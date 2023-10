Une organisation à but non lucratif basée en Floride évacue des Américains d’Israël et demande « où est » le Département d’État

Des centaines d’Américains se sont tournés vers le Projet DYNAMO pour trouver un moyen de quitter Israël. les compagnies aériennes suspendent leurs services et les voies de sortie du pays continuent de disparaître.

« Mon équipe de gestionnaires de cas, qui est basée en Amérique, est éveillée depuis trois jours et répond à des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de demandes d’Américains bloqués », a déclaré le fondateur et PDG du projet, Bryan Stern, aux journalistes lors de la conférence de presse. première de plusieurs mises à jour quotidiennes.

« La plupart de ces centaines représentent quelques personnes, ce qui signifie qu’un père représente sa famille… ce n’est pas toujours le cas, mais c’est très souvent le cas », a-t-il expliqué, affirmant que son équipe était « complètement saturée » de demandes.

Les terroristes du Hamas ont lancé samedi des milliers de missiles sur Israël et envahi les villes situées le long de la frontière avec Gaza, tuant au moins plus de 1 000 personnes, dont 14 Américains, et en blessant des milliers d’autres, incitant Israël à déclarer la guerre au groupe soutenu par l’Iran.

Le président Biden a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que son gouvernement avait confirmé que des citoyens américains faisaient partie des otages pris par le Hamas. Israël a lancé ses propres opérations de sauvetage d’otages, les États-Unis semblant fournir principalement des renseignements.

Les compagnies aériennes, dont American, United et Delta, ont suspendu leurs services vers Israël au milieu du conflit, United déclarant à FOX Business que « la sécurité de nos clients et de nos équipages est notre priorité absolue ».

Avec peu d’options qui s’offrent à eux, les Américains ont s’est tourné vers le projet DYNAMOune organisation à but non lucratif basée en Floride qui a mené des opérations d’évacuation et de sauvetage en Afghanistan, en Ukraine et à Maui depuis sa création en août 2021, après le retrait désordonné de l’armée américaine en Afghanistan qui a laissé des centaines d’Américains bloqués dans le pays.

« Nous continuons à retirer les Américains d’Afghanistan. J’ai 22 Américains que j’essaie de faire sortir d’Afghanistan en ce moment, c’est mon prochain appel », a déclaré Stern aux journalistes. « Donc nous sommes occupés. Nous sommes tout le temps occupés avec toutes sortes de choses. »

Stern a occupé de nombreux postes, notamment dans le renseignement de la marine américaine, dans l’armée américaine et même en tant que premier intervenant le matin du 11 septembre 2001. Le groupe a réussi à sortir un Américain de la captivité russe l’année dernière.

Stern a mentionné à plusieurs reprises avoir reçu des demandes d’Américains à Gaza mais a souligné les limites de ses ressources. Il a déclaré que le groupe a accès à une douzaine d’avions, le plus petit pouvant accueillir 150 passagers, et que le groupe dépend fortement des dons pour fonctionner.

Le groupe a dû essentiellement cesser de se concentrer sur d’autres opérations – même s’il n’a pas réellement arrêté les opérations lui-même – et tout orienter vers Israël au cours des 100 premières heures pour commencer à retirer les gens.

L’une des principales pierres d’achoppement auxquelles le groupe est confronté, malgré l’étendue et la profondeur de son expérience, est l’exposition et la familiarité. Stern décrit DYNAMO comme « Bruce Springsteen et le E Street Band », avec lui devant et son équipe travaillant derrière lui – bien que, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, il n’ait pas précisé la taille de son équipe.

Le groupe recherche un certain nombre de routes pour aider les Américains à quitter le pays. Les aéroports restent ouverts, c’est donc leur première option, mais ils ont également envisagé de se rendre en Jordanie – un allié de longue date des États-Unis qui a un passé trouble avec Israël, que Stern a souligné comme « le piège » en se tournant vers eux pour obtenir de l’aide.

« Aller en Jordanie par voie terrestre est une chose très compliquée », a-t-il expliqué. » Arriver par voie aérienne est certainement la manière privilégiée pour nous de faire les choses, et si l’espace aérien se ferme, nous prendrons des bateaux et nous avons des mécanismes maritimes déjà mis en place et alignés et prêts à partir dès maintenant. »

» Cela dit, c’est le financement qui détermine tout « , a-t-il ajouté. « En tant qu’organisation à but non lucratif dirigée par des vétérans et financée par des donateurs… ces bateaux ne sont pas financés par eux-mêmes. Les vols ne sont pas financés par eux-mêmes », reconnaissant avoir constaté une légère augmentation des dons, mais « pas suffisamment ».

« Un avion pour partir d’ici coûtera entre 300 000 et 400 000 dollars, et nous ne gagnons rien de comparable », a-t-il souligné. « Nous allons donc devoir modifier un peu notre calcul. »

Tous ces efforts et la forte demande ont poussé Stern à se demander « où est » le Département d’État américain, arguant que c’est lui qui devrait gérer ces opérations, mais reconnaissant que cela pourrait se produire dans les prochains jours.

Le représentant Chris Smith, R-NJ, a soumis mardi une lettre à Biden exhortant la Maison Blanche à « organiser l’évacuation immédiate des citoyens américains en Israël qui tentent désespérément de rentrer chez eux ».

« Les dangers auxquels ces citoyens américains sont confrontés sont si graves, et la responsabilité du gouvernement américain quant à leur sécurité si primordiale, que leur évacuation doit être la priorité immédiate du gouvernement américain en Israël et au Moyen-Orient », a écrit Smith. « Vous devez agir rapidement et de manière décisive en apportant tout le soutien dont les citoyens américains ont besoin pour leur évacuation immédiate et en toute sécurité vers les États-Unis. »

Les médias israéliens ont rapporté que jusqu’à 150 personnes étaient toujours portées disparues, parmi lesquelles au moins 20 Américains, a déclaré mardi après-midi aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, sans confirmer le nombre d’otages américains détenus par le Hamas.

Stern a suggéré que si le ministère n’agit pas maintenant, il pourrait et devrait éventuellement accorder de l’argent à des groupes comme le Projet DYNAMO, afin qu’ils puissent exécuter les évacuations de manière plus efficace et plus robuste.

« Si vous pouvez accorder une aide américaine aux territoires palestiniens… pour rendre les écoles des territoires palestiniens accessibles aux fauteuils roulants… suggérer que nous n’en avons pas la capacité, c’est un peu idiot de dire qu’il existe des moyens de le faire, qu’il existe des mécanismes pour le faire. ceci », a-t-il déclaré. « Il existe 100 façons de financer DYNAMO. Ils peuvent faire n’importe quoi. »

« Nous disons à tout le monde d’appeler l’État », a-t-il noté. « Nous disons à tout le monde de s’inscrire auprès du Département d’État. Nous payons des impôts pour une raison. Le projet DYNAMO ne devrait jamais sauver un Américain dans une zone de guerre. »

Le Département d’État américain s’est reporté aux conférences de presse de mardi avec le président Biden et le conseiller de la NSA, Jake Sullivan, lorsqu’on lui a demandé de commenter les opérations d’évacuation.

L’ambassade américaine à Jérusalem a déclaré à Fox News Digital que les citoyens américains souhaitant entrer en contact avec l’ambassade américaine en Israël devraient visiter le site Web. cacms.state.gov/s/crisis-intake ou appelez le +1-833-890-9595 et le +1-606-641-0131. Toutes les notifications de l’ambassade peuvent être trouvées à https://il.usembassy.gov/category/alert/.