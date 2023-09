Une organisation à but non lucratif distribue du Naloxone lors de festivals de musique

Cet été, lors des festivals de musique aux États-Unis, un stand attire beaucoup l’attention. En dehors de la scène des stars, ce n’est ni de la nourriture ni des boissons, mais c’est gratuit. Entre les sets de leurs groupes préférés, les fans peuvent acquérir les outils et les connaissances nécessaires pour inverser une overdose d’opioïdes.

« Nous devons cibler les gens qui ne pensent peut-être pas que quelque chose comme ça va leur arriver et nous avons trouvé que le meilleur endroit pour atteindre ces gens dans un état d’ouverture d’esprit est à travers des événements musicaux et artistiques », a déclaré William Perry, co-fondateur de This. Doit être l’endroit. L’organisation à but non lucratif, basée à Columbus, dans l’Ohio, existe depuis près de deux ans et fait des vagues à travers les États-Unis dans l’espoir d’aider et de guérir les personnes touchées par l’épidémie d’opioïdes sans précédent.

« Les gens deviennent un peu plus ouverts d’esprit au fait que leurs amis ou simplement des étrangers autour d’eux pourraient être en danger et ils ont cette capacité de les aider », a déclaré Perry.

This Must Be The Place était un nom qui aurait pu être temporaire, mais il est resté. « Où que nous allions, quel que soit le festival auquel nous participons, ce doit être l’endroit où vous pouvez obtenir gratuitement de la naloxone », a déclaré Ingela Travers-Hayward, cofondatrice de l’organisation et épouse de Perry, originaire de Toronto.

Le couple dit qu’ils ont décidé de faire ce que les unités de santé ne faisaient pas. Ils voulaient rencontrer des gens dans un espace où ils se sentaient à l’aise et pouvaient discuter dans un cadre ouvert.

Sans pharmaciens derrière le stand, ils disposent d’une équipe aux styles de vie et aux parcours variés, prête à entrer en contact avec les spectateurs des concerts. Avec leur animal de compagnie Corgi comme mascotte, des vêtements décontractés et un sens du style unique, ils attirent facilement une foule sur leur stand.

« Ils vont à un festival, ils ne s’attendent pas à voir du Naloxone gratuitement et nous voulons faire en sorte que lorsqu’ils voient ce mot, ils se sentent vraiment à l’aise de venir au stand. Ils se disent : « OK, laissez-moi enquêter » », a déclaré Travers-Hayward.

L’organisation à but non lucratif s’efforce de normaliser le débat sur les drogues, tout en apprenant aux gens comment utiliser la naloxone, un médicament utilisé pour inverser les effets des opioïdes.

Les cofondateurs de This Must Be The Place, Ingela Travers-Hayward et William Perry, n’auraient jamais imaginé qu’ils dirigeraient une organisation à but non lucratif et distribueraient de la naloxone, mais ils sont inspirés par ce qu’ils ont accompli : fournir aux gens les outils essentiels dont ils ont besoin. besoin d’aider à sauver une vie. (Soumis : ce doit être l’endroit idéal)

En deux ans, l’organisation a distribué plus de 30 000 kits, offerts par une société pharmaceutique. Ils franchissent maintenant une étape critique, en donnant de la naloxone à environ une personne sur 20 lors d’un festival. « Lorsque vous êtes dans une foule ou dans la fosse en train de regarder votre groupe préféré, votre champ de vision à 360° et les personnes que vous pouvez atteindre sont d’environ 20 à 25 personnes », a déclaré Perry.

Les drogues illicites sont de plus en plus contaminées par des opioïdes puissants, comme le fentanyl, une réalité mortelle à laquelle des centaines de milliers de personnes ont été confrontées au fil des ans. Perry a été témoin des effets de l’épidémie d’opioïdes. Il a passé une grande partie de sa vie à lutter contre la dépendance.

« Des gens beaucoup plus âgés que moi m’ont donné… des drogues quand j’étais très jeune et ils ont oublié de me dire : ‘Oh ouais, au fait, tu vas devenir accro à ça et tu en auras besoin à chaque fois.’ jour », a déclaré Perry, ouvrant sur son passé.

Faisant une pause pour rassembler ses pensées, Perry prend une profonde inspiration avant de dire : « et donc je ne savais pas mieux jusqu’à ce que j’y sois pris, tout comme tous mes amis. Malheureusement, la majorité d’entre eux ne sont plus parmi nous, à cause de la durée de cette situation et du danger que cela représente.»

Perry a maintenant cinq ans et demi d’abstinence à son actif et agit comme un conseiller en rétablissement sobre, déterminé à aider les autres. « Je ne peux absolument rien faire pour ramener les amis que j’ai perdus, mais il y a quelque chose que je peux faire pour, espérons-le, empêcher quelqu’un d’autre de vivre cette douleur. »

Les personnes qui viennent à leur stand sont de tous âges : des adolescents aux personnes dans la soixantaine. Certains admettent qu’ils n’ont eux-mêmes jamais eu l’expérience de la drogue, mais tout le monde est heureux de prendre un kit.

« Beaucoup de gens qui prennent ce médicament n’ont jamais fait d’overdose auparavant, donc c’est comme si il fallait leur dire : ‘Ça va être effrayant, ça va être intense mais vous allez vous en sortir – juste une petite chose.’ et vous allez pouvoir sauver une vie. C’est un immense réconfort pour les gens », a déclaré Travers-Hayward.

Un kit de naloxone est présenté à Vancouver, en Colombie-Britannique, le lundi 13 novembre 2017. (Darryl Dyck/LA PRESSE CANADIENNE)

Alors que les festivals sont souvent connus comme un lieu de vente de drogue, l’organisation ne cible pas seulement ce marché, mais aussi leurs communautés. Le groupe a entendu des histoires selon lesquelles la Naloxone avait été distribuée et utilisée peu de temps après, mais les kits qui ne sont pas utilisés rentrent chez eux entre les mains de personnes disposées à les utiliser et possédant les compétences nécessaires pour le faire.

L’offre toxique de drogues illicites touche bien plus que les consommateurs « typiques ».

« Même si je ne suis peut-être pas un utilisateur, (c’est possible) quelqu’un à mon travail vient me chercher en milieu d’après-midi pour me permettre de passer la journée. Vous savez, c’est possible », a déclaré Perry. « Et ce que nous savons de cet approvisionnement en opioïdes, cela signifie que cette personne à votre travail est très à risque, ce qui signifie que vous devriez probablement en avoir un au moins quelque part dans la salle de repos, à votre bureau ou autre. »

This Must Be the Place est l’occasion pour quelqu’un de s’équiper.

« C’est partout maintenant, et on ne peut pas vraiment vivre en disant que ça ne va pas m’impacter. Idéalement, ce n’est pas le cas… idéalement, vous ne voyez jamais quelqu’un faire une surdose ou vous ne connaissez pas quelqu’un qui a fait une surdose, mais vous n’êtes pas aussi immunisé contre cela qu’auparavant », a déclaré Travers-Hayward.

Les deux hommes viennent d’horizons très différents et se sont rencontrés alors que Travers-Hayward recherchait un documentaire à Columbus, Ohio. Le documentaire n’a jamais abouti et aucun des deux n’imaginait qu’ils dirigeraient une organisation à but non lucratif et distribueraient de la naloxone, mais ils sont inspirés par ce qu’ils ont accompli : fournir aux gens les outils essentiels dont ils ont besoin pour aider à sauver une vie.