du sexe, de la durée ou de tout autre détail – n’entrave pas la progression de carrière.

Selon un rapport publié par Women in Capital Markets en 2021, les femmes prennent des congés parentaux plus de deux fois plus souvent que les hommes. Au cours des deux années de réalisation de l’étude, 84 % des femmes interrogées avaient pris un congé parental, alors que seulement 36 % des hommes l’avaient fait.

De plus, la durée des congés pris par les femmes était beaucoup plus longue que celle des hommes. Les femmes ont pris des congés d’une durée moyenne de 42,5 semaines, tandis que la durée moyenne du congé pour un homme était inférieure à 7 semaines.

Alors que les contraintes physiques liées à l’accouchement peuvent expliquer en partie pourquoi les femmes prennent des congés parentaux plus longs, le rapport note que la culture du lieu de travail est un facteur majeur pour empêcher les hommes du secteur financier de prendre un congé parental, 82 % des hommes affirmant qu’une culture du lieu de travail peu favorable était un obstacle à leur utilisation du congé.

L’engagement utilise le terme “parents non biologiques” en plus de “pères”, qui inclut les parents adoptifs et les parents dans les relations LGBTQ.

“Même lorsque des politiques de congé non sexiste sont en place, des obstacles et des sanctions peuvent empêcher les pères et les parents non biologiques de les utiliser”, indique l’engagement.

L’engagement sert à faire progresser l’équité entre les parents dans le secteur financier et au-delà en permettant aux parents non nés d’assumer une plus grande part de la charge parentale après la naissance. Cela peut permettre aux parents de se sentir mieux équipés pour reprendre leur carrière, que ce soit dans la finance ou autre.

