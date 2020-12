Les commandants du Corps de l’armée américaine ont rencontré des membres de l’équipe de transition de Biden la semaine dernière pour discuter du projet de mur frontalier, a déclaré la porte-parole du Corps, Raini Brunson. Elle a refusé de commenter les estimations examinées par The Post, renvoyant des questions supplémentaires au bureau du président élu.

« Nous ne pouvons pas spéculer sur ce que seront les estimations finales des coûts des travaux inachevés, ni spéculer sur les actions qu’un gouvernement de la Maison Blanche prendra ou ne prendra pas », a déclaré Brunson dans un communiqué.

L’équipe de transition de Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

L’administration Trump a levé environ 15 milliards de dollars pour le projet de barrière, suffisamment pour terminer 1138 milles de nouvelles clôtures, selon les douanes et la protection des frontières américaines. Environ un tiers des 15 milliards de dollars a été fourni par le Congrès dans le cadre du processus de crédit standard; Trump a repris le reste des programmes antidrogue du ministère de la Défense et des projets de loi sur la construction militaire.

Les estimations du US Army Corps montrent qu’il y aura environ 3,3 milliards de dollars de fonds inutilisés dans les comptes du projet d’ici le 21 janvier. Les responsables du corps d’armée ont assisté à une série de réunions au cours des dernières semaines sur la manière de résilier les contrats – et ce qui peut être fait légalement, et quand.

Alors que l’administration de Biden aura la possibilité de résilier ou de modifier les contrats avec les entreprises de construction qui construisent la barrière, ces entreprises pourront facturer au gouvernement des frais de «démobilisation» qui couvrent le retrait des équipages, des matériaux et des équipements de la frontière. On estime que ces frais s’élèvent à environ 700 millions de dollars.

Le Corps d’armée a également proposé une troisième option qui n’ajouterait pas plus de kilomètres linéaires à la barrière, mais permettrait aux entreprises de compléter les routes, les capteurs et autres «attributs» qui font partie des contrats. Les responsables du CBP demandent depuis longtemps que la barrière fasse partie d’un «système» qui comprend une technologie de détection puissante et des voies permettant aux patrouilleurs de répondre plus rapidement aux raids.

Sur les 1,6 milliard de dollars restants du ministère de la Sécurité intérieure pour le projet – une seule des sources de financement – le gouvernement pourrait économiser 1,1 milliard de dollars en remplissant ces fonctions supplémentaires, selon les estimations, par rapport à 1,46 milliard de dollars en gelant complètement le projet. L’administration Biden n’a pas dit si elle envisagerait d’achever ces éléments du projet ou de l’arrêter.

Le programme du président élu appelle à un arrêt immédiat de la déclaration d’urgence nationale qui a permis à Trump de « transférer des dollars fédéraux » des budgets de la défense, a indiqué le site Web de l’équipe de transition.

« Construire un mur ne fera pas grand-chose pour dissuader les criminels et les cartels qui veulent exploiter nos frontières », plan Biden dit. « Plutôt que de voler des ressources aux écoles militaires pour enfants et aux efforts de relèvement à Porto Rico, Biden consacrera des ressources fédérales à des efforts intelligents d’application des frontières, tels que des investissements dans l’amélioration de l’infrastructure de contrôle à nos ports d’entrée, qui maintiendront en fait l’Amérique plus sûre. »

Les équipes de construction le long de la frontière ont travaillé 24 heures sur 24 à plusieurs endroits pour construire les barrières dès que possible avant que Biden ne prenne ses fonctions, s’attendant à ce que les jours du projet soient comptés. Les groupes environnementaux et de conservation opposés au projet ont exprimé leur indignation face au fait que les équipes continuent de faire du bulldozer et de la dynamite à travers les régions désertiques et montagneuses sensibles, modifiant le paysage tout en ouvrant la voie aux barrières qu’ils n’ont pas le temps d’installer. .

Mark Morgan, commissaire par intérim pour les douanes et la protection des frontières américaines, a déclaré aux journalistes cette semaine que l’engagement de Biden de prendre sa retraite serait un « gaspillage de l’argent des impôts » s’élevant à « des milliards ».

« Il y a une citation » ne construisez pas un autre mètre sur le mur « . Je veux parler de la réalité, pas de la réalité politique, mais de l’impact substantiel de l’arrêt de la construction », a déclaré Morgan. Jetez un œil au coût pour le contribuable américain de la fuite, qui sera probablement des milliards de dollars déjà investis et alloués à un contrat. »

Selon Morgan, le gouvernement serait au courant des matériaux achetés par les entreprises, y compris les bornes en acier qui pourraient devoir être «détruites» si elles ne sont pas installées dans le sol. Le commissaire par intérim a également déclaré que les entrepreneurs de murs frontaliers pourraient facturer au gouvernement le remplissage des tranchées avec de la terre si du béton n’y était pas versé au moment où Biden débranche le bouchon.

« Gratuit pour le contribuable », a déclaré Morgan.

Les responsables du CBP affirment que les équipages sont sur la bonne voie pour terminer 450 milles de nouvelles clôtures d’ici la fin de l’année. Une grande partie de celle-ci a été construite dans les forêts nationales, les refuges fauniques et d’autres terres publiques des États de l’Ouest où le gouvernement contrôle déjà la propriété. Les progrès ont été beaucoup plus lents le long des rives du Rio Grande au Texas, où presque toutes les terres appartiennent à des intérêts privés et les propriétaires fonciers se sont battus contre les tentatives de l’administration Trump de s’en emparer à travers un domaine privilégié.

Trump a demandé des mises à jour régulières sur le mur avant les élections, et il a dit à ses collaborateurs qu’il voulait pouvoir dire que plus de 500 miles avaient été construits, a déclaré un haut responsable. L’administration a travaillé sur le projet pendant la transition, a déclaré le responsable.

Une décision de Biden d’arrêter la construction serait le pire coup porté aux efforts du CBP dans le sud du Texas, la période la plus occupée pour les passages illégaux, que les responsables des frontières ont identifié comme leur priorité absolue pour les nouvelles barrières. Les équipages devraient franchir environ 30 miles de nouvelles barrières le long des digues du sud du Texas, bien en retard sur les objectifs du bureau.