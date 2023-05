Une ordonnance d’expulsion concernant de fausses lettres d’admission à l’université pourrait créer un précédent: avocats

Une femme d’Edmonton risque d’être expulsée du Canada ce mois-ci après qu’une lettre d’admission à l’université qui a assuré son entrée dans le pays il y a cinq ans s’est avérée fausse.

Même si Karamjeet Kaur, 25 ans, a prouvé qu’elle ne savait pas que la lettre était frauduleuse, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a décidé qu’elle devait être expulsée d’ici le 29 mai.

Cette décision aura probablement des implications pour des centaines d’autres étudiants internationaux au Canada qui auraient reçu de fausses lettres d’admission similaires du même agent d’éducation en Inde – une situation qui montre le manque de responsabilité des autorités frontalières et de l’immigration, selon des avocats et des militants qui s’est entretenu avec La Presse Canadienne.

Kaur, dont la famille pauvre d’Indiens ruraux a dépensé toutes ses économies pour être la première d’entre eux à étudier et à travailler à l’étranger, travaille maintenant comme superviseure pour une entreprise à Edmonton. Elle est mariée à un citoyen canadien, fait souvent du bénévolat, a un permis de travail valide jusqu’en novembre et était en passe de devenir résidente permanente.

Avnish Nanda du cabinet d’avocats Nanda & Company, qui a pris en charge le cas de Kaur, a déclaré qu’elle était le type de personne que le Canada voulait. « Elle a tellement contribué, et elle a le genre d’engagement de caractère envers ce pays que nous voulons chez les jeunes immigrants. »

Ce n’est qu’en 2021, lors de la dernière étape de la demande de résidence permanente de Kaur, que l’Agence des services frontaliers du Canada l’a informée que la lettre d’admission du Seneca College de Toronto, qui avait obtenu son visa d’étudiant, était fausse.

Kaur a déclaré qu’à son arrivée au Canada, l’agent en Inde lui avait seulement dit que sa place à Seneca n’était plus disponible. Kaur est finalement allée au NorQuest College à Edmonton, où elle a obtenu son diplôme d’un programme de gestion des affaires et de l’administration en 2020.

«Nous pensions que le processus d’immigration était très strict et qu’ils vérifiaient tout au moment de donner le visa», a déclaré Kaur dans une entrevue avec La Presse canadienne. « J’ai été vraiment choqué. Je suis déjà ici depuis cinq ans. Le Canada est mon pays maintenant.

Nanda a déclaré que les responsables de l’immigration en Inde et au Canada pensaient que la lettre d’admission à l’université de Kaur était légitime.

Le même agent d’éducation a donné jusqu’à 700 lettres d’admission frauduleuses à des étudiants dans des écoles postsecondaires canadiennes, selon ceux qui tentent d’aider les étudiants qui risquent maintenant d’être expulsés du Canada. L’agent d’éducation ferait maintenant face à des accusations en Inde.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a confirmé dans un courriel à La Presse canadienne qu' »il y a un certain nombre d’enquêtes actives en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dans des cas de fausses déclarations, y compris celles liées aux permis d’études ».

L’ASFC n’a pas fourni plus de détails, citant des enquêtes en cours, et a déclaré qu’elle ne commentait pas des cas spécifiques.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déclaré qu’elle était tenue de tenir une enquête sur l’admissibilité dans les cas où l’ASFC allègue qu’une personne est interdite de territoire pour entrer ou rester au Canada.

En janvier 2023, un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de Kaur d’un contrôle judiciaire de l’ordonnance d’expulsion de la Commission de l’immigration. Le juge a conclu que Kaur « croyait sincèrement » qu’elle avait été acceptée au Seneca College, mais a noté qu’elle n’avait jamais pris aucune mesure pour vérifier son acceptation et n’avait jamais contacté l’université pour demander pourquoi sa prétendue acceptation avait été retirée.

L’ordre d’expulsion de Kaur a créé un précédent juridique implicite pour d’autres étudiants attendant les résultats de leur audience, a déclaré Nanda. Depuis, elle a demandé la résidence permanente au Canada pour des motifs humanitaires et de compassion et par le biais d’un parrainage.

Kaur et plus d’une douzaine d’autres ont manifesté devant le bureau de circonscription du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino à Toronto le 3 mai pour exiger la culpabilité de l’acceptation initiale de leurs fausses lettres par les agents d’immigration canadiens. Une pétition en ligne contre les expulsions d’étudiants concernés, lancée par Migrant Workers Alliance le lendemain, a depuis reçu plus de 940 signatures.

« Nous sommes des étudiants internationaux. Nous contribuons des millions de dollars à l’économie canadienne… nous nous sommes intensifiés (en tant que travailleurs essentiels) dans COVID. Nous sommes victimes de fraude. (Canada) doit mener une enquête appropriée », a déclaré Lovepreet Singh, victime de la même fraude par lettre d’admission, lors de la manifestation. « Si nous devions revenir en arrière, ce serait une injustice scandaleuse pour nous. »

Jaswant Mangat représente environ 40 étudiants à diverses étapes de leurs audiences d’admissibilité devant la commission de l’immigration et a déclaré que le traitement des demandes de visa de ses clients avait été effectué trop rapidement, souvent en une semaine. « Il n’y avait pas de système de surveillance ou de vérification », a-t-il déclaré.

« Si les agents savent que le système (d’immigration du Canada) est incapable de détecter la fraude, ils continueront à la commettre », a déclaré Mangat.

En réponse aux allégations selon lesquelles les permis et les documents de visa des étudiants entrants n’ont pas été examinés adéquatement, l’ASFC a déclaré qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est responsable de la réception et de l’examen des demandes de permis d’études. Ils n’ont ni confirmé ni nié le nombre de lettres d’acceptation potentiellement frauduleuses signalées en 2018. IRCC n’a pas répondu aux questions concernant ces réclamations au moment de la publication.

Nanda a déclaré que Mendicino et le ministre de l’Immigration Sean Fraser devraient utiliser les pouvoirs de leurs bureaux pour mandater un processus visant à déterminer si tous les étudiants impliqués n’étaient pas au courant de la fraude par lettre, comme Kaur l’a prouvé lors de son audience judiciaire.

« Le gouvernement peut aujourd’hui aborder ce problème avec compassion et reconnaître nos objectifs de migration intérieure mais aussi la vie quotidienne de ces personnes qui ont tout sacrifié pour venir dans ce pays », a déclaré Nanda.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré qu’elle tranche chaque cas « sur le fond, sur la base de la loi et des preuves et arguments présentés par les parties ».



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 mai 2023