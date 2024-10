Une organisation à but non lucratif d’Orlando propose des logements abordables pour les personnes âgées à faible revenu

Une organisation à but non lucratif d’Orlando qui propose des soins médicaux gratuits, des produits d’épicerie à prix réduits et d’autres services aux résidents à faible revenu a subi un effondrement de son toit cet été et affirme maintenant que son bâtiment pourri, vieux de 80 ans, doit être remplacé.

United Against Poverty, qui est en passe de servir plus de 13 000 personnes cette année, a un plan : vendre une partie de sa propriété dans le sud d’Orlando à un promoteur qui construira des logements abordables pour les personnes âgées à faible revenu et utilisera ensuite les bénéfices pour construire une nouvelle installation.

Les organisations à but non lucratif et d’autres groupes de services sociaux affirment qu’il y a eu une augmentation du nombre de résidents âgés ayant besoin d’aide pour payer leurs factures, le projet répondrait donc à ce besoin et aiderait à financer un nouveau bâtiment.

En 2023, United Against Poverty a servi 2 652 personnes âgées. Jusqu’à présent cette année, ils ont aidé plus de 3 000 personnes.

United Against Poverty espère que ses projets lui permettront de mieux servir tous ses clients et de « déclarer que nous nous préoccupons du sort des personnes âgées en difficulté », a déclaré Dan Pugh, président de son conseil d’administration.

Le nouveau bâtiment coûterait environ 16 millions de dollars et nécessiterait le soutien financier de donateurs privés et des subventions de la ville d’Orlando et du comté d’Orange, selon l’organisation à but non lucratif, qui a dévoilé ses plans lors d’un déjeuner au début du mois.

United Against Poverty opère actuellement dans une usine de munitions des années 1940, le long de la voie ferrée, sur Michigan Street.

Il vise à aider les résidents vivant dans la pauvreté, y compris ceux qui sont sans abri, en leur offrant, entre autres services, une clinique de soins d’urgence, un centre d’épicerie à prix réduits, un garde-manger d’urgence et des programmes de formation professionnelle.

Selon sa proposition, une partie de sa propriété de quatre acres serait vendue à un promoteur qui construirait jusqu’à 200 logements pour les personnes âgées à faible revenu.

L’argent de la vente du terrain servirait à la construction d’une nouvelle installation à but non lucratif pour remplacer l’ancien bâtiment dont le toit s’est partiellement effondré en juillet, entraînant 200 000 $ de réparations. Les fortes pluies du week-end de la fête du Travail ont causé 50 000 $ de dégâts supplémentaires.

En plus du toit qui fuit, le bâtiment sujet aux inondations est plein de bois pourri, de cloisons sèches moisies et de rongeurs, a déclaré Anjali Vaya, directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif.

« Nous l’avons bandé du mieux que nous pouvons. Mais si un gros ouragan survenait, ce serait fait », a-t-elle déclaré.

La ville et le comté ont aidé l’organisation à but non lucratif à acheter sa propriété en 2013 avec une subvention d’un million de dollars. Elle espère désormais que les deux gouvernements apporteront à nouveau leur aide.

« Nous soutenons le développement et la préservation de logements véritablement abordables pour les personnes de tous niveaux de revenus dans toute la ville et nous sommes impatients de travailler avec eux », a déclaré Lisa Portelli, conseillère principale du maire d’Orlando, Buddy Dyer, sur les sans-abri, dans un e-mail.

Le comté d’Orange n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le projet. Mais le maire du comté d’Orange, Jerry Demings, a assisté au déjeuner du groupe et a fait l’éloge de l’organisation à but non lucratif, affirmant que « des programmes comme ceux-ci permettent aux résidents d’étirer leur budget et de subvenir aux besoins de leur famille ».

Vaya et Pugh ont déclaré qu’ils avaient eu des discussions prometteuses avec des responsables gouvernementaux, mais qu’ils auraient également besoin de dons privés.

L’agence a un promoteur, qu’elle n’identifiera pas, intéressé par le projet de logements abordables. Ils estiment que le projet coûtera environ 40 millions de dollars.

United Against Poverty espère obtenir 4 millions de dollars de la vente du terrain pour financer le coût de 16 millions de dollars d’un nouveau bâtiment de 40 000 pieds carrés.

« Nous sommes assez sûrs qu’entre l’aide que la ville et le comté semblent disposés à nous apporter, ce que nous gagnerons en vendant la propriété et l’argent que nous pourrons récolter auprès de la communauté, c’est quelque chose que nous peut réussir », a déclaré Pugh.

La région a besoin de davantage de logements abordables pour les résidents âgés aux revenus limités, ont déclaré les responsables. De 2023 à 2024, le Homeless Services Network of Central Florida a signalé une augmentation de 26 % du nombre de personnes âgées sans abri.

« Nous avons connu une croissance très rapide en tant que communauté et nous n’avons pas été en mesure de maintenir l’infrastructure de logement au même rythme », a déclaré Martha Are, PDG du Homeless Services Network.

Les États-Unis sont au bord d’un « tsunami d’argent » alors que les baby-boomers vieillissent et ne sont pas toujours préparés financièrement à la retraite, a reconnu Katy Eld, stratège Medicare pour Florida Blue.

« Les gens vivent plus longtemps, et ils vivent plus longtemps avec moins de ressources », a déclaré Eld, ajoutant que le centre d’épicerie à prix réduit de l’organisation à but non lucratif permet aux personnes âgées en difficulté d’accéder à des aliments nutritifs à un prix abordable.