Une ordonnance du tribunal pourrait permettre à Olivia Moultrie, 15 ans, de signer avec l’équipe de la NWSL

Olivia Moultrie, 15 ans, cherche à signer un accord avec une équipe de la NWSL. Getty Images

Un tribunal fédéral a émis une ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) de 14 jours qui pourrait permettre à la footballeuse Olivia Moultrie, âgée de 15 ans, de signer un contrat professionnel avec n’importe quelle équipe de la National Women’s Soccer League.

Le problème est la règle de la NWSL qui empêche les joueurs de moins de 18 ans de signer un contrat professionnel avec la ligue. De retour le 4 mai, Moultrie a poursuivi la NWSL pour des motifs antitrust, soulignant le fait que du côté des hommes, la Major League Soccer a signé de nombreux joueurs de moins de 18 ans pour des contrats professionnels. Mais dans l’intervalle, ses avocats ont demandé la délivrance du TRO, ainsi qu’une injonction préliminaire. Le TRO, qui pourrait être prolongé par le tribunal, permettra au tribunal d’approfondir le bien-fondé d’une injonction préliminaire.

Dans sa décision, la juge de district américaine Karin J. Immergut a déclaré: « La demanderesse a montré que les 10 équipes qui composent la NWSL ont accepté d’imposer la restriction d’âge de la NWSL qui exclut les compétitrices de la seule opportunité de football professionnel disponible aux États-Unis parce que ils ont moins de 18 ans, quels que soient leur talent, leur maturité, leur force et leurs capacités.

<< Les défendeurs n'ont présenté aucune raison proconcurrentielle convaincante pour justifier cette politique anticoncurrentielle, et ils n'ont pas non plus montré que l'élimination de la règle de l'âge causera un préjudice non spéculatif à la NWSL. Les défendeurs n'ont offert aucune justification proconcurrentielle légitime pour traiter les jeunes femmes qui veulent avoir la possibilité de jouer. le football professionnel différemment des jeunes hommes. "

La NWSL et la NWSL Players Association sont engagées dans des discussions sur une convention collective (CBA). Si une entente est conclue, et si elle comprend une limite d’âge, l’ABC pourrait alors remplacer toute ordonnance du tribunal. La NWSL continue d’affirmer que les négociations de l’ABC sont là où le problème doit être résolu.

« Comme nous l’avons dit lorsque cette action a été déposée, la NWSL est en train de négocier collectivement avec la NWSL Players Association sur toutes les conditions d’emploi, y compris la règle de l’âge », a déclaré la NWSL via un porte-parole de la ligue. « Nous continuons de croire que c’est le lieu approprié pour une décision sur ce sujet et évaluons nos options par rapport à l’ordonnance du tribunal de district. »

Pourtant, Immergut a statué que le TRO n’aurait aucun impact sur les négociations en cours. Elle a également rejeté l’affirmation de la NWSL selon laquelle la restriction d’âge a des avantages tels que «le souci du développement des athlètes mineurs» et l’adhésion à la loi SafeSport et aux coûts de la NWSL associés à la mise en œuvre de la loi SafeSport.

Immergut a noté que « la liste semble être plus destinée à réduire les frais généraux du défendeur qu’à favoriser la concurrence ».

La NWSL a également fait valoir qu’il n’y avait pas de mécanisme pour assigner Moultrie à une équipe à la mi-saison, mais Immergut a noté qu’une telle éventualité était énoncée dans le manuel de compétition 2021 de la ligue.

Immergut a trouvé l’argument de Moultrie – selon lequel la carrière du joueur serait endommagée s’il n’était pas autorisé à jouer – plus convaincant.

« La demanderesse a présenté une preuve convaincante que chaque jour qui passe avec la règle de l’âge en place représente une occasion manquée pour sa carrière potentielle de footballeur professionnel. Par conséquent, notre Cour estime que le fond favorise clairement la position de la demanderesse et qu’elle subira un préjudice irréparable si cette Cour n’accorde pas le TRO. De plus, l’équilibre des actions et l’intérêt public favorisent fortement le fait d’offrir aux filles aux États-Unis les mêmes chances qu’aux garçons. «