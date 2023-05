Une opposition énergique et une économie médiocre pourraient signifier la défaite du dirigeant de longue date de la Turquie

À l’avant d’un rassemblement de l’opposition dans la ville industrielle turque de Bursa le 11 mai, un groupe de femmes s’est aligné derrière une clôture métallique en agitant des drapeaux et en scandant le prix des pommes de terre et des oignons.

« Erdogan doit partir ! » ils ont crié.

Le rassemblement, qui a attiré des milliers de personnes, s’est tenu quelques jours avant le vote de la Turquie dans ce qu’on appelle une élection charnière qui pourrait mettre fin aux 20 ans de pouvoir d’Erdogan de Recep Tayyip et inaugurer une nouvelle ère politique.

Le coût croissant d’un oignon, un aliment de base de la cuisine, est devenu un symbole de l’inflation galopante en Turquie et un élément incontournable des publicités politiques du chef de l’opposition Kemal Kılıçdaroğlu.

Ancien fonctionnaire de 74 ans, Kılıçdaroğlu dirige une alliance à six qui s’est unie dans le but de vaincre Erdogan à l’élection présidentielle, qui aura lieu le 14 mai. (Un vote parlementaire pour élire les 600 députés du Grand L’Assemblée nationale aura lieu en même temps.)

Serif Cetinkaya, 18 ans, au centre, vote pour la première fois aux élections présidentielles et parlementaires turques du 14 mai. Il était au premier rang d’un rassemblement pour le principal rival de Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu. (Briar Stewart/CBC)

« Nous devons changer notre pays – en ce moment, il va très mal », a déclaré Serif Cetinkaya, 18 ans, l’un des quelque cinq millions de jeunes qui voteront pour la première fois à l’élection présidentielle.

« Ce sera une élection historique pour les citoyens turcs », a déclaré Seren Sevin Korkmaz, directeur exécutif de l’Institut de recherche politique d’Istanbul. « Il ne s’agit pas seulement d’élire un candidat à la présidence ou un parti politique, mais c’est une sélection pour l’avenir de la Turquie. »

Une course serrée

Les derniers sondages suggèrent que Kılıçdaroğlu a une avance étroite sur Erdogan, qui s’est peut-être creusée après l’autre candidat de l’opposition avec peu de soutien a abandonné la course cette semaine.

Il reste une possibilité réelle qu’aucun des candidats à la présidentielle ne dépasse le seuil de 50 % nécessaire à la victoire, forçant ainsi un second tour de scrutin, qui aurait lieu le 28 mai.

La société turque est polarisée entre les deux camps politiques et cela se joue sous une forte présence policière lors de rassemblements massifs et énergiques organisés quotidiennement tout au long de la campagne politique.

Erdogan, 69 ans, est un populiste avec des partisans farouchement fidèles, mais lui et son Parti conservateur de la justice et du développement (AKP) font face à des critiques dans le pays et à l’étranger.

Une femme travaillant sur la campagne de réélection de Recep Tayyip Erdogan distribue des tracts à Istanbul, où le président tient ses derniers rassemblements politiques de la campagne. (Briar Stewart/CBC)

Il est accusé d’avoir mal géré l’économie et fait grimper l’inflation, tout en érodant les institutions du pays en comprimant la banque centrale et en exerçant un contrôle sur une large bande de médias.

L’élection intervient également trois mois après qu’un tremblement de terre dévastateur dans le sud-est de la Turquie a tué 50 000 personnes et déplacé plus de trois millions. À la suite de la catastrophe, le gouvernement d’Erdogan a été critiqué pour ne pas avoir envoyé des équipes de recherche assez rapidement.

Korkmaz dit qu’après la première élection d’Erdogan en 2003, il a été félicité pour la croissance économique du pays et le boom des infrastructures. Il a également renforcé les relations internationales, principalement avec l’Union européenne, et consolidé la position de la Turquie en tant que puissance régionale à l’intersection de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient.

En 2005, Erdogan a entamé des pourparlers d’adhésion avec l’UE, mais au fil des années, ils se sont arrêtés, en raison de ce que Fonctionnaires de l’UE appellent une « tendance négative » en Turquie en ce qui concerne l’état de droit et les droits fondamentaux. La Commission européenne a accusé le pays de « régression démocratique ».

Korkmaz dit ces dernières années, Erdogan a transformé le pays en une autocratie, en particulier après une tentative de coup d’État en 2016 qui a laissé plus de 250 morts. Il y a eu une répression de la dissidence – des politiciens et des militants de l’opposition ont été arrêtés et emprisonnés, et des institutions soi-disant indépendantes comme le pouvoir judiciaire ont été affaiblies dans le but de soutenir le pouvoir d’Erdogan.

Seren Sevin Korkmaz, directeur exécutif d’un groupe de réflexion basé à Istanbul, présente l’élection présidentielle turque comme un choix entre la démocratie et l’autocratie. (Briar Stewart/CBC)

En 2017, la population turque approuvé de justesse une transition d’un système parlementaire à un système présidentiel, résultat d’un référendum au cours duquel les observateurs européens estiment que des millions de votes ont pu être manipulés.

L’année suivante, Erdogan a été réélu et a prêté serment en tant que président.

La centralisation du pouvoir était un avantage politique initial pour Erdogan, mais Korkmaz dit que c’est devenu depuis une faiblesse, car les gens blâment directement Erdogan pour « l’économie fragile et la politique étrangère déséquilibrée ».

Inflation galopante

Erdogan, qui a promis que les taux d’intérêt continueraient de baisser tant qu’il serait au pouvoir, a fait pression sur la banque centrale pour qu’elle adopte ce que de nombreux économistes appellent une politique peu orthodoxe pour lutter contre la flambée de l’inflation. Entre 2019 et 2021, le gouvernement d’Erdogan a limogé trois gouverneurs de banques centrales, ce qui a nui à la crédibilité financière de la Turquie et affaibli sa monnaie, la lire. L’inflation a culminé l’automne dernier à 85 %.

L’inflation officielle s’élève désormais à 44 %. À titre de comparaison, au Royaume-Uni, il est légèrement supérieur à 10 %.

Jeudi, dans un petit marché de Bursa, les acheteurs ont examiné les fruits et légumes qui bordaient les tables en bois – et les étiquettes de prix attachées. Quelques-uns qui ont parlé à CBC News ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus se permettre d’acheter les produits d’épicerie habituels et que le coût de la vie dans l’ensemble avait considérablement augmenté.

La crise économique turque est l’un des facteurs majeurs pour les électeurs. Le pays est aux prises avec une inflation galopante. (Briar Stewart/CBC)

« [The government] ne pense pas à nous. Ils songent à remplir leur [bank accounts] », a déclaré Aytekin Sasmaz. Il a montré à CBC un sac en plastique d’oignons, qui, selon lui, aurait coûté auparavant l’équivalent de 25 ¢ canadiens, et coûte maintenant environ 2,50 $.

« Je pense que le 14 mai, le système et le gouvernement vont changer », a déclaré Sasmaz.

L’homme qui pourrait vaincre Erdogan

Lors d’un rassemblement politique dans cette ville de trois millions d’habitants plus tard dans l’après-midi, Kemal Kılıçdaroğlu a fait le contour d’un cœur avec ses mains, reflétant de nombreuses personnes dans la foule qui faisaient le même symbole.

« Le printemps viendra en Turquie », a-t-il crié dans un micro. « Nous allons changer un régime totalitaire par la démocratie. »

Kemal Kilicdaroglu, le candidat présidentiel de la principale alliance d’opposition turque, fait des gestes lors d’un rassemblement à Bursa, en Turquie, le 11 mai. (Murad Sezer/Reuters)

Entre autres choses, Kılıçdaroğlu a promis qu’il éliminerait la polarisation dans ce pays de 85 millions d’habitants, et que les gens vivraient librement et « tweeteraient sans peur ».

Sa campagne a tourné autour de l’idée de reconstruire la démocratie, mais il s’est également engagé à envoyer plus de trois millions de réfugiés syriens rester en Turquie chez eux, ajoutant qu’ils sont libres de revenir en tant que « touristes ».

Dans une interview avec Reuters, Kılıçdaroğlu a déclaré qu’il voulait trouver un équilibre en ce qui concerne les relations étrangères avec la Russie, qu’il a accusée d’ingérence dans les élections en Turquie. Moscou a nié cela.

Kılıçdaroğlu a déclaré que contrairement au gouvernement d’Erdogan, il consulterait activement le ministère des Affaires étrangères du pays et soutiendrait pleinement l’expansion de l’OTAN. La Turquie bloque la candidature de la Suède à l’OTAN alors qu’il tente de faire pression sur le pays nordique pour qu’il extrade des militants présumés que la Turquie soupçonne d’être liés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme un groupe terroriste par l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni

Alors que les relations étroites de la Turquie avec la Russie ont suscité des frictions au sein de l’alliance de l’OTAN, Erdogan a également été félicité par l’ONU pour avoir aidé à négocier un accord visant à faciliter les expéditions de céréales hors des ports ukrainiens de la mer Noire au milieu de la guerre russo-ukrainienne.

La base du président

De nombreux partisans d’Erdogan le considèrent comme irremplaçable. Lors d’un rassemblement massif et frénétique à Istanbul vendredi, les gens ont envahi les rues parce qu’il n’y avait pas assez de place pour les milliers de fans du président près de la mosquée où se déroulait l’événement.

« Nous l’aimons tellement », a déclaré Dilara Emec, 20 ans. Elle et son petit ami, Omer Furkan, admettent que l’économie va mal, mais sont catégoriques : ce n’est pas une raison pour rejeter Erdogan.

« Vous pouvez trouver du pain, vous pouvez trouver des oignons ou des pommes de terre, mais vous ne pouvez pas trouver un pays comme celui-ci, un dirigeant comme lui », a déclaré Furkan.

Omer Furkan, 22 ans, et Dilara Emec, 20 ans, se tiennent devant un rassemblement d’Erdogan le 12 mai. Le couple a déclaré à CBC News qu’ils ne pouvaient pas imaginer la défaite du président actuel, mais s’il l’était, ils prévoyaient de continuer à le soutenir. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Erdogan a assisté au rassemblement après avoir aidé à ouvrir une mosquée nouvellement construite. Tout au long de la campagne, il a défendu ses politiques économiques tout en pestant contre les personnes LGBTQ et une opposition qui, selon lui, se range du côté des terroristes. Erdogan insiste sur le fait qu’il est prêt à protéger le pays comme il l’a fait après la tentative de coup d’État de 2016.

La veille, des manifestants avaient lancé des pierres sur le maire d’Istanbul, un candidat de l’opposition qui faisait campagne dans une ville traditionnellement fidèle au parti d’Erdogan.

« Nous devons nous débarrasser de cette polarisation », a déclaré Ertim Orkun, président de l’organisation Vote and Beyond basée à Istanbul. Son équipe a recruté environ 65 000 volontaires pour surveiller environ 200 000 bureaux de vote en Turquie. Une partie de leur formation comprend comment diffuser des arguments passionnés.

« Nous essayons de nous préparer [workers] psychologiquement… ‘soyez la personne qui est calme, qui est cool. Essayez juste de neutraliser la pièce.' »

Orkun s’attend à des tensions et même à de la colère après le dépouillement des bulletins de vote ce week-end, mais rejette les craintes que les manifestations ne deviennent violentes. Il n’adhère pas à tous les discours sur le caractère historique de cette élection.

« Chaque fois que nous avons une élection, nous n’arrêtons pas de dire la même chose : « C’est l’élection la plus importante de tous les temps. » »