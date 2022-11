Une organisation à but non lucratif basée à Taiwan développe un logiciel d’IA pour le diagnostic des maladies oculaires diabétiques

L’Industrial Technology Research Institute, une organisation de R&D à but non lucratif à Taïwan, a dévoilé son système assisté par l’IA pour détecter les maladies oculaires diabétiques.

DE QUOI S’AGIT-IL

L’IA-DR au point de service peut diagnostiquer instantanément la rétinopathie diabétique et l’œdème oculaire diabétique en cinq à 10 secondes. Il peut localiser à partir des images du fond d’œil quatre lésions principales – microanévrismes, hémorragies, exsudats mous et exsudats durs – et détecter deux repères anatomiques, le disque optique et la zone maculaire. Il peut en outre identifier 14 autres anomalies courantes du fond d’œil, notamment les maladies liées à la rétine, les modifications des vaisseaux sanguins et les maladies liées au nerf optique.

AI-DR fournit également cinq niveaux de gravité de la rétinopathie diabétique et produit des classifications binaires pour la rétinopathie diabétique et l’œdème maculaire diabétique.

Le modèle d’IA a été formé à l’aide de 150 000 images de fond d’œil. Dans une étude, AI-DR s’est avéré avoir une sensibilité de 98% et une spécificité de 96% dans le diagnostic de la rétinopathie diabétique.

Selon ITRI, AI-DR peut prendre en charge toutes les caméras de fond d’œil disponibles dans le monde et être utilisé pour créer d’autres solutions telles que des systèmes d’IA de pointe, des applications Web autonomes et des services basés sur le cloud privé et public. L’organisation a récemment fourni un utiliser la licence pour AI-DR à Acer pour son logiciel de diagnostic VeriSee DR.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’année dernière, environ 537 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans étaient atteints de diabète. La Fondation internationale du diabète s’attend à ce que leur nombre atteigne 643 millions d’ici 2030 et 783 millions d’ici 2045.

Actuellement, plus de la moitié des personnes atteintes de diabète dans le monde développeront une RD et environ une personne sur 15 développera un DME, selon le National Eye Institute des États-Unis.

L’ITRI a déclaré qu’avec des solutions de diagnostic comme l’AI-DR, les risques de cécité causés par les complications du diabète peuvent être réduits. Il a également souligné que dans la gestion du diabète aujourd’hui, il est crucial de suivre les changements dans les symptômes du fond d’œil car cela peut être mieux surveillé que les niveaux de sucre dans le sang.

De plus, la conception intuitive d’AI-DR permet aux médecins généralistes et à d’autres non-ophtalmologistes d’effectuer un dépistage rapide de la rétinopathie diabétique en tant qu’ophtalmologistes qualifiés, ce qui peut entraîner une augmentation des taux de dépistage, une réduction des coûts de traitement et de meilleurs résultats pour les patients en permettant une détection précoce.

APERÇU DU MARCHÉ

D’autres produits logiciels de dépistage oculaire du diabète existants en Asie-Pacifique sont également alimentés par l’IA, y compris le Plateforme ORAiCLE de la société néo-zélandaise Toku Eyes, Analyseur de lésions oculaires de Singapour par le Singapore Eye Research Institute et VUNO Med-Fundus AI par la société sud-coréenne d’IA médicale VUNO.

Pendant ce temps, une récente étude soutenue par Google en Thaïlande a démontré la détection précise de la rétinopathie diabétique à l’aide d’un nouveau système d’apprentissage en profondeur.

De plus, Samsung est transformer les anciens smartphones Galaxy en caméras de fond d’œil alimentées par l’IA pour dépister les maladies oculaires diabétiques dans le cadre de son programme de recyclage visant à améliorer l’accès au dépistage de la santé oculaire dans les communautés mal desservies du monde entier.