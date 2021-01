La Coalition pour un Web plus sûr, une organisation à but non lucratif fondée par un ancien ambassadeur américain, a poursuivi Apple en lui demandant de supprimer Telegram de son magasin, arguant que l’application est utilisée pour «inciter à une violence extrême» avant l’inauguration.

L’organisation à but non lucratif basée à Washington et son président Marc Ginsberg, qui a été ambassadeur des États-Unis au Maroc de 1994 à 1998 et était conseiller principal adjoint du président américain sur la politique au Moyen-Orient (1978-1981), soutiennent dans le procès fédéral récemment intenté que Apple ne tient pas Telegram pour responsable de la violation de ses conditions de service.

La plainte, déposée dimanche auprès du tribunal de district américain pour la Californie du Nord, accuse Telegram d’avoir permis aux antisémites, aux suprémacistes blancs et à d’autres extrémistes de prospérer sur sa plate-forme, Apple fermant les yeux sur le fait.

« Telegram est actuellement le canal de communication préféré des néo-nazis / nationalistes blancs, attisant les incitations antisémites et anti-noires pendant la vague actuelle de manifestations à travers l’Amérique », le procès fait valoir. Il allègue que l’application de messagerie axée sur la confidentialité est en passe de devenir un terreau encore plus grand pour le contenu extrémiste en tant qu’utilisateurs. « Migrer vers Telegram » après la répression de Big Tech contre Parler, lancé dans les magasins Apple et Google pour avoir donné une plate-forme à certains des partisans pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole américain.

La poursuite postule que si Apple ne parvient pas à supprimer l’application, cela peut donner lieu à de la violence dans la rue, arguant que l’application «Est actuellement utilisé pour coordonner et inciter à la violence extrême avant l’investiture du président [-elect] Joe Biden. »

Ginsberg, qui est un co-demandeur dans la poursuite, note que dans une lettre à Apple en juillet, il a déjà demandé au géant de la technologie de tirer Telegram pour tenir son «Les pieds financiers au feu», mais n’a reçu aucune réponse. L’ancien responsable américain, qui est juif, soutient que l’inaction d’Apple l’a causé « détresse émotionelle » grâce à l’utilisation de son iPhone. Ginsberg a estimé les dommages qu’il aurait subis en raison de la clémence perçue d’Apple envers l’application de messagerie à plus de 75000 $.

« En continuant d’héberger Telegram sur l’App Store d’Apple, le défendeur facilite les menaces religieuses contre lui et sa famille qui ont fait craindre à l’ambassadeur Ginsberg pour sa vie », les frais de plainte.

Arguant qu’Apple devrait bannir Telegram de son magasin sans délai, la poursuite s’appuie sur le cas de Parler comme précédent, notant que: «Apple n’a pris aucune mesure contre Telegram comparable à celle qu’elle a entreprise contre Parler pour obliger Telegram à améliorer ses politiques de modération de contenu.»

L’organisation à but non lucratif a déclaré dimanche au Washington Post qu’elle prévoyait d’intenter une action en justice similaire contre Google.

Telegram a connu une croissance explosive de sa base d’utilisateurs après que des plateformes de médias sociaux établies, telles que Twitter, Facebook et YouTube, aient bloqué le président américain Donald Trump et lancé une répression contre ses partisans.

La plate-forme de messagerie, qui se targue de son cryptage de bout en bout pour les messages, a signalé plus de 500 millions d’utilisateurs mensuels au cours de la première semaine de janvier, le PDG Pavel Durov affirmant avoir ajouté 25 millions de nouveaux utilisateurs en seulement 72 heures. Cependant, alors qu’une partie des nouveaux arrivants était peut-être en effet des conservateurs fuyant la vaste purge des médias sociaux, Durov a déclaré que près de deux nouveaux clients sur cinq venaient d’Asie, 27% d’Europe et 21% d’Amérique latine.

Tout en faisant face à des critiques constantes pour ses politiques de modération laxistes, Telegram a récemment fait la une des journaux pour interdire «Des dizaines de chaînes publiques» pour incitation à la violence.

